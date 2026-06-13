ชัชชาติลงพื้นที่ตลิ่งชัน-ธนบุรี เสนอนโยบายแก้รถติด-กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 9 ลงพื้นที่เขตตลิ่งชัน ภาษีเจริญ และธนบุรี เสนอนโยบายพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนฝั่งธนบุรี
ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 9 พร้อมด้วยทีมงานกรุงเทพฯ ทำงาน ได้ลงพื้นที่หาเสียงในเขต ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ และธนบุรี โดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะแบบ feeder ร่วมกับเรือหางยาวเพื่อสำรวจตลาดน้ำต่างๆ การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอนโยบายด้านการแก้ไขปัญหาคมนาคมและกระตุ้น เศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพแต่ยังขาดการเชื่อมต่อการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ นาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครฯ กล่าวว่า แม้ปัจจุบันจะมีระบบรถไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่แล้ว แต่การเดินทางต่อเนื่องจากรถไฟฟ้าไปยังตลาดหรือจุดหมายปลายทางยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ ส่งผลให้ประชาชนยังต้องเผชิญปัญหาการจราจรติดขัดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบ feeder เพื่อจูงใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมาใช้บริการในพื้นที่ฝั่งธนบุรีมากขึ้น โดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ากับตลาดน้ำและชุมชนต่างๆ สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาว นาย ชัชชาติ ได้เสนอนโยบายผลักดันให้ระบบรถไฟฟ้ามีราคาเข้าถึงง่าย โดยมีแผนจัดทำตั๋วเดือนในราคาประหยัดหลังจากที่สัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลักสิ้นสุดลงในปี 2572 พร้อมเจรจากับรัฐบาลเพื่อดำเนินการระบบตั๋วร่วมที่สามารถใช้ได้กับทุกประเภทขนส่งสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาระบบรถเมล์ โดยยืนยันว่ากรุงเทพมหานครจะไม่รับโอนหนี้กว่า 1.5 แสนล้านบาทขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.
) มาเป็นภาระ แต่จะขอเป็นผู้กำกับดูแลเส้นทางและดำเนินการจัดทำป้ายรถเมล์อัจฉริยะที่สามารถบอกเวลาเดินรถแบบ real-time รวมถึงเสริมการเดินรถในเส้นทางที่ขาดแคลนโดยไม่แย่งสัมปทานจากเอกชน นายชัชชาติกล่าวถึงปัญหาหลักของ ขสมก.
ว่ามีหนี้สินสะสมจำนวนมากถึง 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นภาระหนัก หากให้กรุงเทพมหานครเข้ามาดูแลในฐานะผู้กำกับดูแลเส้นทาง ก็พร้อมที่จะดำเนินการ แต่หากต้องรับภาระหนี้สินด้วยคงไม่สามารถรับไหว โดยย้ำว่ากรุงเทพมหานครไม่ต้องการเป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ แต่ต้องการเป็นผู้อำนวยความสะดวกและดูแลให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบขนส่งสาธารณะ ในส่วนของระบบขนส่งรองหรือ feeder นายชัชชาติมีแผนปรับปรุงทางเท้าให้ได้มาตรฐาน จัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถสองแถว และรถกะป๊อให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและบริการ พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับเรียกรถโดยสาร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่ ด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน นายชัชชาติย้ำว่ากรุงเทพมหานครจะไม่เข้าไปแทรกแซงการบริหารตลาดโดยตรง แต่จะสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ การเชื่อมโยงการเดินทาง และการหาแหล่งเงินทุนให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาด รวมถึงใช้ตลาดของกรุงเทพมหานครเองเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการกำหนดราคาค่าเช่าแผงที่เป็นธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้ตลาดอื่นเก็บค่าเช่าแพงเกินไป ซึ่งจะช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน นายชัชชาติกล่าวว่า หากพ่อค้าอยู่ไม่รอด ตลาดก็จะอยู่ไม่รอดเช่นกัน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมือง เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กว่า 500,000 ราย ที่จ้างงานมากกว่า 3 ล้านคน เศรษฐกิจคู่ขนานต้องไปด้วยกันทั้งเศรษฐกิจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยเชื่อว่านี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในอีก 4 ปีข้างหน้า ในช่วงท้ายของการลงพื้นที่ นายชัชชาติได้กล่าวถึงแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับเส้นเลือดฝอย โดยจะยกระดับกลุ่มตลาดน้ำในพื้นที่ให้มีมาตรฐานสากลเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมชูประเพณีชักพระทางน้ำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำเขต และส่งเสริมย่านการท่องเที่ยวตลอดแนวคลองภาษีเจริญและคลองบางกอกใหญ่ รวมถึงผลักดันตลาดพลูให้เป็นย่านสร้างสรรค์ โดยมีแผนสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองบางกอกใหญ่เพื่อเป็นแลนด์มาร์กใหม่เชื่อมต่อชุมชน ควบคู่ไปกับการเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนี เพื่อรองรับด้านสาธารณสุขและลดความแออัดของโรงพยาบาลในพื้นที
ชัชชาติ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. นโยบายขนส่ง เศรษฐกิจชุมชน ตลิ่งชัน