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Environment

ฉลามครีบดำอ่าวมาหยาพุ่งสูงประวัติศาสตร์ 451 ตัว

Kom_chad_luek#61 in ประเทศไทย
ฉลามครีบดำอ่าวมาหยาพุ่งสูงประวัติศาสตร์ 451 ตัว
สุชาติ ชมกลิ่น · กรมอุทยานแห่งชาติ · อ่าวมาหยา
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สำรวจพบฉลามครีบดำ 451 ตัวในอ่าวมาหยา สูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนความสำเร็จการปิดพื้นที่ฟื้นฟูธรรมชาติและนโยบายท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

อ่าวมาหยา ในความดูแลของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา -หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ประสบความสำเร็จครั้งสำคัญทางระบบนิเวศ เมื่อผลการสำรวจล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2569 พบประชากร ฉลามครีบดำ จำนวนสูงถึง 451 ตัว สร้างสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เริ่มโครงการสำรวจเมื่อปี 2566 ข้อมูลชิ้นนี้ยืนยันอย่างชัดเจนว่านโยบายการปิดพื้นที่เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและการจัดการท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดได้ผลสัมฤทธิ์เชิงรูปธรรม

สถิติใหม่ฉลามครีบดำอ่าวมาหยา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยรายงานด่วนจากนายยงยุทธ นาควิโรจน์ ผู้อำนวยการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าจำนวนประชากรฉลามครีบดำที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้ ไม่ใช่เพียงตัวเลขสถิติที่น่าตื่นตาตื่นใจ แต่เป็นเครื่องยืนยันเชิงประจักษ์ถึงความสำเร็จของการดำเนินนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและยั่งยืน การตัดสินใจปิดพื้นที่ฟื้นฟูธรรมชาติและจัดระเบียบการท่องเที่ยวที่ผ่านมาได้ช่วยให้ระบบนิเวศทางทะเลกลับมามั่นคงอีกครั้ง

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ตัวเลขประชากรที่พุ่งสูงสะท้อนให้เห็นว่าธรรมชาติสามารถเยียวยาตนเองได้โดยสมบูรณ์ หากมนุษย์ลดการรบกวนและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเข้าใช้พื้นที่ นายสุชาติกล่าวเสริมว่ากระทรวงฯ มุ่งเน้นนโยบายอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน และขอความร่วมมือจากประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันรักษากฎระเบียบ ไม่รบกวนสัตว์ทะเล เพื่อให้อ่าวมาหายังคงความสมบูรณ์เช่นนี้ตลอดไป

กลไกการสำรวจและข้อมูลเชิงลึก

กระบวนการสำรวจดังกล่าวดำเนินภายใต้หลักการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Science-based Management) โดยมอบหมายให้ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 (ตรัง) สนธิกำลังร่วมกับนักศึกษาร่วมกิจศึกษาจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการเก็บข้อมูลภาคสนามระหว่างวันที่ 3-9 พฤศจิกายน 2569 ทeamสำรวจutilizeเครื่องมือวิจัยสมัยใหม่ 3 รูปแบบ ได้แก่ การบินสำรวจด้วยโดรนจำนวน 15 ครั้ง การใช้กล้องวิดีโอใต้น้ำพร้อมเหยื่อล่อหรือ BRUVS จำนวน 22 ครั้ง และการตรวจวัดคุณภาพน้ำจำนวน 22 ครั้ง

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ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลระบุชัดเจนว่า ช่วงเวลาทองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพบฉลามหนาแน่นที่สุดคือช่วงเช้าตรู่ โดยมีค่าเฉลี่ย 328.83 ตัว และพุ่งทะยานสูงสุดถึง 451 ตัวในเช้าตรู่ของวันที่ 3 พฤศจิกายน นอกจากนี้ยังพบกลุ่มฉลามวัยกึ่งโตเต็มวัยจนถึงโตเต็มวัยซึ่งมีความยาวเกิน 1 เมตร รวมตัวกันบริเวณด้านขวาของอ่าวใกล้ชายหาดและหน้าผา ซึ่งคาดว่าเป็นพฤติกรรมในช่วงของการสืบพันธุ์

อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือแหล่งอนุบาลธรรมชาติ โดยพบลูกฉลามแรกเกิดถึงวัยอ่อนที่มีความยาวต่ำกว่า 1 เมตร จำนวนประมาณ 3-5 ตัว บริเวณน้ำตื้นฝั่งตรงข้าม ซึ่งยืนยันบทบาทของอ่าวมาหยาในฐานะห้องคลอดและสถานอนุบาลชั้นยอดของท้องทะเล ส่วนคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสมบูรณ์ เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัย โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 30.87 องศาเซลเซียส ความเค็ม 31.16 ppt และค่า pH 8.62

ผลกระทบและทิศทางการดูแลต่อไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมอุทยานฯ ดำเนินการศึกษาค้นคว้าและติดตามประชากรฉลามครีบดำอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเกณฑ์ในการปรับใช้มาตรการดูแลอุทยานทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายหลักคือการรักษาความสมดุลระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

การรักษาสถิติใหม่นี้ถือเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ต้องส่งมอบให้กับคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน ผ่านการบริหารจัดการที่อาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในอนาคตกรมอุทยานแห่งชาติจะยังคงยึดมั่นในแนวทางนี้เพื่อประกันว่าอ่าวมาหยาจะคงสถานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และปลอดภัยสำหรับสัตว์ทะเลและมนุษย์ alike

Kom_chad_luek#61 in ประเทศไทย

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สุชาติ ชมกลิ่น กรมอุทยานแห่งชาติ อ่าวมาหยา ฉลามครีบดำ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา

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