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ชวน หลีกภัย ฉะวงจรทุจริตการเมือง ไทยติดอันดับ 116 ประท้วงรัฐฯ ปราบโกงล้มเหลว

siamrath_online#15 in ประเทศไทย
ชวน หลีกภัย ฉะวงจรทุจริตการเมือง ไทยติดอันดับ 116 ประท้วงรัฐฯ ปราบโกงล้มเหลว
ชวน หลีกภัย · Anti-Corruption Awards 2026 · ดัชนีทุจริต CPI
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ชวน หลีกภัย โผญปัญหาทุจริตหนัก ดัชนี CPI ไทยตกต่ำ อันดับ 116 จาก 182 ประเทศ ย้ำวงจรเลือกตั้งซื้อเสียงและแทรกแซงองค์กรอิสระคือสาเหตุหลักของความล้มเหลวในการปราบปรามคอร์รัปชัน

นาย ชวน หลีกภัย อดีตผู้นำรัฐบาลและประธานสภาที่ปรึกษาพรรคภูมิใจไทย ได้ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต่อสถานการณ์การคอร์รัปชันในประเทศไทย ผ่านการปาฐกถาพิเศษในงานพิธีมอบรางวัล Anti-Corruption Awards 2026 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวนิยมแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2569 ณ กรุงเทพมหานคร โดยได้ตั้งข้อสังเกตุถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศอย่างรุนแรง

ดัชนีทุจริตโลกของไทยตกต่ำต่อเนื่อง

นายชวน หลีกภัย อ้างอิงข้อมูลจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ในประเด็นดัชนีความพึงพอใจต่อปัญหาการคอร์รัปชัน (CPI) พบว่า ประเทศไทยมีอันดับลดลงอย่างต่อเนื่องจนน่าตกใจ โดยล่าสุดประเทศของไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 116 จากทั้งหมด 182 ประเทศทั่วโลก ซึ่งทำให้ประเทศของไทยได้รับคะแนนเพียง 33 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน แสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาคปฏิบัติไม่ได้ลดลง แต่กลับมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในหลายมิติ

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รัฐธรรมนูญ 60 ปราบโกงล้มเหลวในทางปฏิบัติ

อดีตนายกรัฐมนตรีรายนี้ ชี้ให้เห็นว่า แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จะถูกเรียกขานในชื่อว่าเป็น "ฉบับปราบโกง" และมีคำปรารภที่ระบุแนวนโยบายชัดเจนในการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ทุจริตเข้ามามีอำนาจ รวมถึงกำหนดให้เป็นหน้าที่ของพลเมืองตามมาตรา 50 แต่ในทางปฏิบัติปัญหายังไม่ลดลง ซึ่งสาเหตุไม่ได้เกิดจากความผิดของตัวบทกฎหมาย แต่เกิดจากการขาดความเคารพยำเกรงกฎกติกาของผู้นำและผู้บังคับใช้กฎหมาย

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วงจรอุบาทว์เงินซื้อเสียงและองค์กรอิสระ

นายชวน หลีกภัย อธิบายรากเหง้าของปัญหาว่า วงจรอุบาทว์ทางการเมืองเกิดจากการเลือกตั้งที่ใช้ทรัพย์สินมหาศาล โดยพรรคการเมืองสนับสนุนเงินทุนหลักหลายร้อยล้านบาท และจ่ายค่าเลี้ยง ส.ส. เดือนละ 200,000-400,000 บาท ทำให้นักการเมืองมองการเมืองเป็นธุรกิจที่ต้องลงทุนและทุจริตเพื่อ收回ทุน ผ่านคดีซื้อเสียงหัวละ 500 บาทในนครศรีธรรมราช เขต 8 ที่ศาลฎีกาตัดสินให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ วงจรนี้ยังลามมาถึงระบบราชการผ่านการแต่งตั้งโยกย้าย และแทรกแซงกระบวนการได้มาซึ่งวุฒิสภา (ส.ว.) เพื่อเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ เช่น กกต. ป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้กลไกตรวจสอบถ่วงดุลเสื่อมถอยลง

ความหวังใหม่และแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม นายชวน หลีกภัย ยังแสดงความหวังต่อระบบยุติธรรมโดยยกตัวอย่างดุลพินิจล่าสุดของประธานศาลอุทธรณ์ ที่เปิดช่องให้ผู้เสียหายฟ้องคดีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่มิชอบในการเลือกตั้งได้เอง ซึ่งเป็นการคืนสิทธิความยุติธรรมให้ประชาชนตามหลักอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย โดยยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิรูปการศึกษาปลูกฝังจิตสำนึกตั้งแต่เยาวชน และเรียกร้องให้สื่อมวลชนเตือนสติประชาชนปฏิเสธการขายสิทธิ์ขายเสียง เพื่อป้องกันไม่ให้การทุจริตกระจายไปทำลายอนาคตของประเทศ

siamrath_online#15 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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ชวน หลีกภัย Anti-Corruption Awards 2026 ดัชนีทุจริต CPI รัฐประหาร 2560 สมาคมสื่อข่าวนิยม

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