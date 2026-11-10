ฉัตรชัย เผยนัดประชุมอนุกรรมการสื่อสาร 11 พ.ย. เตรียมแผนฟื้นฟูผู้ได้รับนิรโทษกรรม
นายฉัตรชัย เปิดเผยกำหนดการประชุมนัดสำคัญวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ เพื่อวางยุทธศาสตร์การสื่อสารสาธารณะและแผนฟื้นฟูชีวิตผู้ได้รับการนิรโทษกรรม พร้อมยืนยันกระบวนการกลั่นกรองยังคงดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายโดยเคร่งครัด
นายฉัตรชัย เทพชัยภูมิ ประธาน อนุกรรมการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์โครงการ นิรโทษกรรม ได้เปิดเผยถึงกำหนดการการประชุมเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ เวลา 09.00 น. เพื่อหารือและกำหนดแนวทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ โดยเน้นย้ำว่าประเด็นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจที่ถูกต้องของสาธารณชน
แนวทางการสื่อสารป้องกันการเกิดความขัดแย้ง
นายฉัตรชัย ระบุว่า การกำหนดทิศทางสื่อสารนี้มีความจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลผิด ๆ หรือความเข้าใจคลาดเคลื่อนนำไปสู่การถกเถียงหรือความขัดแย้งที่เพิ่มขึ้นในสังคม หากภาคสื่อสารไม่มีแผนการทำงานที่ชัดเจนอาจสร้างเงื่อนไขให้เกิดปัญหาใหม่ได้ ดังนั้นอนุกรรมการฯ จึงต้องพิจารณาวิธีการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ต่อสาธารณะอย่างรอบคอบAlso readทนายตั้ม ร้อง มท. สอบ 11 มูลนิธิ 1 สมาคม เปิดรับบริจาคช่วงประเทศวิกฤต
นอกจากแนวทางการสื่อสารแล้ว ที่ประชุมยังจะมีวาระการพิจารณาแผนการฟื้นฟูจิตใจและอาชีพสำหรับผู้ที่จะได้รับการนิรโทษกรรม เนื่องจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้เสียโอกาสในการดำเนินชีวิตไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จึงจำเป็นต้องมีมาตรการรองรับที่เป็นรูปธรรมเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
กระบวนการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน 30 ราย
ในส่วนของการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน ซึ่งมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานนั้น ได้มีการประชุมไปแล้วเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้วางหลักเกณฑ์การพิจารณาคดีที่ส่งกลับคืนให้ตำรวจ พนักงานสอบสวน อัยการ หรือศาล เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ตามขั้นตอนของกฎหมาย
นายฉัตรชัย ยืนยันว่า หากคดีใดมีรายละเอียดซับซ้อนหรืออ่อนไหว จะถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขชุดใหญ่ต่อไป โดยคาดว่าจะมีการจัดประชุมภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส
กรณีศึกษากรณี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่ามีเกณฑ์เข้าพิจารณาหรือไม่ นายฉัตรชัย ระบุว่า กรณีดังกล่าวต้องรอดูผลจากการพิจารณาของคณะกรรมการชุดใหญ่ เนื่องจากอนุกรรมการกลั่นกรองยังคงอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเท่านั้น
ประธานอนุกรรมการสื่อสารกล่าวเพิ่มเติมว่า ตนไม่มีความเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับกรณีนี้และจะรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เสร็จสิ้นก่อน โดยยืนยันว่าไม่มีการกดดันหรือแทรกแซงกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด และไม่มีผู้ใดยกมือหาหรือชี้นิ้วตัดสินในขั้นตอนนี้
มาตรการฟื้นฟูสังคมหลังการนิรโทษกรรม
สำหรับแผนงานในอนาคต อนุกรรมการสื่อสารฯ จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการฟื้นฟูสภาพสังคมเพื่อรองรับผู้ได้รับการนิรโทษกรรม ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือด้านจิตวิทยา การศึกษา และอาชีพ เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข
ทั้งนี้ ได้มีการรายงานว่ามีคำร้องเข้ามามีจำนวนเกือบ 30 คำร้อง ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบและกลั่นกรองอย่างละเอียด โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นที่ยอมรับและยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
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