ชลบุรีเมื่อเก็บขยะผิดกฎหมายน้ำรั่วซึมตรวจดินปนเปื้อน
รัฐบาลสั่งการชุดควบคุมมลพิษตรวจสอบบริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด ในชลบุรีพบน้ำชะขยะรั่วไหลและไม่มีใบอนุญาต แจ้งความดำเนินคดีและเร่งตรวจสอบคุณภาพดิน
รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้ประกาศมาตรการ tegas ในการปราบปรามการประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมมลพิษ หรือ ฉก.ควบคุมมลพิษ บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของบริษัท คลีน ซิตี้ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่หมู่ 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีAlso readเมื่อชิคาโกสั่งให้แม่น้ำไหลกลับ : มหัศจรรย์วิศวกรรมกับการผลักขี้ให้เพื่อนบ้าน
การลงพื้นที่ในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากทางรัฐบาลได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการขยะที่ไม่เป็นระเบียบและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยทีมตรวจสอบได้เข้าทำการสำรวจจุดดังกล่าวอย่างละเอียดเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการขยะ
ผลการตรวจสอบพบน้ำเสีรั่วไหลออกสู่ภายนอก
จากการตรวจสอบอย่างละเอียดของทีมปฏิบัติการ พบว่าภายในสถานที่ดังกล่าวไม่พบการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาจัดการแต่อย่างใด แต่มีการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีการคัดแยกและฝังกลบรวมกับการบำบัดน้ำเสีย
ปัญหาที่พบคือระบบจัดการดังกล่าวมีขีดความสามารถไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เข้ามาจัดการ ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำเสียจากบ่อบำบัดไปกำจัดได้ทั้งหมด ส่งผลให้น้ำชะขยะที่มีสารปนเปื้อนรั่วไหลออกสู่ที่ดินส่วนบุคคลภายนอกสถานประกอบการ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่โดยรอบ
นอกจากปัญหาน้ำเสียแล้ว เจ้าหน้าที่ยังพบข้อเท็จจริงสำคัญว่าสถานที่กำจัดขยะแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 106 ซึ่งเป็นการดำเนินกิจการที่ขาดความถูกต้องตามกฎหมายและเป็นเหตุให้ต้องถูกดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
ดำเนินการกฎหมายและตรวจสอบมลพิษ
หลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมมลพิษ ได้เร่งดำเนินการใน 3 ด้านหลักทันที โดยด้านแรกคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี) ได้ทำการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อสถานีตำรวจภูธรบ่อวินแล้ว
การแจ้งความดำเนินคดีในกรณีนี้มุ่งเน้นไปที่การประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 106 โดยไม่ได้รับอนุญาต และกรณีการระบายน้ำเสียออกสู่ภายนอกสถานประกอบการ ซึ่งเป็นความผิดตามระเบียบกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
ด้านที่สองคือการตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยทีมเทคนิคได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโดยรอบสถานประกอบการ พบว่าระดับสารอินทรีย์ระเหยง่าย หรือ VOCs อยู่ในช่วง 0-1 ppm ซึ่งต้องติดตามผลอย่างใกล้ชิดต่อไป
พร้อมกันนี้ ทีมงานยังได้เก็บตัวอย่างน้ำบริเวณโดยรอบสถานประกอบการอีก 3 จุดสำคัญ และส่งตัวอย่างน้ำผิวดินและน้ำประปาไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างรอบด้าน
ติดตามผลดินและน้ำใต้ดินต่อเนื่อง
ในส่วนของการตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อแหล่งน้ำใช้ของชุมชน ชุดปฏิบัติการได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ประสานงานกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าไปตรวจสอบบริเวณชุมชนหมู่ 5 ตำบลเขาคันทรง
การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อแหล่งน้ำใต้ดินในพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับประชาชนหากเกิดมีการปนเปื้อนจากน้ำชะขยะที่รั่วไหลออกสู่ภายนอก
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ย้ำว่า ชุดปฏิบัติการจะติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีและผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อประเมินขอบเขตการปนเปื้อนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาขยะและมลพิษอย่างจริงจัง โดยไม่จำกัดเพียงปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือกากอุตสาหกรรม แต่รวมถึงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินกิจการไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย
เมื่อได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าตรวจสอบ ดำเนินการตามกฎหมาย และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนไม่ต้องแบกรับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่ขาดความรับผิดชอบ
มาตรการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในการสร้างมาตรฐานการจัดการขยะและการควบคุมมลพิษให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในระยะยาว
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