ชมพู่ อารยา ถึงกับน้ำตารื้นคิดถึงน้องพายุและสามีที่ต่างถิ่น
ชมพู่ อารยา เปิดใจกลางงาน DOWNY LAMOON HOUSE ว่าคิดถึงลูกชายและสามีที่ต่างจังหวัด ทำให้ต้องร้องไห้ เพราะเป็นครั้งแรกที่ลูก 3 คนไม่ได้อยู่ด้วยกันและต่างคนต่างไปทำงาน
ชมพู่ อารยา เออร์เบรอชต์ ตัดสินใจเข้างานแถลงข่าว DOWNY LAMOON HOUSE เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ณ ลาน Eden ชั้น 1 ของห้างสรรพสินค้า CentralWorld เพื่อร่วมมอบความหอมและสดใสให้กับแบรนด์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ดูแลเสื้อผ้าภายใต้แบรนด์ Downy ซึ่งได้เชิญคนดังมาช่วยโปรโมตสินค้าอย่างใกล้ชิด
ระหว่างที่ร่วมกิจกรรม ชมพู่ อารยา ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับความรู้สึกในปัจจุบัน ที่เธอเปิดเผยว่ากำลังอยู่ในช่วงใจบางและอ่อนไหว极易มาก เนื่องจากต้องห่างไกลจากครอบครัว เป็นครั้งแรกในชีวิตที่สมาชิกในครอบครัวไม่ได้รวมตัวกันในสถานที่เดียวกัน ทำให้คุณแม่ลูกสามรายนี้ถึงกับน้ำตารื้นกลางวงสัมภาษณ์Also readสหรัฐฯ เตรียมจำกัดการเข้าถึงชิป AI ของจีน กระทบมาถึงไทย
ชมพู่ อารยา เปิดใจเรื่องความโศกเศร้าที่ครอบครัวต้องแยกกัน
ชมพู่ อารยา กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่า เธอรู้สึกคิดถึงน้องพายุและสามี น็อต วิศรุต อย่างรุนแรง ซึ่งตอนนี้ทั้งคู่กำลังเดินทางอยู่ที่ต่างประเทศด้วยกันเป็นเวลา 4 วันเต็ม เธอระบุว่าความหึงหวงและความห่วงใยทำให้เธอรู้สึกเสียใจมาก เป็นครั้งแรกที่บรรยากาศในบ้านเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เธออธิบายเพิ่มเติมว่าโดยปกติแล้วหากแม่ต้องไปทำงานคนเดียว ลูกทั้งสามคน ได้แก่ พี่สายฟ้า น้องเกล และน้องพายุ จะยังคงนอนอยู่ด้วยกันที่บ้านเพื่อให้ลูกมี companionship แต่ในสถานการณ์ล่าสุดนี้ พวกเขาต้องแยกกันอยู่คนละทาง ทำให้เธอรู้สึกกังวลและเสียใจแทนลูกๆ เป็นอย่างมาก
ความแตกต่างของพฤติกรรมครอบครัวเมื่อต้องเดินทางต่างถิ่น
แม่ชมยังได้เล่าถึงประสบการณ์การเดินทางก่อนหน้านี้ว่า โดยปกติแล้วเมื่อเธอต้องเดินทางไปยังต่างประเทศ ลูกทั้งสามคนและคุณพ่อน็อต รวมถึงพี่เลี้ยงและป้าเจี๊ยบ จะยังคงอยู่ด้วยกันที่บ้าน ทำให้เธอสามารถวางใจเรื่องการดูแลลูกได้อย่างเต็มที่ แต่ในครั้งนี้เธอรู้สึกแปลกแยกและโหยหาความอบอุ่นของครอบครัวมากกว่าครั้งไหนๆ
สำหรับการติดต่อสื่อสาร เธอบอกว่าถึงแม้จะใช้แอปพลิเคชันวิดีโอคอลเช่น FaceTime เพื่อพูดคุยกัน แต่ก็ไม่สามารถใช้ทดแทนการได้อยู่ร่วมกันจริงๆ ได้ เธอเผยว่าตัวเองเป็นคนละเอียดอ่อนต่อความรู้สึก เมื่อมีใครมาถามไถ่หรือสะกิดใจเพียงเล็กน้อย เธอก็สามารถร้องไห้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งที่มีต่อลูกและสามี
แผนการรวมตัวครั้งถัดไปและความห่วงใยในการดูแล
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าต้องรอนานแค่ไหนกว่าจะได้นัดพบกันอีกครั้ง ชมพู่ อารยา ระบุว่าอีกประมาณ 1 สัปดาห์ ก็จะสามารถกลับมาพบกันและสร้างรอยยิ้มได้อีกครั้ง เธอยืนยันว่ายังมีการร้องไห้เป็นระยะๆ เนื่องจากยังชินกับการที่ครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยๆ ในชีวิตประจำวันของเธอ
สำหรับประเด็นความห่วงใยสามีที่ไปต่างประเทศด้วย ตนเองมองว่าสามีไม่ค่อยแสดงความห่วงใยหรือกังวลมากนัก แต่สำหรับชมพู่แล้ว เธอ preocupada เรื่องการดูแลลูกมากกว่า โดยเธอได้ฝากฝังและกำชับเรื่องการกินอยู่ให้กับพี่เลี้ยงและคุณพ่ออย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนที่จะบินไปช่วยเซ็ตระบบหรือสำรวจสถานที่ในต่างจังหวัดที่สามีไปอยู่
คลิปไวรัลใครเปงคงทัม กลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง
นอกจากรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว ชมพู่ อารยา ยังได้พูดถึงคลิปไวรัล "ใครเปงคงทัม" เวอร์ชันพี่สายฟ้าและน้องเกล ที่กลับมามีการแชร์และกล่าวถึงกันอีกครั้งในโซเชียลมีเดีย โดยน้องเกลซึ่งปรากฏตัวในงานนี้ด้วย ยอมรับว่าคิดถึงพี่ชายและพี่สาวอย่างชัดเจน
ชมพู่ อารยา อธิบายว่าคลิปดังกล่าวยังคงเก็บรักษาไว้ที่คอนโดมิเนียมเดิม ซึ่งเป็นสถานที่ที่เด็กๆ ชอบกลับไปเล่นในคอกที่เคยเล่นตอนเล็ก เธอเผยว่าตนเองเป็นคนถ่ายคลิปนั้นเองและไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะกลายเป็นไวรัล แต่ด้วยความขบขันและความทรงจำที่ดี ทำให้ครอบครัวมองว่าเป็นเรื่องตลกและน่ารักใน retrospect
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