จุ๋ย วรัทยา กลับจอเงินครั้งแรก 8 ปีกอดบทแม่ชีสู้ผีใน 'คุณยายวรนาฏ'
จุ๋ย วรัทยา ปล่อยข่าวดีสู่สาธารณชนอย่างเป็นทางการ สำหรับการหวนคืนวงการแสดงในรอบ 8 ปี โดยรับบทแม่ชีแสงบุญในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง 'คุณยายวรนาฏ' ที่สร้างปรากฏการณ์กระแสตอบรับดีเยี่ยม
ภาพยนตร์สยองขวัญไทยกำลังจะกลายเป็นกระแสไวรัลครั้งใหญ่ในสังคมออนไลน์ หลังฉากแม่ชีทำการต่อสู้ด้วยพลังจิตได้รับการแชร์ต่ออย่างรวดเร็วทั่วประเทศ สร้างความฮือฮาให้แฟนหนังได้ติดตามกันแบบไม่หลับนอน จุ๋ย วรัทยา นิลคูหา ประกาศกลับมาแสดงบนจอเงินอีกครั้งอย่างเป็นทางการในรอบ 8 ปีเต็ม เพื่อรับบทแม่ชีแสงบุญในภาพยนตร์เรื่อง คุณยายวรนาฏ ที่กำลังเข้าฉายตามโรงภาพยนตร์ในวันนี้
การตัดสินใจรับบทท้าทายในภาพยนตร์สยองขวัญ
จุ๋ย วรัทยา เปิดเผยว่า ความสนใจแรกเริ่มเกิดขึ้นจากการได้รับเชิญจากผู้กำกับ โต้ง-บรรจง ปิสัณธนะกูล ซึ่งเธอเคยร่วมงานด้วยในภาพยนตร์เรื่อง กวน มึน โฮ โดยเธอตัดสินใจรับบทนี้ทันทีถึงร้อยละ 85 เนื่องจากมองว่าเป็นโอกาสสำคัญในการท้าทายตัวเองผ่านการโกนผมทิ้งเพื่อรับบทแม่ชี ส่วนร้อยละ 15 ที่เหลือเป็นการปรึกษาหารือกับครอบครัว ซึ่งได้รับคำสนับสนุนจากสามีคือ คุณพุฒ และสมาชิกครอบครัวอย่างเต็มที่ เธอรู้สึกยินดีกับลุคใหม่นี้มาก โดยเฉพาะชุดสีขาวของแม่ชีที่สวมใส่ตลอดทั้งเรื่องซึ่งช่วยเสริมสร้างคาแร็กเตอร์ให้มีความนิ่งสงบและเข้าถึงทางธรรมได้อย่างสมบูรณ์Also read“สารหนู” วิกฤตมากับน้ำ! ผลจากการทำเหมืองแร่ทองคำ-แรร์เอิร์ธ ไทยทำอะไรได้บ้าง?
ความทุ่มเทและเทคนิคการถ่ายทำฉากแอ็กชัน
เบื้องหลังการแสดงอันน่าทึ่งนี้เกิดจากความพยายามอย่างมหาศาลของ จุ๋ย วรัทยา ในการเตรียมตัวสำหรับบทบาท แม่ชีแสงบุญ โดยเธอเตรียมตัวสำหรับฉากต่อสู้กับปีศาจอย่าง คุณยายวรนาฏ ผ่านการขึ้นสลิงครั้งแรกในชีวิตโดยไม่ใช้สแตนด์อิน เพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ตัวละครที่ถูกบีบคอจนร่างลอยขึ้นกลางอากาศด้วยความน่ากลัวและสมจริง ทีมงานดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยมทำให้เธอมั่นใจและกล้าแสดงออกเต็มที่ในซีนดังกล่าว
นอกจากนั้นยังมีฉากแอ็กชันระดับสูงอย่างฉากการถีบประตูที่ถ่ายทำหลายรอบเพื่อให้ได้ช็อตที่สมบูรณ์แบบและคาดไม่ถึงที่สุด โดย จุ๋ย วรัทยา ต้องเล่นกับจินตนาการล้วนๆ ในฉากปะทะพลังที่เต็มไปด้วยมหกรรมคอมพิวเตอร์กราฟิกและเอฟเฟกต์จำนวนมาก ซึ่งเธอกล่าวว่าฉากนี้เป็นจุดเดือดที่แสดงพลังแห่งธรรมะออกมาได้อย่างชัดเจนและสะใจผู้ชมที่สุด
นักแสดงหญิง 4 รุ่นประชันฝีมือในหนึ่งเรื่อง
ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวจัดเป็นการรวมตัวของผู้แสดงหญิงที่หาดูได้ยากถึง 4 รุ่น ซึ่ง จุ๋ย วรัทยา ยกย่องความสามารถของเพื่อนนักแสดงในทีมอย่างสูง โดยเธอได้ร่วมงานกับ ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่ ที่เธอมองว่ามีความสวยและเสน่ห์ดึงดูดในบทบาทคุณยาย รวมถึง ใบปอ ธิติยา จิระพรศิลป์ ดาวรุ่งรุ่นใหม่ที่แม้จะอายุยังน้อยแต่สามารถส่งอารมณ์และแสดงบทได้ดีเกินวัย ส่วนนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง นก สินจัย เปล่งพานิช ทำให้ จุ๋ย วรัทยา รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับไอดอลในดวงใจของเธอแบบเต็มตัวในครั้งนี้
เรื่องราวในภาพยนตร์เป็นการตีความใหม่ในยุคสมัยปี 2026 ที่เชื่อมโยงกับตำนานเดิมอย่าง ทายาทอสูร ซึ่ง ฉากคายตะขาบในตำนานถือเป็นฉากที่จดจำได้ง่ายที่สุดสำหรับคนรุ่นก่อน แต่ในเรื่องนี้จะเป็นการนำเสนอความสยองที่ทันสมัยขึ้น พร้อมเน้นความสัมพันธ์ในครอบครัวและความเข้มข้นของการต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่วร้าย ซึ่ง จุ๋ย วรัทยา ยืนยันว่าผู้ชมที่ไม่เคยเห็นเวอร์ชันเก่าก็สามารถสนุกสนานและเข้าใจเนื้อหาได้อย่างครบถ้วน
ทิศทางและผลลัพธ์ที่คาดหวังจากผลงานเรื่องนี้
หลังจากที่ปล่อยให้ภาพและคลิปจากเบื้องหลังออกมาเผยแพร่ ได้มีคำชื่นชมจากสื่อและแฟนๆ เป็นจำนวนมากเกี่ยวกับความแปลกตาและความชัดเจนของคาแร็กเตอร์แม่ชีแสงบุญที่แตกต่างไปจากบทบาทเดิมๆ ของ จุ๋ย วรัทยา ไปอย่างมาก เธอขอบคุณทุกกำลังใจที่ได้รับและเชื่อมั่นว่าความตั้งใจในการทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังใจ จะถูกส่งผ่านไปถึงผู้ชมทุกคนที่ต้องการความตื่นเต้นและรสชาติความสยองขวัญระดับพรีเมียม
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามชมภาพยนตร์เรื่อง คุณยายวรนาฏ ได้ที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้าน ซึ่งถือเป็นงานฟอร์มยักษ์ของ GDH ร่วมกับ TOFU FILMS ที่พร้อมจะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่โลกความสยองขวัญครั้งใหม่ที่ไม่ควรพลาด และอาจจะเป็นการจุดประกายกระแสความนิยมในวงการภาพยนตร์ไทยให้เกิดความคึกคักอีกครั้งในช่วงเวลาปัจจุบันนี้
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