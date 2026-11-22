ชยนนท์ ฟินโนมีนา: หุ้น AI ยังไปต่อได้ แต่ระวังการเมืองเปลี่ยนเกม
ชยนนท์ รักกาญจนันท์ ฟินโนมีนา วิเคราะห์แนวโน้มหุ้น AI ปีหน้าชี้ฟองสบู่ไม่แตกแต่การเมืองมีผล เน้นเลือกหุ้นพื้นฐานแข็งแรง避开 Neo Cloud ที่เสี่ยงถูกตัดสิทธิ
ทิศทางตลาดหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในอนาคตได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการเมืองในสหรัฐอเมริกา โดย นาย ชยนนท์ รักกาญจนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (บลน.) ฟินโนมีนา ระบุว่าการเมืองถือเป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่สำคัญที่สุดรองจากเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงนี้
การเมืองสหรัฐเปลี่ยนความเชื่อมั่นนักลงทุน
ปัจจัยหลักที่กระทบต่อตลาดทุนในปีนี้คือผลการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาที่นำไปสู่การเข้ามามีอำนาจของพรรคเดโมแครต ซึ่งนโยบายสำคัญคือความตั้งใจที่จะขึ้นภาษีนิติบุคคล โดยนายชยนนท์ระบุว่าพรรคเดโมแครตอาจเสนอมาตรการดังกล่าวต่อรัฐสภาในช่วง 2 ปีข้างหน้า แต่สถานการณ์จะซับซ้อนยิ่งขึ้นหากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ตัดสินใจใช้อำนาจวีโต้ ซึ่งจะทำให้เกิดเกมการเมืองที่รุนแรงและคาดเดาได้ยากกว่ายุคก่อนหน้าAlso readส่งออก SSD ไทย ปี 2570 คาดโต 72% รับตลาดเซิร์ฟเวอร์-AI หนุน
ความไม่แน่นอนนี้แตกต่างจากช่วง 2 ปีที่ผ่านมาของประธานาธิบดีทรัมป์ ที่ตลาดมักตกใจกับการกระทำที่ฉับพลันและโฉ่งฉ่าง แต่ในปีต่อๆ ไป ความเสี่ยงจะอยู่ที่ความล้มเหลวในการผ่านกฎหมายหรือความไม่ชัดเจนของผลลัพธ์ มากกว่าการดำเนินการที่รวดเร็วและรุนแรง ทำให้กลุ่มนักลงทุนต้องปรับกลยุทธ์จากการจับตามุมมองนโยบายเป็นการประเมินความเสี่ยงจากการเมืองเป็นหลัก
วิกฤตคอขวดย้ายจากเทคโนโลยีสู่โครงสร้างพื้นฐาน
ในภาคปฏิบัติของอุตสาหกรรม AI ปัญหาจุดคอขวดหรือ Bottleneck ได้เปลี่ยนแนวทางการวิเคราะห์จากปัจจัยทางเทคนิคมาเป็นปัจจัยทางการเมืองอย่างสมบูรณ์ โดยก่อนหน้านี้ตลาดกังวลเรื่องหน่วยความจำ (Memory) และชิปประมวลผล ส่งผลให้บริษัทอย่าง SK Hynix และ Samsung ได้ประโยชน์อย่างชัดเจน แต่เมื่อปัญหาเหล่านั้นคลี่คลาย ความกังวลจึงย้ายมาที่โครงสร้างพื้นฐานทางการก่อสร้าง
ประเด็นร้อนแรงที่สุดในขณะนี้คือการหาเสียงของพรรคเดโมแครตที่สัญญาว่าจะระงับการก่อสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ในปีหน้าทันทีที่เข้ารับตำแหน่ง ซึ่งสร้างความกังวลอย่างมากให้กับตลาดว่าโครงการขนาดใหญ่เหล่านี้จะชะลอตัวหรือหยุดชะงัก entirely ทำให้บริษัทที่ทำธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์เพียงอย่างเดียวเผชิญกับความเสี่ยงสูงจากการถูกตัดสิทธิทางการเงินและโครงสร้างพื้นฐาน
เลือกหุ้นพื้นฐานแน่น 避开 Neo Cloud ที่เสี่ยงสูง
นายชยนนท์แนะนำว่านักลงทุนควรแยกระหว่างผู้ชนะและผู้แพ้ในอุตสาหกรรม AI อย่างชัดเจน โดยกลุ่มที่มีรายได้จากธุรกิจอื่นรองรับนอกเหนือจาก AI จะยังคงเติบโตได้稳健 ในขณะที่กลุ่มที่ก่อตั้งด้วยจิตวิญญาณในการทำ AI เพียงอย่างเดียวหรือที่เรียกว่า Neo Cloud กำลังถูกตั้งคำถามอย่างรุนแรงและเริ่มถูกเทขายออกจากพอร์ตลงทุน
ตัวอย่างที่ชัดเจนของบริษัทในข่าย Neo Cloud ที่มีความเสี่ยงสูงคือ CoreWeave ซึ่งแม้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 จะออกมาได้ดีในแง่ของรายได้ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการระงับโครงการ แต่เป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวก่อนที่นโยบายทางการเมืองจะมีผลบังคับใช้จริงๆ ดังนั้นนักลงทุนควรระวังหุ้นกลุ่มที่ลงทุนในดาต้าเซ็นเตอร์อย่างจริงจังโดยไม่มีความหลากหลายของรายได้
ทำไมเชื่อว่าฟองสบู่ AI ไม่แตกในภาพรวม
แม้มีความกังวลเรื่อง Neo Cloud แต่ชยนนท์ยังคงยืนยันว่าฟองสบู่ AI จะไม่แตกในภาพรวม เนื่องจากความต้องการใช้บริการประมวลผลจากบริษัทชั้นนำอย่าง Chat GPT Anthropic Gemini Meta และ xAI ยังคงสูงมาก โดยบริษัทเหล่านี้จะพยายามล็อกสัญญากับผู้ให้บริการคลาวด์เจ้าอื่นหาก Neo Cloud เจ้าเดิมล้มเหลว ทำให้ความต้องการเช่า GPU ยังคงมีฐานรองรับที่แข็งแรง
ในส่วนของตลาดทุนสหรัฐโดยรวม ชยนนท์มองว่าเศรษฐกิจยังไม่ถึงขั้นถดถอยเนื่องจากอัตราการว่างงานต่ำและการบริโภคยังทรงตัว แต่ความกังวลจะย้ายไปอยู่ที่อัตราเงินเฟ้อจากราคาน้ำมัน หากสถานการณ์คลี่คลายและธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปลี่ยนทิศทางดอกเบี้ย กลุ่มบริษัท Growth ที่เคยพักฐานอยู่ก่อนหน้าก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นผู้นำตลาดและดันดัชนีในไตรมาสสุดท้ายของปีได้
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