ชลบุรีฉลองชัย “หนิง ปัทมา” คว้ามงฯ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ส่งท้าย 13 ปีแห่งความหวัง

การกลับมาของ “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 สู่บ้านเกิดชลบุรี สร้างปรากฏการณ์แห่งความยินดี โดยมีพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมขบวนแห่เฉลิมฉลอง สิ้นสุดการรอคอยอันยาวนานของจังหวัด และเตรียมพร้อมสู่เวทีระดับโลก Miss Grand International 2026 ที่อินเดีย
จังหวัด ชลบุรี กลับมาเฉลิมฉลองอีกครั้ง ด้วยการต้อนรับ “ หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” ผู้คว้ามงกุฎอันทรงเกียรติ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 มาครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี การเดินทางสู่ความฝันครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการเติมเต็มความหวังส่วนตัว แต่ยังเป็นการยุติการรอคอยอันยาวนานกว่า 13 ปีของชาวจังหวัด ชลบุรี นับตั้งแต่การก่อตั้งเวทีการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ บรรยากาศแห่งความปลื้มปีติและภาคภูมิใจ ได้แผ่ซ่านไปทั่วทั้งเมือง เมื่อขบวนแห่ของนางงามคนเก่ง ได้เคลื่อนตัวผ่านท้องถนน นำมาซึ่งรอยยิ้ม เสียงเชียร์
และการแสดงความยินดีจากประชาชน แฟนคลับ และผู้ที่ให้การสนับสนุน นับเป็นภาพแห่งความประทับใจที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีและการร่วมยินดีในความสำเร็จ. ขบวนแห่สุดอลังการเริ่มต้นขึ้น ณ บริเวณสามแยกพัทยากลาง โดยมีการประดับประดาอย่างสวยงาม ตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่าน ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนจำนวนมากที่ออกมาจับจองพื้นที่เพื่อยลโฉมความงามของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ที่สง่างามและมั่นใจ ทุกสายตาจับจ้องมาที่หนิง ปัทมา ที่โบกมือทักทายและส่งยิ้มให้กับผู้คนอย่างเป็นกันเอง สร้างความใกล้ชิดและความรู้สึกอันดีงาม ก่อนที่ขบวนจะเคลื่อนตัวไปสิ้นสุด ณ ห้างสรรพสินค้า Royal Garden Plaza Pattaya สถานที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ที่แห่งนี้ มีการจัดเตรียมการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยมีบุคคลสำคัญจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานแห่งความสำเร็จ อาทิ ท่านชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, ท่านสกน ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, ท่านปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา, คุณจิราธิวัฒน์ ศุภรัตนเสรี Provincial Director จังหวัดชลบุรี, ผู้บริหารจาก Royal Garden Plaza Pattaya รวมถึงตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชน และกลุ่มแฟนคลับผู้ภักดีที่เดินทางมาร่วมให้กำลังใจอย่างเนืองแน่น การรวมตัวกันของทุกภาคส่วนนี้ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความสำเร็จที่เกิดขึ้น และการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากชุมชนที่มีต่อหนิง ปัทมา. ในระหว่างพิธีต้อนรับ หนิง ปัทมา ได้กล่าวถึงความรู้สึกอันล้นเอ่อในใจ ด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจ เธอได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่สละเวลามาร่วมต้อนรับในวันนี้ พร้อมยอมรับว่าวินาทีที่ได้รับตำแหน่งนั้น เป็นช่วงเวลาที่เธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและดีใจอย่างสุดซึ้ง เธอยังกล่าวเน้นย้ำว่า ทุกๆ วันของการฝึกฝน ความพยายาม และหยาดเหงื่อที่เสียไปนั้น ไม่เคยสูญเปล่า ในระหว่างการเก็บตัว เธอได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ บางวันอาจมีความเหนื่อยล้าจนถึงขั้นหลั่งน้ำตา แต่ทุกอุปสรรคล้วนหล่อหลอมให้เธอแข็งแกร่งขึ้น เธอไม่มองว่ามงกุฎนี้เป็นของเธอเพียงคนเดียว แต่คือความสำเร็จของทีมงานเบื้องหลังทุกคนที่มีส่วนช่วยผลักดันเธอให้มาถึงจุดนี้ รวมถึงกำลังใจอันมหาศาลจากพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีทุกคน หากปราศจากแรงสนับสนุน ความเชื่อมั่น และความไว้ใจที่ได้รับ หนิง ปัทมา ก็คงไม่สามารถคว้ามงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 มาครองได้อย่างแน่นอน หลังจากนั้น หนิงได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต้อนรับในชื่อ Chonburi’s First Golden Crown: The Grand Homecoming of Ning Pathama ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง และหนิงได้ขับขานบทเพลงอันซาบซึ้งเพื่อแทนคำขอบคุณอันจริงใจแด่ทุกคนที่มาร่วมงาน การแสดงความรู้สึกที่ตรงไปตรงมาและถ่อมตนของเธอ ยิ่งทำให้ผู้ที่มาร่วมงานประทับใจและชื่นชมในตัวตนของเธอมากยิ่งขึ้น การกลับมาของหนิง ปัทมา ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการนำมงกุฎอันทรงเกียรติกลับสู่บ้านเกิด แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกมากมาย และเป็นการยืนยันว่าความฝันนั้นสามารถเป็นจริงได้หากมีความพยายามและความตั้งใจที่แน่วแน่ พร้อมทั้งประกาศศักดาว่าจะทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Miss Grand International 2026 ณ ประเทศอินเดีย ในเดือนตุลาคมนี้อย่างเต็มความสามาร
หนิง ปัทมา มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ชลบุรี ประกวดนางงาม Miss Grand International 2026
