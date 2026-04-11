ชบาแก้ว U20 ซ้อมเข้ม เตรียมบู๊เกาหลีใต้ ลุ้นตั๋วเวิลด์คัพ

ฟุตบอลหญิง U20 ทีมชาติไทย เดินหน้าเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี 2026 รอบ 8 ทีมสุดท้าย พบกับ เกาหลีใต้ โดยมีเป้าหมายคือคว้าชัยชนะเพื่อไปลุยศึกฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก U20 ที่โปแลนด์
“ ชบาแก้ว U20 ” ยังคงเดินหน้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งสำคัญที่รออยู่ข้างหน้า นั่นคือการเผชิญหน้ากับทีมชาติ เกาหลีใต้ ในรอบ 8 ทีมสุดท้ายของศึก ฟุตบอล หญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี 2026 (AFC U20 Women’s Asian Cup Thailand 2026) โดยการแข่งขันครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้ชนะจะได้รับสิทธิ์เข้ารอบรองชนะเลิศ และยังเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียเพื่อไปแข่งขัน ฟุตบอล เยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก U20 (FIFA U-20 Women’s World Cup 2026) ที่ประเทศโปแลนด์
นั่นหมายความว่า การแข่งขันในวันที่ 12 เมษายน 2569 ณ สนามธรรมศาสตร์ สเตเดียม เวลา 20.00 น. (ถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG Sports) จะเป็นเกมที่ชี้ชะตาอนาคตของทัพ “ชบาแก้ว U20” ในการก้าวสู่เวทีระดับโลก\การฝึกซ้อมในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ณ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ 3 จังหวัดปทุมธานี ภายใต้การนำทีมของ “โค้ชหนึ่ง” หนึ่งฤทัย สระทองเวียน หัวหน้าผู้ฝึกสอน เน้นไปที่การลงรายละเอียดแทคติกทั้งเกมรุกและเกมรับ รวมถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุม ซึ่งใช้เวลาฝึกซ้อมนานถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทีมอย่างเต็มที่ โค้ชหนึ่งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการฝึกซ้อมในครั้งนี้ โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และเสริมสร้างจุดแข็งของทีม เพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับการแข่งขันกับเกาหลีใต้ “ปรีชากรณ์ เครือชื่นชม” กองกลางคนสำคัญของทีม ได้กล่าวถึงความพร้อมของทีมว่า “ตอนนี้ทุกคนพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ค่ะ พร้อมที่จะลงเล่น พร้อมที่จะเจอกับเกาหลีใต้แล้วค่ะ เป้าหมายของทุกคนคืออยากเก็บชัยชนะ ซึ่งพวกเราจะทำให้เต็มที่ตามที่เป้าหมายที่ทุกคนตั้งเป้ากันไว้ว่าอยากไปฟุตบอลบอลโลก” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเตะทุกคนที่จะพาทีมก้าวไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ และขอเชิญชวนให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทย U20 ในการแข่งขันครั้งนี้\การแข่งขันในรอบ 8 ทีมสุดท้ายกับเกาหลีใต้ ถือเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับ “ชบาแก้ว U20” เนื่องจากเกาหลีใต้เป็นทีมที่มีศักยภาพสูง และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง การผ่านด่านเกาหลีใต้ไปได้นั้น ไม่เพียงแต่จะทำให้ทีมได้ไปต่อในรอบรองชนะเลิศเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก U20 ที่ทุกคนใฝ่ฝัน “ปรีชากรณ์” ยังได้ฝากถึงแฟนบอลชาวไทยทุกคนว่า “ฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนช่วยส่งกำลังใจมาให้พวกเราด้วยนะคะ ฝากเข้ามาเชียร์กันที่สนามธรรมศาสตร์เยอะๆนะคะ ขอบคุณค่ะ” ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนจากแฟนบอล และเป็นแรงผลักดันให้เหล่านักเตะมีความมุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติ การแข่งขันในวันที่ 12 เมษายน 2569 นี้ จะเป็นบทพิสูจน์ความสามารถของ “ชบาแก้ว U20” และเป็นโอกาสที่แฟนบอลชาวไทยจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลหญิงของไท
ฟุตบอลหญิง U20 ทีมชาติไทย เกาหลีใต้ AFC U20 Women’S Asian Cup FIFA U-20 Women’S World Cup ชบาแก้ว U20 หนึ่งฤทัย สระทองเวียน ปรีชากรณ์ เครือชื่นชม ฟุตบอลโลก ฟุตบอล
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
