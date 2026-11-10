ชวน หลีกภัย ฉะวงจรทุจริตการเมือง ไทยติดอันดับ 116 ประท้วงรัฐฯ ปราบโกงล้มเหลว
ชวน หลีกภัย โผญปัญหาทุจริตหนัก ดัชนี CPI ไทยตกต่ำ อันดับ 116 จาก 182 ประเทศ ย้ำวงจรเลือกตั้งซื้อเสียงและแทรกแซงองค์กรอิสระคือสาเหตุหลักของความล้มเหลวในการปราบปรามคอร์รัปชัน
นาย ชวน หลีกภัย อดีตผู้นำรัฐบาลและประธานสภาที่ปรึกษาพรรคภูมิใจไทย ได้ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต่อสถานการณ์การคอร์รัปชันในประเทศไทย ผ่านการปาฐกถาพิเศษในงานพิธีมอบรางวัล Anti-Corruption Awards 2026 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวนิยมแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ณ กรุงเทพมหานคร โดยได้ตั้งข้อสังเกตุถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างรุนแรง
ดัชนีทุจริตโลกของไทยตกต่ำต่อเนื่อง
นายชวน หลีกภัย อ้างอิงข้อมูลจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ในประเด็นดัชนีความพึงพอใจต่อปัญหาการคอร์รัปชัน (CPI) พบว่า ประเทศไทยมีอันดับลดลงอย่างต่อเนื่องจนน่าตกใจ โดยล่าสุดประเทศของไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 116 จากทั้งหมด 182 ประเทศทั่วโลก ซึ่งทำให้ประเทศของไทยได้รับคะแนนเพียง 33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน แสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาคปฏิบัติไม่ได้ลดลง แต่กลับมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในหลายมิติAlso readคะแนนปราบคอร์รัปชันไทยดิ่งเหว อันดับ 116 ของโลก ต่ำสุดรอบ 19 ปี แพ้ลาว-เวียดนาม
รัฐธรรมนูญ 60 ปราบโกงล้มเหลวในทางปฏิบัติ
อดีตนายกรัฐมนตรีรายนี้ ชี้ให้เห็นว่า แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะถูกเรียกขานในชื่อว่าเป็น "ฉบับปราบโกง" และมีคำปรารภที่ระบุแนวนโยบายชัดเจนในการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ทุจริตเข้ามามีอำนาจ รวมถึงกำหนดให้เป็นหน้าที่ของพลเมืองตามมาตรา 50 แต่ในทางปฏิบัติปัญหายังไม่ลดลง ซึ่งสาเหตุไม่ได้เกิดจากความผิดของตัวบทกฎหมาย แต่เกิดจากการขาดความเคารพยำเกรงกฎกติกาของผู้นำและผู้บังคับใช้กฎหมาย
วงจรอุบาทว์เงินซื้อเสียงและองค์กรอิสระ
นายชวน หลีกภัย อธิบายรากเหง้าของปัญหาว่า วงจรอุบาทว์ทางการเมืองเกิดจากการเลือกตั้งที่ใช้ทรัพย์สินมหาศาล โดยพรรคการเมืองสนับสนุนเงินทุนหลักหลายร้อยล้านบาท และจ่ายค่าเลี้ยง ส.ส. เดือนละ 200,000-400,000 บาท ทำให้นักการเมืองมองการเมืองเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนและทุจริตเพื่อ收回ทุน ผ่านคดีซื้อเสียงหัวละ 500 บาทในนครศรีธรรมราช เขต 8 ที่ศาลฎีกาตัดสินให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ วงจรนี้ยังลามมาถึงระบบราชการผ่านการแต่งตั้งโยกย้าย และแทรกแซงกระบวนการได้มาซึ่งวุฒิสภา (ส.ว.) เพื่อเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ เช่น กกต. ป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้กลไกตรวจสอบถ่วงดุลเสื่อมถอยลง
ความหวังใหม่และแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม นายชวน หลีกภัย ยังแสดงความหวังต่อระบบยุติธรรมโดยยกตัวอย่างดุลพินิจล่าสุดของประธานศาลอุทธรณ์ ที่เปิดช่องให้ผู้เสียหายฟ้องคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่มิชอบในการเลือกตั้งได้เอง ซึ่งเป็นการคืนสิทธิความยุติธรรมให้ประชาชนตามหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย โดยยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิรูปการศึกษาปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่เยาวชน และเรียกร้องให้สื่อมวลชนเตือนสติประชาชนปฏิเสธการขายสิทธิ์ขายเสียง เพื่อป้องกันไม่ให้การทุจริตกระจายไปทำลายอนาคตของประเทศ
Get an alert when there is news on PoliticsFollow Politics