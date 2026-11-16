จุฬาฯ เปิดสยามสแควร์สู่พื้นที่โอกาส คนพิการ ครั้งที่ 10
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดกิจกรรม Chula Walking Street for All ครั้งที่ 10 เปิดโอกาสทางอาชีพและเศรษฐกิจสู่คนพิการ กลางสยามสแควร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ PMCU s และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เดินหน้าจัดกิจกรรม " Chula Walking Street for All" ครั้งที่ 10 เพื่อส่งเสริมวัน คนพิการ แห่งชาติ โดยกำหนดจัดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 ณ พื้นที่ สยามสแควร์ วอล์คกิ้ง สตรีท กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานนี้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนโฉมหน้า สยามสแควร์ จากย่านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมสำหรับทุกคน irrespective ofความสามารถทางร่างกาย
ขยายโอกาสอาชีพคนพิการครั้งแรกกลางสยาม
กิจกรรมในปีนี้มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการเปิดรับสมัครงานสำหรับคนพิการกลางสยามสแควร์เป็นครั้งแรก ภายใต้รูปแบบ Job Fair และ Job Matching ที่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทและองค์กรชั้นนำหลายแห่ง ได้แก่ BEAUTRIUM, Starbucks Thailand, LINE MAN, PTG Energy, Vulcan Coalition และชาตรามือ โดยหน่วยงานเหล่านี้ได้เปิดบูธเพื่อรับสมัครงาน ให้คำแนะนำ และพูดคุยกับผู้สมัครโดยตรง เพื่อเชื่อมโยงทักษะและศักยภาพของคนพิการเข้ากับตำแหน่งงานที่เหมาะสม ซึ่งถือเป็นการขยายโอกาสให้คนพิการสามารถเข้าถึงภาคธุรกิจและตลาดแรงงานได้อย่างมีนัยสำคัญAlso readเบสเซนต์จี้เนวิดิหาคู่แข่งผู้บริหารใหม่ ชี้เพิกเฉยการลักลอบส่งชิปให้จีน
ตลาดสินค้าคนพิการสร้างรายได้สู่ผู้ประกอบการ
นอกจากโอกาสในการจ้างงานแล้ว งานนี้ยังมีการจัดตั้ง "ตลาดพิเศษของคนพิการ" โดยรวบรวมผู้ประกอบการคนพิการกว่า 20 บูธ นำสินค้าและบริการคุณภาพมาจำหน่ายโดยตรงในย่านสยามสแควร์ สินค้าภายในงานมีความหลากหลาย ทั้งงานคราฟต์ เครื่องประดับ เซรามิก เบเกอรี่ เครื่องสำอาง และบริการนวด รวมถึงการมีชื่อเสียงจากผู้ประกอบการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่าง คุณฝ้าย ผู้ใช้เท้าแต่งหน้า อาจารย์หนุ่ม พลังจิตพยากรณ์ และทองเอก เบเกอรี่ช็อป ผู้ประกอบการคนพิการรายหนึ่งระบุว่าการมาเปิดบูธจำหน่ายสินค้าในสยามสแควร์สามารถสร้างยอดขายได้ดีกว่าการออกไปออกบูธในหลายพื้นที่อื่น ๆ เนื่องจากมีผู้คนสัญจรจำนวนมากและมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าใหม่และขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมพลังวัฒนธรรมการแสดงศิลปะบนเวทีมหาชน
บรรยากาศภายในงานยังเต็มไปด้วยสีสันจากการแสดงศักยภาพทางวัฒนธรรมและศิลปะ โดยเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงออกผ่านกิจกรรมดนตรี ศิลปะ และแฟชั่นโชว์ ซึ่งรวมถึงการแสดงจากวงดนตรีฟ้าประทาน มูลนิธิ Five For All การบรรเลงระนาดเอกโดย น้ององศา จากโรงเรียนศรีสังวาลย์ วง Jessada & Friends ซึ่งเป็นวงดนตรีของคนตาบอด ตลอดจนแฟชั่นโชว์จากมูลนิธิ Five For All ที่เปิดโอกาสให้ผู้แสดงได้ถ่ายทอดความสามารถและความสร้างสรรค์บนเวทีกลางสยามสแควร์ กิจกรรมเด่นอีกประการหนึ่งคือโครงการ See the Real Me ที่เปิดโอกาสให้คนพิการและประชาชนทั่วไปร่วมถ่ายทอดตัวตนผ่านภาพถ่ายเพื่อนำภาพขึ้นแสดงบนจอขนาดกลางเมือง ส่งต่อแนวคิดที่ว่าทุกคนล้วนมีคุณค่าและเอกลักษณ์ของตนเอง และทุกคนควรได้รับโอกาสในการแสดงออกอย่างเท่าเทียม
บูรณาการการศึกษาและสิทธิประโยชน์ผู้พิการ
ในมิติของการพัฒนาความรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้เปิดเนื้อหาการเรียนรู้จาก Chula XL สำหรับคนพิการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะ Upskill และ Reskill ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งมีกิจกรรมเรียนภาษามือจาก EDeaf และการให้ข้อมูลด้านสิทธิ สวัสดิการ และโอกาสสำหรับคนพิการ เพื่อสร้างความเข้าใจในการสื่อสารและการอยู่ร่วมกันในสังคม ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวในพิธีเปิดถึง важของการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงความสามารถ โดยเน้นย้ำว่าความแตกต่างทางร่างกายไม่ลดทอนคุณค่าหรือความสามารถของบุคคล และสยามสแควร์ควรเป็นพื้นที่ที่ต้อนรับคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกความสามารถ ว่าไม่ว่าเราจะแตกต่างกันอย่างไร ทุกคนคือคนไทยเหมือนกัน
ความร่วมมือชุมชนธุรกิจส่งเสริมนโยบายเท่าเทียม
ความสำเร็จของการจัดงานนี้ยังสะท้อนถึงความร่วมมือของชุมชนธุรกิจในพื้นที่ โดยร้านค้าและผู้เช่าในย่านสยามสแควร์ต่างร่วมสนับสนุนของขวัญ คูปองแทนเงินสด และส่วนลดอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมงาน แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในพื้นที่ในการส่งเสริมโอกาสสำหรับทุกคนนอกเหนือจากโอกาสทางอาชีพและเศรษฐกิจเท่านั้น การจัดงานครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการจัดนิทรรศการหรือตลาดนัด แต่เป็นกลไกสำคัญที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สนับสนุนสินค้าและบริการจากความสามารถของผู้ประกอบการคนพิการโดยตรง สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ชุมชนคนพิการและพื้นที่สยามสแควร์อย่างรอบด้าน
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