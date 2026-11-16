จุ๋ย วรัทยา โกนผมรับบทแม่ชีในภาพยนตร์คุณยายวรนาฏ ดีเจพุฒสนับสนุนเต็มที่
จุ๋ย วรัทยา ตัดสินใจโกนผมตลอดชีวิตเพื่อรับบทแม่ชีแสงบุญในภาพยนตร์คุณยายวรนาฏ โดยได้รับคำอนุมัติจากสามี ดีเจพุฒ พุฒิชัย อย่างรวดเร็ว แม้จะมีกระแสคนชมว่าภรรยาหล่อขึ้นกว่าตัวเอง
นักแสดงและดีเวรตี้ชื่อดัง จุ๋ย วรัทยา ได้มีการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตด้วยการโกนศีรษะออกให้หมดเกลี้ยง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับบท แม่ชีแสงบุญ ในภาพยนตร์เรื่องคุณยายวรนาฏ ซึ่งจะเข้าฉายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ 19 พฤศจิกายน
การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ที่ drastic ครั้งนี้เป็นไปเพื่อให้งานแสดงมีความสมจริงสูงสุด โดย จุ๋ย วรัทยา เปิดเผยว่าก่อนการตัดสินใจโกนผม เธอได้ปรึกษาและขออนุญาตจากสามีอย่าง ดีเจพุฒ พุฒิชัย อย่างละเอียดก่อน ซึ่งเขาเป็นฝ่ายให้คำตอบอย่างรวดเร็วและไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยAlso read“หมอสุรัตน์” แชร์เคสคนไข้ ชาปลายมือเท้า สุดท้ายเจอ “พิษสารหนู”
เหตุผลเบื้องหลังการโกนผมครั้งแรกในชีวิต
จุ๋ย วรัทยา ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการคุยแซ่บชองวัน31 ว่าเหตุผลหลักของการตัดผมทรงสั้นและโกนศีรษะในครั้งนี้ เกิดจากความจำเป็นของบทบาทในการแสดงภาพยนต์ ไม่ใช่แค่การตัดผมสั้นเพื่อความสบายหรือแฟชั่นทั่วไป เนื่องจากเธอมีประสบการณ์ในการแสดงบนจอโทรทัศน์มายาวนานถึง 8 ปี
เธออธิบายเพิ่มเติมว่าโดยมาตรฐานของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับนานาชาติ การใช้อุปกรณ์เสริมเช่นวิกผมกาวนั้นถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและอาจลดทอนความสมจริงของผลงานศิลปะ จึงต้องอาศัยรูปลักษณ์จริงของนักแสดงเพื่อให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับประสบการณ์ที่ลุ่มลึกและเชื่อถือได้มากที่สุด
ก่อนหน้านี้ จุ๋ย วรัทยา เคยตัดผมสั้นเหนือหูเล็กน้อยหลังจากเสร็จสิ้นงานแสดงละครเรื่องเมียหลวงเพราะรู้สึกเครียดและเบื่องานดังกล่าว แต่การโกนผมในคราวนี้เป็นขั้นตอนที่หนักแน่นกว่าและต้องการการเตรียมใจที่ยาวนานกว่าการตัดผมธรรมดาอย่างสิ้นเชิง
ปฏิกิริยาของครอบครัวและสามีที่สนับสนุนเต็มที่
ดีเจพุฒ พุฒิชัย สามีของนักแสดงสาว ได้แสดงบทบาทของผู้สนับสนุนหลักในครอบครัวอย่างชัดเจน โดยเขาเปิดเผยว่าเมื่อได้รับข้อเสนอจากโปรดิวเซอร์ระดับตำนานอย่าง พี่โต้ง บรรจง ปกระวงศ์ ให้มารับบทในภาพยนตร์เรื่องนี้ เขาเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีมากทางอาชีพ
ดีเจพุฒ ให้เหตุผลเชิงเปรียบเทียบว่าหากสามีคนใดปฏิเสธไม่ให้อดีตภรรยาแสดงภาพยนตร์ที่มีคุณภาพสูง ถือว่าความเข้าใจในงานศิลปะนั้นต่ำกว่ามาตรฐาน และเขาภูมิใจอย่างยิ่งที่สามารถยกเครดิตด้านความกล้าหาญนี้ให้กับภรรยาของตนได้ เพราะเขามองว่าการสนับสนุนด้านศิลปะคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จในสายอาชีพนักแสดง
นอกจากนี้ จุ๋ย วรัทยา ยังเสริมรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่สร้างความขบขันในครอบครัวว่า สามีของเธอเคยขอร้องช่างตัดผมอยู่บ่อยครั้งว่าให้ตัดทรงผมใดๆ ก็ได้ที่ทำให้เธอหน้าตาหล่อเหลาหรือดูดีขึ้นกว่าปกติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจและความเป็นห่วงในรูปลักษณ์ของภรรยาอย่างที่สุด
ผลกระทบทางสังคมและกระแสตอบรับจากผู้ชม
การออกทรงผมสั้นและโกนศีรษะของ จุ๋ย วรัทยา กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ โดยได้รับกระแสตอบรับในเชิงบวกจากทุกกลุ่มอายุอย่างเหลือเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ชื่นชมในความเสียสละ หรือคนรุ่นใหม่อย่างเจเนอเรชันซีก็ให้ความสนใจและขอถ่ายรูปด้วยจำนวนมาก
แม้ว่า จุ๋ย วรัทยา จะไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าสามีของเธอรู้สึกหึงหนักมากน้อยเพียงใดจากกระแสการชมเชยความหล่อเหลาที่เพิ่มขึ้น แต่เธอมองว่าดีเจพุพฒเป็นคนที่อารมณ์ขันและเข้าใจงานของเธอเป็นอย่างดี แม้เขาจะบ่นบ้างแต่ก็อยู่ในขอบเขตของการหยอกล้อกันในครอบครัวมากกว่าความรู้สึกไม่พอใจที่แท้จริง
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางรูปลักษณ์นี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวเลย กลับกัน จุ๋ย วรัทยา ยังเล่าว่าทั้งสองลูกคือ น้องพีเจ วัย 4 ขวบ และน้องเจเพิร์ล วัย 2 ขวบ ได้ร่วมสังเกตการณ์และสัมผัสเส้นผมของแม่ตั้งแต่เริ่มกระบวนการโกน ทำให้เด็กๆ ไม่ได้รู้สึกตกใจหรือสับสนกับภาพลักษณ์ใหม่ของแม่แต่อย่างใด
ทิศทางอนาคตและความสัมพันธ์กับพี่โต้ง
พี่โต้ง บรรจง ปกระวงศ์ ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์ผู้ชักชวน จุ๋ย วรัทยา กลับมาแสดงอีกครั้งในโปรเจกต์นี้ เคยเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชื่อดังอย่างชัตเตอร์ฯ ร่างทรง และเทพทั้งนั้น ซึ่ง จุ๋ย วรัทยา ได้ระบุว่าการทำงานร่วมกับพี่โต้งอีกครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเขาคัดเลือกนักแสดงด้วยความพิถีพิถันและเน้นความตรงกับคาแรคเตอร์ของบทบาทเป็นหลัก
สำหรับอนาคตของการทำผม จุ๋ย วรัทยา เปิดช่องทางไว้ว่าหากภาพยนตร์เรื่องคุณยายวรนาฏ มีการสร้างภาคที่สอง เธอมีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องโกนผมยาวออกอีกหากบทบาทยังคงเป็นแม่ชีเช่นเดิม ซึ่งเธอยอมรับว่าร่างกายของเธอพร้อมจะรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ได้ตามความจำเป็นของงาน
ในขณะที่ ดีเจพุฒ พุฒิชัย แสดงความกังวลน้อยมากเกี่ยวกับทรงผมสั้นนี้ และยอมรับว่าถ้าทรงนี้ไปต่อได้อีกหลายปีเขาก็โอเคแล้ว เพราะเขามองว่าการแต่งกายและทรงผมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหน้าที่การแสดงมากกว่าการยึดติดกับภาพลักษณ์เดิม ๆ
กระบวนการเลี้ยงดูและทัศนคติต่อชีวิตคู่
จุ๋ย วรัทยา และ ดีเจพุฒ พุฒิชัย ได้เปิดเผยเคล็ดลับความสุขในชีวิตคู่ว่าทั้งสองคนทะเลาะกันเพียงปีละครั้งเท่านั้น ซึ่งนับเป็นสถิติที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับคู่รักคนอื่น ๆ สาเหตุหลักมาจากความเข้าใจกันและกันที่ดี รวมถึงการมีลูกสองคนที่เป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว
วิธีการเลี้ยงดูลูกของทั้งคู่ผสมผสานความอบอุ่นจากผู้พ่อที่มักจะสปอยล์ลูกอย่างหนัก จน จุ๋ย วรัทยา ต้องบ่นบ้างเป็นครั้งคราวเพื่อปรับสมดุล แต่โดยรวมแล้วบรรยากาศภายในบ้านเต็มไปด้วยความสนุกสนานและการเรียนรู้ร่วมกัน
จู่ ๆ จุ๋ย วรัทยา ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกระบวนการดูแลลูกว่าเธอพยายามเปิดใจและอธิบายเรื่องการทำงานให้เด็ก ๆ เข้าใจตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้พวกเขามองเห็นว่าเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือผิดปกติใด ๆ ในชีวิตประจำวันของครอบครัว
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment