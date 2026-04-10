ชวน' ยกพระราชดำรัสฯ เตือนนักการเมือง เน้นย้ำความซื่อสัตย์และธรรมาภิบาล

นายชวน หลีกภัย สส. พรรคประชาธิปัตย์ เน้นย้ำถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์สุจริตและการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ พร้อมยกพระราชดำรัสเป็นแนวทางในการทำงาน
10 เมษายน 2569 เวลา 15.50 น.
ณ รัฐสภา นายชวน หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ลุกขึ้นกล่าวถึงการอภิปรายนโยบายของรัฐบาล โดยเริ่มต้นด้วยการย้อนถึงประสบการณ์ในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลในหลายยุคหลายสมัย ยกเว้นช่วงที่ดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น ประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านได้เน้นย้ำถึงหลักการที่ยึดถือมาตลอดคือ ความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตาย ซึ่งเป็นมากกว่าคำขวัญของพรรคประชาธิปัตย์ แต่เป็นหลักการที่ยึดถือปฏิบัติในการทำงานทางการเมืองตลอดมา ท่านได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพูดความจริง หลีกเลี่ยงการโกหก หลอกลวง หรือการกล่าวเกินจริง เพราะนักการเมืองต้องคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวต่อตนเองและต่อการแก้ปัญหาของประเทศ ท่านกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาของประเทศต้องอาศัยความจริงเป็นพื้นฐาน และการกล่าวเท็จจะส่งผลเสียต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท่านยังได้กล่าวถึงความคาดหวังในการดำเนินนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ซึ่งท่านได้ริเริ่มและผลักดันมาตั้งแต่ต้น ท่านเห็นว่าผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ไม่ใช่เพียงแค่การช่วยเหลือแบบสงเคราะห์ แต่เป็นการดูแลผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาตลอดชีวิต ท่านได้ฝากให้รัฐบาลพิจารณานโยบายดังกล่าวอย่างจริงจัง\นายชวนได้กล่าวถึงความต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาลตั้งแต่การแถลงนโยบายครั้งก่อน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการวางรากฐานประเทศให้เข้มแข็งด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง ท่านสนับสนุนนโยบายนี้ แต่ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบโดยตรง แม้ว่าท่านจะเคยส่งจดหมายไปยังกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้ดูแลการเลือกตั้งให้โปร่งใส แต่ก็ไม่ได้รับผลตอบรับที่น่าพอใจ ท่านได้กล่าวถึงหลักการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 3 ประการ ได้แก่ การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการยึดมั่นในหลักนิติธรรม การบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และการบริหารราชการแผ่นดินด้วยธรรมาภิบาล ท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ท่านเห็นว่าการแสดงออกด้วยสัญลักษณ์ทางสีสันไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับการมีความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตย ท่านได้แสดงความไม่มั่นใจในธรรมาภิบาลของรัฐบาล โดยยกตัวอย่างการแทรกแซงการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และความไม่โปร่งใสในการพิจารณากฎหมายบางฉบับ\ในส่วนของประเด็นการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ นายชวนได้เสนอแนะว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้มีเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น แต่ยังมีอยู่ในจังหวัดสงขลาด้วย นอกจากนี้ ท่านยังได้กล่าวถึงความจำเป็นในการสนับสนุนข้าราชการน้ำดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง ท่านยังได้ยกตัวอย่างปัญหาชายแดนใต้โดยถามถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา 2 ท่าน คือ นายวิษณุ และอีกท่านที่อยู่ในเรือนจำ ท่านได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วยความรอบด้าน และการให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ท่านได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนข้าราชการน้ำดีที่ตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติ พร้อมทั้งเตือนรัฐมนตรีรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และให้ยึดมั่นในหลักการธรรมาภิบาลในการบริหารประเท
