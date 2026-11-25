ชลประทานเชียงใหม่ประเมินขยะกระทง 35 ตันเตรียมกำจัด 27 พ.ย.69
โครงการชลประทานเชียงใหม่ประเมินซากกระทงหน้าประตูระบายน้ำท่าวังตาลกว่า 35 ตัน เตรียม启动了กิจกรรมจิตอาสาจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแม่น้ำปิงวันที่ 27 พ.ย.69 หลังเทศกาลยี่เป็งสิ้นสุดลง
นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณเศษซากกระทงที่ลอยมาติดขัดหน้า ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงหลังจบงาน เทศกาลยี่เป็ง เมื่อวันที 23 ถึง 24 พฤศจิกายน 2569 พบว่ามีซากกระทงจำนวนมากลอยน้ำติดอยู่บริเวณดังกล่าว
แม้จะเพิ่งผ่านพ้นวันที่สองของเทศกาล แต่เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับปริมาณขยะกระทงที่สะสมเป็นก้อนใหญ่ โดยส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติตามกระแสรณรงค์ของจังหวัดเชียงใหม่ แต่ยังพบกระทงโฟมปนอยู่บ้าง เจ้าหน้าที่จึงทำการสุ่มตรวจวัดปริมาณเพื่อประเมินน้ำหนักและจำนวนทั้งหมดที่ต้องดำเนินการจัดเก็บต่อไปAlso readอุตุฯ ฉ.3 เตือนฝนตกหนักในภาคใต้ มีผลวันที่ 27-30 พ.ย.69
ข้อมูลการประเมินปริมาณขยะกระทง
จากการสุ่มวัดตัวอย่างพื้นที่ 1 ตารางเมตร เมื่อเช้าของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 พบว่าเฉลี่ยมีกระทงลอยติดอยู่ประมาณ 28 ใบ และมีความหนาแน่นของน้ำหนักเฉลี่ย 18 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เมื่อคำนวณรวมจากซากกระทงที่ลอยมาติดหน้าประตูระบายน้ำในช่วง 2 วันที่ผ่านมา พบว่ามีน้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณ 23 ตัน
นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ คาดการณ์เพิ่มเติมว่า ในคืนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของการจัดกิจกรรมเทศกาลยี่เป็ง เชียงใหม่ จะยังมีกระทงขนาดใหญ่และจำนวนมากไหลเข้ามาติดหน้าประตูระบายน้ำเพิ่มอีก ทำให้คาดการณ์ว่าปริมาณกระทงทั้งหมดที่ติดอยู่หน้าประตูระบายน้ำจะมีจำนวนประมาณ 35,000 ถึง 40,000 ใบ หรือมีน้ำหนักรวมประมาณ 30 ถึง 35 ตัน
เปรียบเทียบสถิติและประเภทวัสดุกระทง
เมื่อเทียบเคียงกับสถิติของปีที่ผ่าน ๆ มา พบว่าปริมาณขยะในครังนี้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยจากการสังเกตและการตรวจนับพบว่า กระทงส่วนใหญ่ยังคงเป็นวัสดุธรรมชาติตามนโยบายรณรงค์ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส่งผลดีต่อการจัดการและย่อยสลาย
เป็นที่น่ายินดีที่ในปีนี้ไม่พบการรณรงค์ใช้กระทงขนมปังซึ่งจัดเก็บยาก และจากการสุ่มวัดพบว่าวัสดุที่เป็นโฟมมีสัดส่วนเพียงประมาณ 2 ถึง 3 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่งนับเป็นการลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายยากได้มากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
แผนปฏิบัติการและเครือข่ายความร่วมมือ
กิจกรรมคิกออฟการเก็บเศษซากกระทงจะ正式启动ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 โดยมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาที่มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมอย่างกว้างขวาง เพื่อเร่งทำความสะอาดแม่น้ำปิงหลังเทศกาลสิ้นสุดลง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 วันในการจัดเก็บให้แล้วเสร็จ
ในการดำเนินการนี้ สำนักงานชลประทานที่ 1 จะสนับสนุนรถขุดแขนยาวจำนวน 1 คัน และรถบรรทุกเทท้ายจำนวน 2 คัน ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุนรถบรรทุกเทท้ายอีก 3 คัน ขณะที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม หนองหอย และสันผีเสื้อ ที่อยู่บริเวณตอนเหนือของลำน้ำปิง จะสนับสนุนรถบรรทุกเพื่อช่วยเก็บซากกระทงไปฝังกลบในพื้นที่ตำบลป่าแดด
การจัดการซากขยะหลังการฝังกลบ
หลังจากการฝังกลบซากกระทงเสร็จสิ้น เมื่อครบอายุประมาณ 1 ปี ซากกระทงบางส่วนจะถูกนำขึ้นมาแปรรูปทำเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในกิจกรรมของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในขณะที่ส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถกำจัดด้วยวิธีอื่นจะได้รับการนำไปฝังกลบต่อในพื้นที่อำเภอฮอด
สถิติการจัดการขยะจากงานลอยกระทงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน ในปี 2560 มีเศษซากกระทงถึง 120 ตัน และใช้เวลาดำเนินการถึง 7 วัน จนมาถึงปี 2567 ซึ่งเป็นปีที่น้อยที่สุด มีกระทงประมาณ 30 ตัน และปี 2569 นี้คาดการณ์ว่าจะอยู่ประมาณ 30 ถึง 35 ตัน แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของประชาชนและหน่วยงานในการลดปัญหาขยะตกค้าง
การจัดกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในแม่น้ำปิง จึงเป็นภารกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจ เพื่อคืนความสะอาดให้กับแหล่งน้ำและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลังผ่านพ้นเทศกาลประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้ว
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