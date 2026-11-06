ฉัตรชัย ยัน คสข.นัดประชุมพฤศจิกายน รับคำร้องเกือบ 30 เรื่อง ย้ำไม่มีแรงกดดัน
นายฉัตรชัย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้า คสข. นัดประชุมพฤศจิกายน รับคำร้องใกล้ 30 เรื่อง ยืนยันทำงานตามกฎหมาย ไม่มีการกดดันทางการเมือง
นาย ฉัตรชัย บางชวด ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ และเลขานุการ คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุข (คสข.) ได้ให้ข้อมูลความคืบหน้าการทำงานของ คสข. อย่างชัดเจน โดยยืนยันว่าคณะกรรมการชุดใหญ่จะมีกำหนดการประชุมภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ หลังจากที่ได้รับรายงานสรุปผลการทำงานจากอนุกรรมการทั้งสองชุดเรียบร้อยแล้ว การประชุมครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอย่างรอบคอบและเป็นระบบ
สำหรับความคืบหน้าในรายละเอียดนั้น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีการประชุมของอนุกรรมการกลั่นกรองซึ่งมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมใหญ่ ส่วนอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ซึ่งนายฉัตรชัยเป็นประธาน จะมีกำหนดการประชุมในช่วงสัปดาห์หน้า เพื่อรวบรวมและสรุปผลก่อนที่จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการชุดใหญ่ต่อไปAlso readท่องเที่ยวพัทยาสะดุด! ราคาตั๋วพุ่ง 40% วิ่งแข่งเวียดนาม
รับคำร้องเกือบ 30 เรื่อง ตรวจสอบตามเกณฑ์กฎหมาย
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงจำนวนคำร้องที่เข้าสู่กระบวนการ นายฉัตรชัยเปิดเผยว่า ขณะนี้มีคำร้องเข้ามายังอนุกรรมการทั้ง 2 ชุดรวมประมาณเกือบ 30 คำร้อง โดยมีเนื้อหาและความหลากหลายที่แตกต่างกันไป อนุกรรมการกลั่นกรองจะมีหน้าที่ตรวจสอบว่าคำร้องดังกล่าวเข้าตามเงื่อนไขหรือไม่นั่นคือต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่กำหนดไว้
ในเบื้องต้นนายฉัตรชัยอธิบายว่า ตามหลักการของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สร้างเสริมสังคมสันติสุข ขั้นตอนแรกของการพิจารณาต้องตรวจสอบว่ามีเหตุจูงใจทางการเมืองหรือไม่ จากนั้นจึงต้องมาดูประเด็นย่อยอื่นๆ ว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไร หากกรณีใดไม่เข้าเงื่อนไขตามที่แนบท้ายประกาศกำหนดก็จะไม่เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายที่กำหนดยืนยันว่าทุกเรื่องต้องผ่านการกรองอย่างเข้มงวดตามกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้
ทั้งนี้เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวลือว่ามีความพยายามในการกดดันการทำงานของคณะกรรมการ นายฉัตรชัยได้ยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่มีกรณีใดเลยที่เขาหรือคณะทำงานได้รับโทรศัพท์หรือมีการติดต่อเข้ามาเพื่อแทรกแซงการทำงาน онปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเลขานุการตามปกติทุกประการ กระบวนการทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ยืนยันไม่มีแรงกดดันทางการเมืองใดๆ ต่อการทำงาน
ผู้สื่อข่าวได้ยืนยันคำถามอีกครั้ง regarding เรื่องความกดดันเนื่องจากมีคำร้องบางเรื่องเกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรี นายฉัตรชัยได้ตอบกลับว่าทุกเรื่องมีกฎหมายกำหนดและมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนซึ่งทุกท่านรวมถึงผู้ที่ยื่นคำร้องต่างก็ศึกษาหลักเกณฑ์เหล่านี้มาอย่างดีแล้วจึงมั่นใจได้ว่าการทำงานจะดำเนินการตามกฎเกณฑ์อย่างถูกต้องยุติธรรมและโปร่งใส
ในส่วนของอำนาจการตัดสินใจของอนุกรรมการกลั่นกรองนั้น นายฉัตรชัยระบุว่าในขั้นตอนต้นอนุกรรมการมีสิทธิที่จะให้ความเห็นได้ว่าควรตีตกคำร้องหรือไม่ แต่เมื่อเรื่องเข้าสู่วาระของคณะกรรมการชุดใหญ่จะต้องมีเหตุผลประกอบชัดเจนว่าตีตกด้วยสาเหตุอะไรซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนสรุปผลการพิจารณาและจะมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างเป็นทางการโดยไม่ได้มีการพิจารณาแบบง่ายๆ หรือข้ามขั้นตอนใด ๆ ทั้งสิ้น
ปฏิกิริยา จตุพร ชี้เกมล้างมลทินเป็นชนวนแตกแยกทางการเมือง
ในมุมมองของนายจตุพร พรหมพันธุ์ ได้แสดงความเห็นว่าหากนายทักษิณ ชินวัตร ลงมือขอล้างมลทินอย่างเป็นทางการก็อาจกลายเป็นชนวนเหตุที่สร้างความแตกแยกในสังคมได้โดยชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลปัจจุบันน่าจะมีความตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์นี้ที่สุดเพราะไม่ว่าผลสรุปจะเป็นอย่างไรก็อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองที่สูงขึ้นได้
นายจตุพรตั้งคำถามสำคัญว่ารัฐบาลต้องการให้ประเทศพังทลายหรือต้องการให้ประชาชนออกมาขับไล่พรรคเพื่อไทยโดยชี้ให้เห็นว่าเป็นเกมการเมืองที่ซับซ้อนและอาจส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศในระยะยาวจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายระวังและไม่เข้าไปพัวพันกับเกมที่อาจสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ
ความเชื่อมโยงกับนิรโทษกรรมคดีพันมิตรและอนาคตทางการเมือง
ประเด็นนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงความพยายามในการผลักดันร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมคดีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและปิดสนามบินในปี 2551 ซึ่งนายจตุพรเชื่อว่าเป็นการลากเกมการล้างมลทินที่ยาวนานและมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าการประเมินท่าทีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และพรรคภูมิใจไทยที่มีท่าทีเปิดกว้างต่อพรรคเพื่อไทยและตอบสนองความต้องการของนายทักษิณอาจส่งผลให้อดีตนักการเมืองคนอื่น ๆ เช่น นางยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายบุญทรง เตริทอง ได้รับประโยชน์ตามไปด้วย
การเคลื่อนไหวเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาวงกว้างและมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากมองว่าเป็นการแก้ไขเพื่อดึงกลุ่มพลังการเมืองใหม่เช่น กรธ. และพลเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เข้ามาเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีเพื่อถ่วงแรงกดดันจากพรรคเพื่อไทยที่พยายามจัดตั้งรัฐบาลใหม่หรือส่งอิทธิพลทางการเมืองกลับมาอีกครั้ง
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