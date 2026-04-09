จ่ายค่าเทอมไม่ครบ ปัญหาใบจบ ม.3: เด็กหลุดระบบการศึกษา โรงเรียนรัฐบาลเจอปัญหาหนัก

สภาผู้บริโภคเปิดเผยปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาเนื่องจากการไม่ได้รับใบจบการศึกษาเนื่องจากค้างชำระค่าเทอม ชี้โรงเรียนรัฐบาลเจอปัญหามากที่สุดในช่วง ม.3 กระทรวงศึกษาธิการมีแนวปฏิบัติห้ามกักใบจบ แต่ปัญหายังคงอยู่
การไม่ชำระค่าเล่าเรียนครบถ้วน นำไปสู่ปัญหาใหญ่ที่เด็กนักเรียนไม่ได้รับใบประกาศนียบัตรจบ การศึกษา (ปพ.
) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อโอกาสในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ข้อมูลจากสภาผู้บริโภคเปิดเผยว่า ปัญหานี้มักเกิดขึ้นในโรงเรียนรัฐบาลในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญในการก้าวเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ปัญหาดังกล่าวซ่อนอยู่ภายในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน เนื่องจากโรงเรียนบางแห่งจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ปกครอง นอกเหนือจากเงินอุดหนุนรายหัวที่ได้รับจากรัฐบาล ซึ่งอาจรวมถึงค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มสูงขึ้น บุคลากรพิเศษด้านภาษาและวิชาเฉพาะทาง รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและค่าเดินทางของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นภาระทางการเงินที่หนักหนาสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อย\ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านการศึกษา สภาผู้บริโภค ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหานี้ โดยระบุว่า แม้กระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการห้ามมิให้โรงเรียนกักใบจบการศึกษา แต่ปัญหายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาทางการเงินเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ และไม่ควรส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนจนทำให้เสียโอกาสในการศึกษาต่อหรือการทำงาน เนื่องจากเมื่อนักเรียนไม่ได้รับใบ ปพ. พวกเขาจะไม่สามารถสมัครงานหรือศึกษาต่อได้ ซึ่งจะวนเวียนไปสู่ปัญหาการไม่มีรายได้เพื่อชำระหนี้ให้กับโรงเรียน การแก้ไขปัญหานี้จำเป็นต้องแยกแยะให้ออกว่าเป็นปัญหาในส่วนของผู้ใหญ่กับโรงเรียน และเด็กนักเรียนไม่ควรได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ แนวทางแก้ไขที่บางโรงเรียนนำมาใช้ เช่น การออกใบรับรองสำเนาเพื่อให้นักเรียนใช้สมัครงานหรือศึกษาต่อก่อน และเก็บใบจริงไว้จนกว่าจะมีการชำระค่าใช้จ่ายครบถ้วน อาจเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนไม่เสียโอกาส แต่ยังคงต้องมีการแก้ไขปัญหาในระยะยาว\แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีการดำเนินการหลายด้าน ทั้งในระดับโรงเรียนและในระดับนโยบาย เริ่มจากการดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ตรวจสอบสถานะทางการเงินตั้งแต่เนิ่นๆ และพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางผ่อนปรน การระดมทุนจากสังคม โดยอาศัยความร่วมมือจากสมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง หรือภาคธุรกิจในพื้นที่ เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ยากจน รวมถึงการผ่อนชำระค่าเล่าเรียนเป็นงวดๆ เพื่อลดภาระของผู้ปกครอง ในระดับนโยบาย รัฐบาลควรพิจารณาขยายงบประมาณรายหัว ปรับปรุงหมวดเงินอุดหนุนให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในปัจจุบัน จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ระดับจังหวัดเพื่อช่วยเหลือกรณีนักเรียนที่ยากจนเป็นรายกรณี และสนับสนุนโครงการประหยัดพลังงาน เช่น โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงเรียน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาว การแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกั
ค่าเทอม ใบจบการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล ระบบการศึกษา ปัญหาเด็ก
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ภาค 3 เปิด 'ปฏิบัติการหักขาม้า' กวาดล้างแก๊งออนไลน์พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.3 พร้อมด้วย พล.ต.ต.คีรีศักดิ์ จันตินวะขัย รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.สายเพชน ศรีสังข์ รอง ผบช.ภ.3 พล.ต.ต.ชูศักดิ์ จันทร์โรจนกิจ ผบภ.สส.ภ.3
Read more »
จับมิจฉาชีพ ส่งข้อความมือถือ อ้างการไฟฟ้าคืนเงิน ลวงเหยื่อกดรหัสดูดเงินเกลี้ยงบัญชีพล.ต.ท.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญช ผบช.สอท. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.สถิตย์ พรมอุทัย ผบก.สอท.3 พ.ต.อ.สรกฤช พันธ์ศรี ผกก.3 บก.สอท.3 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.สอท.3 จับกุมนางสาว จิตติมา อายุ 35 ปี
Read more »
ตามสูตรไท่กั๋ว! ผบช.น. สั่งเด้ง ตร.บก.น.3 เอี่ยวหลักสูตรอาสาตำรวจคนจีนเข้ากรุ พร้อมเผยผลการสอบสวน รู้เลยงานนี้ใครผิดบ้างมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง (สยาม) จัดโครงการอบรมอาสาตำรวจคนจีน เก็บค่าอบรมหัวละ 38,000 บาท มีตำรวจ กก.สส.บก.น.3 เป็นวิทยากร หลังจบหลักสูตรมอบเสื้อกั๊กตำรวจ บัตรอาสาตำรวจ ทำให้สังคมตั้งคำถามทำได้หรือไม่ ล่าสุดที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 (บก.น.3 ) พล.ต.ต.เกียรติกุล สนธิเณร ผบก.น.3 พ.ต.อ.สุทธิศักดิ์ วันที รอง ผบก.น.3 ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าว ได้เรียก ดร.หลี่ จาง (Dr.LI ZHANG) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยสยาม และนักศึกษาจีน 3 คน เรียนระดับปริญญาโท ที่เข้าอบรมโครงการ และผู้จัดอบรม มาชี้แจงข้อเท็จจริง และใช้เวลาสอบสวนเกือบ 6 ชั่วโมง ก่อนทั้งหมดจะขึ้นรถคันเดียวกันกลับออกไป
Read more »
ชุมพร รวบหนุ่มบัญชีม้าหนีแก๊งคอลฯฝั่งกัมพูชาถูกจับขณะรอรถไฟจะไปหาเพื่อนชุมพร รวบหนุ่มบัญชีม้าหนีแก๊งคอลฯฝั่งกัมพูชาถูกจับขณะรอรถไฟจะไปหาเพื่อน วันที่ 23 มี.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คืนที่ผ่านมา ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ณรภณ วัฒนะกรทวี ผกก.2 บก.ทท.3 นำโดยร.ต.อ.คณิศร บุญสิน รอง สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.3 ด.ต.ยุทธพงค์ เรืองคำ ผบ.หมู่ ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.3 และด.ต.สิงหา นิรัญชอน ผบ.หมู่ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด กก.3 บก.3 บก.สอท.
Read more »
สภาสาดน้ำลาย 32 ชม.ครึ่ง 9-10 เม.ย. แถลงนโยบายรัฐบาล 'โสภณ' ฝันสภายุคนี้ไม่มีประท้วง'สภา' เคาะ ถกนโยบายรัฐบาล 9-10 เม.ย.นี้ รวม 32.30 ชม. ฝ่ายค้านได้ไป 14.30 ชม. หวังให้ตรวจสอบเต็มที่ วันแรกเริ่ม 08.30 น. ลากยาวถึง ตี 2 ขณะที่ 'โสภณ' บอก สภายุคนี้ไม่มีประท้วง
Read more »
'อนุทิน' ลงนามคำสั่งแบ่งงาน 3 รมช.มหาดไทย'อนุทิน' เซ็นแบ่งงาน 3 รมช. เจ้าตัวกำกับดูแล สำนักงานรมต.-สำนักฯปลัดมท.-ปกครอง-ประสานฯชายแดนใต้ ด้าน 'พลพีร์' มท.2 ดูที่ดิน-พัฒนาชุมชน-กฟภ.-กฟน. ขณะที่ 'เจเศรษฐ์' มท.3 คุมโยธาฯ-ปภ.-กปภ.-กปน. ส่วน 'วรศิษฎ์' มท.4 ได้กำกับท้องถิ่น-กทม.
Read more »