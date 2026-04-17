ชมรมผู้สูงวัยสุขภาพดี จุฬาฯ-กาชาด รุ่น 17 ร่วมแบ่งปันข้าวสาร แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ

ชมรมผู้สูงวัยสุขภาพดี จุฬาฯ-กาชาด รุ่น 17 จัดโครงการ "มอบข้าวสารสำหรับนักเรียน" สนับสนุนวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนอาชีวะเอกชนการกุศลในการจัดหาวัตถุดิบด้านโภชนาการ
แนวคิดการสนับสนุนด้าน การศึกษา และการพัฒนาเยาวชน สอดคล้องโดยตรงกับพันธกิจหลักของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนการกุศลที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.
2489 โดยคณะนักบวชซาเลเซียน มีเป้าหมายในการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาได้อย่างเท่าเทียม โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน ควบคู่ไปกับการบ่มเพาะทักษะวิชาชีพที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันเป็นรากฐานสำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดี ปัจจุบัน วิทยาลัยแห่งนี้ได้ดูแลนักเรียนและนักศึกษาจำนวนมาก ครอบคลุมทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนประจำที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ซึ่งบางส่วนยังคงเผชิญกับข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจและฐานะ ทำให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนด้านโภชนาการ ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่วิทยาลัยให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ และเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ โดยประมาณการในแต่ละปีการศึกษา วิทยาลัยมีความจำเป็นต้องใช้ข้าวสารเป็นจำนวนมากถึงกว่า 21,528 กิโลกรัม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีปริมาณอาหารเพียงพอและทั่วถึงสำหรับนักเรียนทุกคนที่พักอาศัยและศึกษาอยู่ที่วิทยาลัย ความจำเป็นในการจัดหาแหล่งอาหารที่มั่นคงนี้เอง ทำให้ภาคสังคมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการร่วมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กรต่างๆ ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายและความต้องการที่หลากหลายในสังคมปัจจุบัน ล่าสุด ชมรมผู้สูงวัยสุขภาพดี จุฬาฯ-กาชาด รุ่น 17 ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทอันแข็งแกร่งขององค์กรจิตอาสา ที่ยังคงขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างไม่หยุดยั้ง ผ่านการริเริ่มและดำเนินโครงการ “มอบข้าวสารสำหรับนักเรียน” การดำเนินโครงการนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์อันดีงามของชมรมฯ โดยได้มีการบริจาคเงินจำนวนหนึ่งให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ ซึ่งทางวิทยาลัยจะนำเงินบริจาคดังกล่าวไปใช้ในการจัดซื้อข้าวสารอันเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการประกอบอาหารเพื่อนักเรียนทุกคน กิจกรรมอันทรงคุณค่านี้ ได้รับเกียรติจาก นางศรินทร เมธีวัชรานนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ วีวี แชร์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีการมอบ ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความร่วมมือและความตั้งใจอันดีจากภาคส่วนต่างๆ ที่มีต่อการพัฒนาเยาวชน การดำเนินโครงการมอบข้าวสารในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของชมรมผู้สูงวัยฯ ในการส่งต่อความห่วงใยและความปรารถนาดีไปยังกลุ่มเยาวชนที่ด้อยโอกาสเท่านั้น แต่ยังเป็นการให้การสนับสนุนที่ตอบสนองต่อความจำเป็นเร่งด่วนของสถานศึกษาได้อย่างตรงจุด ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนอาหารได้อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านโภชนาการให้กับนักเรียนทุกคนให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมสำหรับการศึกษาและการพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ ซึ่งดำเนินงานภายใต้ปรัชญาของนักบุญยอห์น บอสโก ที่มุ่งเน้นการอบรมเยาวชนด้วยความรัก ความเมตตา และการให้โอกาส เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองสำหรับนักเรียนจำนวนมากที่ต้องการโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาตนเอง การสนับสนุนจากภาคประชาสังคม เช่น โครงการ "มอบข้าวสารสำหรับนักเรียน" จากชมรมผู้สูงวัยสุขภาพดี จุฬาฯ-กาชาด รุ่น 17 จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเติมเต็มทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของวิทยาลัย ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างสรรค์เยาวชนที่มีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาชีพและคุณธรรม ให้พร้อมออกไปสู่สังคมได้อย่างเข้มแข็ง การร่วมมือในลักษณะนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีของการผนึกกำลังระหว่างสถานศึกษา ภาคประชาสังคม และองค์กรจิตอาสา เพื่อสร้างโอกาสและความหวังให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน อันสะท้อนให้เห็นถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้กับคนรุ่นต่อไป และเพื่อขยายผลของการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้ครอบคลุมและยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไปในอนาค
การศึกษา อาชีวะ ผู้ด้อยโอกาส บริจาค จิตอาสา
