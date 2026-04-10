จูรี จวก คำแถลงนายกฯ ขัดแย้งความจริง ชี้ ประชาชนเดือดร้อนหนัก ยาบ้าเกลื่อนเมือง

นายจูรี นุ่มแก้ว สส. สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายถึงคำแถลงนโยบายของนายกฯ ชี้ให้เห็นความขัดแย้งกับความเป็นจริงที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ ทั้งปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้น ปัญหายาเสพติด และเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง พร้อมเตือนให้บริหารประเทศด้วยความรอบคอบ
10 เมษายน 2569 เวลา 10.50 น. นาย จูรี นุ่มแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.
) สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายอย่างดุเดือดถึงคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยเน้นย้ำถึงความขัดแย้งระหว่างคำพูดและการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน นายจูรีกล่าวว่า ตนเองรู้สึกขนลุกเมื่อได้ยินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประโยชน์สุขของประชาชน เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั้นกลับตาลปัตรอย่างสิ้นเชิง ประชาชนต้องเผชิญกับภาวะค่าครองชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สินค้าแพงขึ้นทุกชนิด แต่ในขณะเดียวกัน ยาเสพติดกลับมีราคาถูกอย่างน่าตกใจ เหลือเพียงเม็ดละ 10 บาทเท่านั้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง นายจูรีตั้งคำถามว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับนายทุนมากกว่าประชาชนหรือไม่ เพราะไม่กล้าที่จะดำเนินการกับกลุ่มทุนที่แสวงหาผลประโยชน์บนความเดือดร้อนของประชาชน แต่กลับมองข้ามความทุกข์ยากของคนหาเช้ากินค่ำที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในแต่ละวัน \นายจูรีได้ยกตัวอย่างความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างมาก เกษตรกรต้องขายผลผลิตในราคาถูก แต่กลับต้องซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาแพงขึ้น ซึ่งเป็นวัฏจักรที่สร้างความยากลำบากให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ นายจูรียังกล่าวถึงปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดอย่างหนัก โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง นายจูรียกตัวอย่างกรณีนักเรียนที่ติดยาเสพติดจนเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียน และการเสียสละชีวิตของผู้อำนวยการโรงเรียนเพื่อปกป้องชีวิตนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม นายจูรีเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการจัดการกับต้นตอของปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก \นายจูรีได้ฝากข้อความถึงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ขอให้บริหารประเทศด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจนำไปสู่ความเสียหายต่อประเทศชาติ นายจูรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นรัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศจนครบวาระ เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป นายจูรียังได้กล่าวถึงกรณีที่นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สส. บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ได้ลุกขึ้นประท้วงการใช้คำพูดของตน ซึ่งนายโสภณ วินิจฉัยว่ายังสามารถรับฟังได้ และนายจูรีได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คำพูดของตนนั้นเป็นการเตือนสติและแสดงความห่วงใยต่อการบริหารประเทศของรัฐบาล ซึ่งต้องการให้รัฐบาลดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริ
