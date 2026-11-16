จุฬาฯ-MIT แจ้งเตือนภัยร้าย: กรุงเทพฯ เสี่ยงท่วมซ้ำเติมสุดขั้วปี 2040
การศึกษาใหม่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ MIT เตือนปริมาณฝนสุดขั้วเพิ่มขึ้น 30% ภายในปี 2040 ส่งผลให้กรุงเทพฯ เผชิญความเสี่ยงน้ำท่วมรุนแรงและสูญเสียทางเศรษฐกิจมหาศาล
ศ. (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดงานและชี้แจงถึงสถานการณ์ความเสี่ยงด้านน้ำในประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยระบุว่าปัจจัยหลักมาจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว รวมถึงสภาพภูมิประเทศที่แปรปรวน ส่งผลให้ประเทศเผชิญกับความไม่แน่นอนของภัยพิบัติหลากหลายรูปแบบ ทั้งฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และภัยแล้งรุนแรง
ความเสี่ยงฝนตกหนักพุ่งสูงปี 2040
งานนี้มีการนำเสนอข้อมูลสำคัญจาก Dr. Sai Ravela นักวิทยาศาสตร์การวิจัยหลักจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) ที่ระบุว่าความกังวลหลักไม่ได้อยู่ที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเท่านั้น แต่อยู่ที่ปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว (Extremes) ซึ่งทำให้ข้อมูลสถิติในอดีตไม่สามารถใช้คาดการณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำ ทีมวิจัยจาก MIT ร่วมกับศูนย์เตือนภัยน้ำท่วมได้พัฒนาเทคนิคการย่อส่วนข้อมูล (Downscaling) โดยผสานหลักฟิสิกส์ สถิติ และ Machine Learning เพื่อจำลองความเสี่ยงในระดับพื้นที่ที่ละเอียดขึ้นAlso read“ปตท.” รีวิวเป้า Net Zero เดินหน้ารุกไฮโดรเจน-CCS รับอนาคต
ผลการศึกษาระบุว่า ฝนตกหนักระดับ 300-350 มิลลิเมตรต่อวัน ซึ่งเดิมเคยเกิดขึ้นประมาณ 1 ครั้งในรอบ 100 ปี มีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นอีก 15-20% ภายในปี 2040 และอาจเพิ่มขึ้นถึง 30% หรือแตะระดับ 400-450 มิลลิเมตรต่อวันในช่วงปลายศตวรรษ ขณะที่เหตุการณ์ฝนสุดขั้วที่เคยเกิดขึ้นทุก 100 ปี อาจเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเป็นทุก 20 ปี หรือแม้แต่ทุก 5 ปี ส่งผลให้ความเสี่ยงโดยรวมของประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึง 5-10 เท่า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกรรมการวิชาการศูนย์เตือนภัยน้ำท่วม เปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีความสูญเสียจากน้ำท่วมและภัยแล้งเฉลี่ยปีละ 70,000-80,000 ล้านบาท หากปริมาณฝนสุดขั้วเพิ่มขึ้นอีก 30% โครงสร้างพื้นฐานที่ออกแบบจากสถิติในอดีตอาจไม่สามารถรองรับสถานการณ์ได้ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่สร้าง GDP ราว 6 ล้านล้านบาท หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ
หากเกิดฝนตกหนัก 300 มิลลิเมตร จะมียอดน้ำสูงถึง 250 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะศักยภาพการระบายน้ำของกรุงเทพฯ อยู่ที่ประมาณ 100 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จึงต้องใช้เวลามากกว่า 2 วันในการระบายน้ำออกทั้งหมด การประเมินความเสียหายชี้ให้เห็นว่าระบบระบายน้ำเดิมมีข้อจำกัดสูงและอาจไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ในอนาคตอันใกล้
ความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
พิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และประธานมูลนิธิอมตะ ย้ำว่าน้ำเป็นหัวใจสำคัญของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมอมตะ จ.ชลบุรี ที่มีโรงงานกว่า 900 แห่ง หากขาดน้ำเพียงวันเดียวอาจส่งผลให้ธุรกิจหยุดชะงัก จากการประเมินความเสี่ยงร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) พบว่าโรงงานของไทยเบฟเวอเรจ 31 แห่งจาก 80 แห่งทั่วโลก รวมถึงพื้นที่ในประเทศไทยทั้งหมด ตั้งอยู่ในเขตที่มีความเครียดด้านน้ำ (Water Stress) ระดับสูงถึงสูงมาก
ความท้าทายของกรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สะท้อนภาพความท้าทายของเมืองหลวงใน 5 มิติหลัก เริ่มจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วที่มีฝนตกหนักทะลุ 300 มิลลิเมตรในเวลาเพียง 3 วัน และการขยายตัวของเมืองไปสู่พื้นที่รับน้ำฝั่งตะวันออกอย่างหนองจอก ลาดกระบัง และมีนบุรี ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานเดิมทั้งของรัฐและโครงการที่อยู่อาศัยของเอกชนบางส่วนยังไม่ได้เพียงพอ
ปัญหาบ้านรุกล้ำริมคลองหลักต้องอาศัยการจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่รองรับควบคู่กับการขุดลอกคลอง ผู้ว่าฯ กทม. ระบุว่าทางออกสำคัญของการระบายน้ำในกรุงเทพฯ ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกับกรมชลประทานและจังหวัดข้างเคียง เพราะน้ำไม่ได้รู้จักเขตการปกครอง นอกจากนี้ยังต้องกล้าเปลี่ยนวิธีคิดด้านงบประมาณ จากเดิมที่ยึดหลักงบประมาณสมดุลและค่อยๆ ทยอยสร้างอุโมงค์ระบายน้ำตามกำลังทรัพย์ จนใช้เวลาถึง 27 ปี แต่สร้างได้เพียง 5 แห่งจากแผนทั้งหมด 13 แห่ง
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