ชวนเปิดประสบการณ์ซัมเมอร์เหนือระดับ พร้อมมอบเอกสิทธิ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ รับส่วนลดสูงสุด 20 ล้านบาท และทริปพักผ่อนสุดหรู สำหรับลูกค้าที่จองและโอนกรรมสิทธิ์บ้านและคอนโด ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2569
ชวนเปิดประสบการณ์ซัมเมอร์เหนือระดับ พร้อมมอบ เอกสิทธิ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ รับส่วนลดสูงสุด 20 ล้านบาท และ ทริปพักผ่อนสุดหรู สำหรับลูกค้าที่จองและโอนกรรมสิทธิ์บ้านและคอนโด ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2569 รับแพ็กเกจทริปพักผ่อน 3 วัน 2 คืน ที่ โรงแรมระดับลักชูรีในเครือสิงห์ เอสเตท พร้อมผสานการเดินทางอย่างไร้รอยต่อด้วยสายการบิน Bangkok Airways เพื่อประสบการณ์การพักผ่อนที่ลงตัวในทุกรายละเอียด มอบความเอ็กซ์คลูซีฟด้วยยูนิตพิเศษติดสวน เพียงหนึ่งเดียวราคาเริ่มต้น 100 ล้านบาท* พร้อมรับข้อเสนอแพ็กเกจพักผ่อน 3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน ที่โครงการ CROSSROADS MALDIVES ลูกค้าสามารถเลือกพักได้ระหว่าง โรงแรม SO/ Maldives ห้อง Ocean Water Pool Villa หรือ Hard Rock Maldives ห้อง Platinum Overwater Private Pool Villa ในบริการ Full Board พร้อมเที่ยวบิน Business Class จากสายการบิน Bangkok Airways และบริการรถรับ-ส่งสนามบินมอบความเป็นส่วนตัวด้วยแปลงพิเศษหน้าโครงการ ใกล้คลับเฮาส์ ราคาเริ่มต้น 42 - 75 ล้านบาท* พร้อมข้อเสนอพิเศษ รับส่วนลดสูงสุด 5 ล้านบาท และแพ็กเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน ที่ Santiburi Samui Country Club ห้อง Grand Reserve Pool Villa พร้อมดินเนอร์สุดพิเศษ และเที่ยวบินจาก Bangkok Airways เพื่อประสบการณ์การการพักผ่อนอย่างสมบูรณ์แบบบ้านเดี่ยวหน้ากว้างที่ดิน 100 ตร.
ว. ขึ้นไป กับโอกาสสุดท้ายในโซนหน้าโครงการ ราคาพิเศษเริ่มต้น 17.9 ล้านบาท* 2 ยูนิตเท่านั้น พร้อมรับแพ็กเกจที่พัก SAii Laguna Phuket 3 วัน 2 คืน ห้อง Beach Access Suite ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์จองห้องพักได้ถึง 31 พฤษภาคม 2569 และเข้าพักระหว่าง 1 พฤษภาคม 2569 - 31 ตุลาคม 256
ชวนเปิดประสบการณ์ซัมเมอร์เหนือระดับ เอกสิทธิ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ รับส่วนลดสูงสุด 20 ล้านบาท ทริปพักผ่อนสุดหรู
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