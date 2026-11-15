ชวน หลีกภิด ชี้ 'ทักษิณ' เป็นจุดเริ่มความรุนแรง ใต้ ปี 44 ยันเจรจางานรัฐ
นายชวน หลีกภัย ยืนยันคำพูด 'โจรกระจอก' ของนายทักษิณ ชินวัตร เป็นจุดเริ่มต้นความรุนแรงชายแดนใต้ ส่วนพรรคประชาชาติเสนอเป็นกลางเจรจา พร้อมชี้ปัญหาซับซ้อนด้านเชื้อชาติและประวัติศาสตร์
นาย ชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์เมื่อช่วงเช้าของวันศุกร์ สิ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยชี้ให้เห็นว่าต้นตอสำคัญของปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาจมีที่มาจากถ้อยคำของนาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในช่วงวันที่ 8 เมษายน 2544 ซึ่งได้กล่าวถึงผู้ก่อความไม่สงบในขณะนั้นว่าเป็นเพียง "โจรกระจอก"
จุดเปลี่ยนปี 44 กับบทพูดประวัติศาสตร์
นายชวน หลีกภัย มองว่าคำพูดดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สถานการณ์ความรุนแรงในภาคใต้อุบัติขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในระยะหลัง แม้จะมีคำอธิบายเสริมในเชิงอ้อมว่า การพูดเช่นนั้นอาจถือเป็นการเหยียบย่ำหรือลดทอนสถานะของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ทำให้พวกเขาต้องการแสดงพลังโต้ตอบเพื่อทวงหน้าทวงตาต่อผู้นำทางการเมืองที่กล่าววาจาก่อนหน้านี้Also read'ปกรณ์' ชงรื้อกฎหมายเก่า ชู 4 แนวคิดปลดล็อกธุรกิจไทย
เหตุการณ์สำคัญในช่วงปี 2544 จึงถูกมองว่าไม่ใช่เพียงอุบัติเหตุทางการเมือง แต่เป็นปัจจัยทางวาทกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงโครงสร้างต่อความมั่นคงในพื้นที่ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในส่วนของนายชวน หลีกภัย เอง ก็ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับความขัดแย้งทางเชื้อชาติหรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างละเอียดในบทสัมภาษณ์นี้ แต่เน้นย้ำไปที่ความรับผิดชอบทางการเมืองของผู้นำประเทศเป็นหลัก
ความแตกต่างเชิงกลยุทธ์ในมุมมองนักการเมือง
ในวันเดียวกันกับที่นายชวน หลีกภัย ให้สัมภาษณ์ รองเลขาธิการพรรคประชาชาติ (ซึ่งระบุชื่อไม่ได้ในรายงานต้นฉบับ) ก็ได้กล่าวความเห็นผ่านรายการข่าวช่องโทรทัศน์อีกช่องหนึ่ง โดยให้มุมมองที่แตกต่างออกไปว่า เหตุการณ์ความรุนแรงในปัจจุบันน่าจะเป็นกลยุทธ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ต้องการเรียกร้องความสนใจและสร้างพลังต่อรองให้กับฝ่ายของตน
ความเชื่อของพรรคประชาชาติ หรือที่เรียกกันว่า การเมืองไทยในปัจจุบัน หรือการเมืองภาคใต้ในปัจจุบัน หรือแม้แต่การเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน (ตามที่แหล่งข้อมูลระบุ) ได้มีการเสนอความพร้อมในการเป็นตัวกลางในการเจรจา โดยมีการระบุว่า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตหัวหน้าพรรคประชาชาติ ได้เสนอตัวที่จะเข้าร่วมในการเจรจาครั้งนี้ แต่ยังคงมีข้อสงสัยว่า ฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบจะยอมรับการเจรจาในลักษณะนี้หรือไม่
การเปรียบเทียบระหว่างมุมมองของนายชวน หลีกภัย และตัวแทนพรรคประชาชาติ สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในเชิงยุทธศาสตร์ โดยฝ่ายหนึ่งมองไปที่รากเหง้าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งมองไปที่กลไกทางการเมืองและการเจรจาในปัจจุบัน แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับบุคคลหรือกลุ่มใดจะเป็นตัวแทนเจรจาของฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบ
รากเหง้าประวัติศาสตร์และความขัดแย้งที่ยั่งยืน
ในมิติของนักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นมุสลิมและฐานเสียงของพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้อง มักมีความเห็นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยมองว่าปัญหาความรุนแรงมีรากฐานมาจากเรื่องเชื้อชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในปี ค.ศ. 1785 หรือ พ.ศ. 2328 ในสมัยรัชกาลที่ 1 ที่ไทยได้ผนวกปัตตานีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของไทยหลังสงครามกับพม่า หรือที่รู้จักกันในชื่อสงครามเก้าทัพ
มุมมองนี้ยังชี้ให้เห็นว่า อุดมการณ์ของฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบนั้นยังมิได้จบสิ้นลง และกิจกรรมความรุนแรงที่เกิดขึ้นยังคงเป็นการแสดงออกถึงความมั่นคงของอุดมการณ์ดังกล่าว ซึ่งอาจตีความได้ว่าการต่อสู้จะยังไม่ยุติลงจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองหรือการแบ่งแยกดินแดนให้สำเร็จ
ทฤษฎีต้นตอปัญหาและความรับผิดชอบของรัฐบาล
ผู้เขียนบทความได้เสนอแนวคิดเพิ่มเติมที่เรียกว่า "ทฤษฎีต้นตอปัญหา" ซึ่งอ้างอิงจากประสบการณ์ของนายชวน หลีกภัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา โดยเน้นย้ำว่าความล้มเหลวในการเจรจาที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเกิดจากโครงสร้างการบริหารงานที่กระจายความรับผิดชอบไม่ชัดเจน และขาดความเป็นเอกภาพในทีมเจรจา
นายชวน หลีกภัย ยังเสนอว่า รัฐบาลไทยควรมีความรับผิดชอบโดยตรง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศควรมีบทบาทเป็นหัวหน้าหรือผู้นำทีมในการเจรจาแทนการใช้กลไกความมั่นคงเพียงอย่างเดียว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีความจริงจังในการแสวงหาทางออกทางการเมือง
ท้ายที่สุด บทวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นว่า ความแตกต่างในมุมมองระหว่างนักการเมืองระดับชาติและนักการเมืองท้องถิ่นสะท้อนถึงความซับซ้อนของปัญหาชายแดนใต้ ซึ่งยังไม่อาจแก้ไขได้ด้วยมาตรการเดียว แต่ต้องการความเข้าใจในหลายมิติ ทั้งประวัติศาสตร์ ภาษา และวัฒนธรรม จึงจะเป็นกุญแจสำคัญในการยุติความรุนแรงอย่างยั่งยืน
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