จ.ยะลา ยิงกลางงานเทศกาลตำรวจและชาวบ้านบาดเจ็บ 2 ราย
เหตุกราดยิงกลางงานเทศกาล 'มากันริมคลอง' จ.ยะลา ตำรวจและชาวบ้านบาดเจ็บ 2 ราย โรงพยาบาลยืนยันอาการปลอดภัย สั่งพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านได้รับบาดเจ็บจำนวน 2 ราย จากเหตุกราดยิง กลางงานเทศกาล 'มากันริมคลอง' ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด ยะลา เมื่อช่วงเวลา 21.00 น. ของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ณ บริเวณ คลองคูบากา หมู่ 1 ตำบลลำใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมคืนสุดท้ายของงานเทศกาลในพื้นที่
รายละเอียดเหตุกราดยิงและสถานการณ์
ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธาลำใหม่ รับแจ้งเหตุมีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บภายในงาน เมื่อได้รับแจ้ง พ.ต.อ.โฆษิต เบญจกุล ผกก.สภ.ลำใหม่ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที โดยเมื่อถึงที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 รายAlso readรีวิว OPPO Watch 5 ลอง UltraBurn และแบต 4–5 วัน
รายแรกคือ จ.ส.ต.สาคร เนื่องนำ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ถูกกระสุนปืนยิงเข้าบริเวณศีรษะ ลักษณะกระสุนเฉียดคิ้วซ้าย ส่วนรายที่ 2 คือนางมีละ ประชาชนที่มาร่วมงาน ซึ่งถูกลูกหลงกระสุนแฉลบเข้าบริเวณหัวเข่า
เจ้าหน้าที่ได้เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บทั้ง 2 ราย ส่งโรงพยาบาลยะลาอย่างเร่งด่วน โดยล่าสุดอาการของทั้งคู่พ้นขีดอันตรายแล้ว ขณะที่บรรยากาศภายในงานหลังจากเกิดเหตุ ร้านค้าต่างๆ ได้เร่งเก็บสัมภาระและยุติการจำหน่ายสินค้าทันที
ปฏิบัติการตรวจสอบและตรวจสอบข้อเท็จจริง
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้บาดเจ็บทั้งสองรายที่โรงพยาบาลยะลา จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบระบบการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)
เบื้องต้นได้สั่งการให้ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบ เพื่อรอเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 เข้าตรวจสอบวิถีกระสุนและเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสืบสวนหาตัวผู้ก่อเหตุ
มูลเหตุและแนวโน้มสถานการณ์ความมั่นคง
การสืบสวนเบื้องต้นตั้งประเด็นการก่อเหตุไว้ที่การสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเขตอำเภอเมืองยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at KhaosodOnline
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime