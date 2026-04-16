ชมรมปอเนาะสงขลาเดือด! สั่งย้ายแม่ทัพภาค 4 พ้นตำแหน่งภายใน 30 เม.ย. หลังกล่าวหาบ่มเพาะความรุนแรง ขณะทหารยันแม่ทัพทำตามหน้าที่

ชมรมสถาบันปอเนาะ จังหวัดสงขลา ออกแถลงการณ์ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าสถาบันปอเนาะและโรงเรียนตาดีกาเป็นแหล่งบ่มเพาะความรุนแรง พร้อมยื่นคำขาดให้รัฐบาลพิจารณาสั่งย้ายแม่ทัพภาคที่ 4 ออกจากตำแหน่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ด้านกองกำลังทหารพรานและ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันว่าแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อเท็จจริงเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่
สถาบันการศึกษาอิสลาม ปอเนาะ ในจังหวัดสงขลา นำโดยเลขานุการชมรมสถาบัน ปอเนาะ ได้ออกแถลงการณ์ปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวต่อกรณีที่แม่ทัพภาคที่ 4 พลโท นรธิป โพยนอก กล่าวพาดพิงถึงสถาบันการศึกษา ปอเนาะ และโรงเรียน ตาดีกา ว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะ ความรุนแรง โดยระบุว่าการกล่าวหาดังกล่าวปราศจากฐานข้อมูลความจริงและเป็นการดูหมิ่นเกียรติภูมิของครูผู้เสียสละ รวมถึงทำลายความเชื่อมั่นต่อระบบการศึกษาอิสลามที่ได้หล่อหลอมบุคลากรชั้นนำของประเทศมาอย่างยาวนาน อาทิ จุฬาราชมนตรี ราชมนตรี ผู้นำศาสนา รัฐมนตรี นักการทูต แพทย์ พยาบาล
และข้าราชการทุกหมู่เหล่า สถาบันเหล่านี้ได้ทำงานเคียงคู่กับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานรัฐมาโดยตลอด การมองการศึกษาผ่านกรอบของความหวาดระแวงจากผู้มีอำนาจในโครงสร้างความมั่นคง ไม่เพียงแต่เป็นการสุมไฟให้สถานการณ์เลวร้ายลง แต่ยังเป็นการทำลายความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนที่สร้างสมมาอย่างยากลำบาก แถลงการณ์ยังชี้ให้เห็นว่าสถิติความไม่สงบในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่ามาตรการทางทหารนำการเมืองที่ใช้อยู่นั้นสวนทางกับความเป็นจริงในพื้นที่ และสร้างความกังวลใจแก่ประชาชนเป็นวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ ชมรมสถาบันปอเนาะจึงได้ยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาสั่งย้ายแม่ทัพภาคที่ 4 ออกจากตำแหน่งทันที หรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เนื่องจากทัศนคติที่ไม่เอื้อต่อการสร้างสันติสุข และหากข้อเรียกร้องนี้ไม่ได้รับการตอบรับ เครือข่ายสามพี่น้องมีความจำเป็นต้องยกระดับการเคลื่อนไหวตามวิถีทางสันติ และจะขอระงับการให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรมและทุกกรณีกับฝ่ายความมั่นคงนับจากนี้เป็นต้นไป ในขณะเดียวกัน กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของแม่ทัพภาคที่ 4 โดยย้ำว่าเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นยึดมั่นและดำเนินการตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 อย่างเคร่งครัด กองกำลังทหารพรานจะยังคงมุ่งมั่น ทุ่มเท และปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อธำรงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของพื้นที่ ตลอดจนสร้างหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่า ท่ามกลางความคิดเห็นที่หลากหลายและความรู้สึกที่แตกต่างของสังคม แม้ข้อเท็จจริงบางประการอาจไม่ถูกใจทุกฝ่าย แต่การยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงถือเป็นความกล้าหาญที่ควรได้รับการยอมรับ และสังคมควรร่วมกันสนับสนุน จากสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความอ่อนไหวของพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งด้านความมั่นคง การศึกษา และสังคม เพื่อคลี่คลายปัญหาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้มีการระบุว่าแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ทำหน้าที่และทุกภารกิจอย่างทุ่มเท และขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของสงครามข่าวสารที่ต้องใช้การคิด วิเคราะห์ และแยกแยะในส่วนต่างๆ อย่างรอบคอบ ประเด็นความขัดแย้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นจากการตีความและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกับสถาบันการศึกษาศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนทางวัฒนธรรมและศาสนา การกล่าวหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและศักดิ์ศรีของสถาบันการศึกษา เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องการการจัดการอย่างรอบคอบจากทุกฝ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายกลายเป็นความขัดแย้งที่ใหญ่ขึ้น สถาบันปอเนาะและตาดีกา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เยาวชนในพื้นที่มาอย่างยาวนาน การถูกมองว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะความรุนแรงจึงเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของสถาบันเหล่านี้ ในขณะเดียวกัน การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง โดยเฉพาะแม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในพื้นที่ ก็เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการยอมรับในความทุ่มเทและความพยายามในการรักษาความสงบเรียบร้อย การยืนยันว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อเท็จจริงและเพื่อสันติสุขของประชาชน เป็นเจตนาที่ดี อย่างไรก็ตาม การสื่อสารที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความขัดแย้ง จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาและปรับปรุง เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ การเรียกร้องให้ย้ายตำแหน่งภายในเวลาที่กำหนด แสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจอย่างรุนแรงของกลุ่มสถาบันปอเนาะ และหากไม่มีการตอบสนองที่น่าพอใจ อาจนำไปสู่การยกระดับการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์สำหรับทุกฝ่ายที่ต้องการเห็นสันติสุขในพื้นที
