ฉากทัศน์การเมือง สุขภาพ ความสัมพันธ์ และวิทยาศาสตร์: ประมวลข่าวสารหลากหลายจากไทยพีบีเอส

ภาพรวม การเมือง หลังการจัดตั้งรัฐบาลผสม เต็มไปด้วยการชิงไหวชิงพริบและการช่วงชิงความได้เปรียบเพื่อคุมอำนาจ การเมือง ขณะนี้เปรียบเสมือนการ 'เตะตัดขา' ที่ทุกพรรคพยายามลดทอนศักยภาพของคู่แข่ง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของวงการ การเมือง อย่างไรก็ตาม ในฐานะรัฐบาลผสม การทำงานร่วมกันในช่วงแรกเพื่อสร้างผลงานให้รัฐบาลมีความมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เรื่องราวชีวิตคู่ที่ดำเนินมายาวนานเกือบ 7 ปี ของ 'อ้น' วัย 54 ปี และ 'จิระ' แฟนหนุ่มวัย 55 ปี กำลังเผชิญกับคำถามสำคัญ ความสัมพันธ์ ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ค่อย
ๆ ถูกแทนที่ด้วยความเงียบงัน และความเครียดที่สะสมทำให้อ้นเริ่มมีอาการนอนไม่หลับ 'ฝ้าย' อดีตนักจิตบำบัด ได้รับการทาบทามให้เป็นอาจารย์สอน 'วิชาความสุข' ซึ่งมีเป้าหมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเอง แต่เส้นทางการสอนนี้กลับไม่ง่ายอย่างที่คาดคิด ประเด็นร้อนที่กำลังเป็นที่จับตาคือ วิกฤตพลังงานอาจลุกลามกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ ยังมีคำถามเกี่ยวกับประเด็นดรามาที่ถาโถมเข้าใส่ 'คุณศุภจี' อย่างต่อเนื่อง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้จำลองสถานการณ์ประเทศไทยภายใต้อิทธิพลของสงครามและราคาพลังงานที่ผันผวน ขณะเดียวกัน การเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านที่ปากีสถานในวันเสาร์ที่ 11 เมษายนนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องจับตามอง ประเด็นด้านสุขภาพที่น่าสนใจคือ อาการตาแดงหลังการเล่นน้ำสงกรานต์ ถือเป็นสัญญาณอันตรายหรือไม่? กิจกรรม 'นาคเล่นน้ำ' แสดงให้เห็นถึงพลังของเยาวชนที่รวมพลังกันแสดงศักยภาพผ่านการแสดงที่สร้างสรรค์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ในวงการวิทยาศาสตร์ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานฟิสิกส์ควอนตัม รายการ #Eurekaท่องโลกวิทยาการ ในตอนนี้ จะพาทุกท่านสำรวจการต่อสู้ทางความคิดครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อทำความเข้าใจว่า เหตุใดไอน์สไตน์ หนึ่งในผู้ให้กำเนิดทฤษฎีควอนตัม จึงต้องลุกขึ้นมาท้าทายผลงานของตนเองและผู้อื่น อ้น นักวาดการ์ตูน กำลังเผชิญกับอาการนอนไม่หลับมาหลายคืน ความกังวลใจที่ไม่สามารถอธิบายได้ ทั้งเรื่องงานที่ดูเหมือนจะไม่มีความคืบหน้า และความสัมพันธ์กับจิระ แฟนหนุ่มที่คบหากันมาเกือบ 7 ปี ซึ่งเริ่มเงียบลงจนสัมผัสได้ คืนหนึ่งที่ดูเหมือนจะธรรมดา กลับกลายเป็นคืนที่เสียงแห่งความเงียบดังกึกก้องที่สุด ทำให้ทั้งอ้นและจิระต้องเผชิญหน้ากับคำถามสำคัญว่า 'เรายังรักกันอยู่...แบบเดิมอยู่หรือไม่?' บทเพลง 'สิเทน้องให้บอกแน' ขับร้องโดย ต่าย อรทัย คำร้องและทำนองโดย สลา คุณวุฒิ เรียบเรียงโดย สลา คุณวุฒิ/ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว และเวียง นฤมล ได้นำมาคัฟเวอร์ เรื่องราวของเพลงลูกทุ่งสไตล์อีสานที่เดิมทีอาจเป็นที่รู้จักเฉพาะกลุ่ม แต่ด้วยเนื้อหาที่เข้าถึงใจคนไทยจากปลายปากกาของครูสลา ทำให้เพลงนี้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เพลง 'ดอกจานประหารใจ' ขับร้องโดย มนต์แคน แก่นคูณ คำร้อง/ทำนอง โดย สลา คุณวุฒิ เรียบเรียงโดย สวัสดิ์ สารคาม พ.ศ. 2549 นำมาคัฟเวอร์โดย ตัส ชนะชัย เพลง 'ขอแค่รู้ข่าว' ขับร้องโดย เอกราช สุวรรณภูมิ คำร้อง/ทำนอง โดย สลา คุณวุฒิ เรียบเรียงโดย ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว พ.ศ. 2546 นำมาคัฟเวอร์โดย ครูสลา คุณวุฒิ เพลง 'ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา' ขับร้องโดย มนต์แคน แก่นคูณ คำร้อง/ทำนอง โดย สลา คุณวุฒิ เรียบเรียงโดย ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง พ.ศ.2559 'นุชนาฏ' ได้รับโอกาสให้ทำงานเป็นผู้ช่วยเชฟในโรงเรียนสอนทำอาหารของโรงแรมชื่อดัง ที่นั่นเธอได้ร่วมงานกับ 'ปกรณ์' หัวหน้าเชฟสุดเนี้ยบ ซึ่งเป็นคนไทยเช่นกัน แต่กลับไม่เคยประนีประนอมใด ๆ บทบาทใหม่ของ #ก๊อตจิรายุ และการร่วมงานกับไทยพีบีเอสครั้งแรก! การปรากฏตัวของ 'ปกรณ์' ตั้งแต่แรกก็หล่อเหลาจนแฟน ๆ ต้องกรี๊ด เตรียมพบกันในละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ละครรักย้อนประวัติศาสตร์ เพลง 'เสน่หา' (เพลงประกอบละคร 'จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี') คำร้องโดย มนัส ปิติสานต์ เรียบเรียงโดย ณัฐพากย์ กวีธรรมวงษ์ ขับร้องโดย จีรภัทร จันทร์แจ้ง ติดตามชมละคร #จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ตอนแรก วันที่ 1 – 2 มกราคมนี้ เวลา 20.15 - 21.10 น. ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3 สามารถรับชมสดออนไลน์ได้ทาง Website : www.thaipbs.or.th/Live และ Facebook : @ThaiPBS ชมย้อนหลังทาง Website : www.VIPA.me และ Application VIPA : https://bit.ly/3rJQ7HA 'นุชนาฏ' ไม่มาทำงานและไม่สามารถติดต่อได้ ทำให้ 'ปกรณ์' และ 'ซินซิน' ต้องรีบรุดไปยังห้องพักของเธอ และพบว่าเธอนอนสลบอยู่กลางห้อง 'หลิว' ต้องการทวงความยุติธรรมให้กับชีวิตที่พังทลายและพ่อที่เสียชีวิตไป จึงออกตามหา 'ชานนท์' ที่หายตัวไปอย่างลึกลับ เพื่อเอาผิด 'ราเชน' ในสิ่งที่เขาก่อไว้ เมื่อพูดถึงผลไม้ไทย เช่น มะเฟือง กล้วย ทุเรียน มะม่วงสุก หรือน้ำมะพร้าว หลายคนมักกล่าวถึงประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ก็มีข้อมูลในโซเชียลมีเดียที่แชร์กันว่า ผลไม้เหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคไตถึงขั้นเสียชีวิตได้ เรื่องนี้จริงหรือไม่ และผู้ป่วยโรคไตยังสามารถรับประทานผลไม้ชนิดใดได้บ้าง ควรมาตรวจสอบคำตอบให้ชัดเจนไปพร้อมกัน สามารถชมย้อนหลังรายการคนสู้โรคได้ที่ www.thaipbs.or.th/KonSuRoak รายการ #คนสู้โรค สรรค์สร้างความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และดนตรี ออกเดินทางทั่วประเทศเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากทุกภูมิภาค สารคดี 'เธอ เขา เรา ใคร' สำรวจความเป็นมาของคนไทยในแผ่นดินไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเจาะลึกตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วัฒนธรรม ภาษา ไปจนถึงระดับพันธุกรรม DNA เพื่อนำไปสู่ข้อมูลความรู้และหลักฐานใหม่ในการตอบคำถามว่า 'คนไทยคือใคร มาจากไหน' ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 21.10 - 22.00 น. ทางไทยพีบีเอส
การเมือง ความสัมพันธ์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ไทพีบีเอส ข่าว