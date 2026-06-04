จุลินทรีย์หยุด PM 2.5 คว้า Green Pencil ระดับโลก

แคมเปญจาก Grey Thailand ร่วมกับ สสส. และกรมวิชาการเกษตร ใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าวแทนการเผา ลดฝุ่น PM 2.5 ฟื้นฟูดิน และได้รับรางวัล Green Pencil ครั้งแรกของไทยจาก The One Show 2026
แคมเปญ จุลินทรีย์หยุด PM 2.5 ที่ริเริ่มโดย Grey Thailand ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.
) และกรมวิชาการเกษตร ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัล Green Pencil ระดับโลกจากเวที The One Show 2026 นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับรางวัลนี้ แคมเปญดังกล่าวนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ในการย่อยสลายตอซังข้าวแทนการเผา ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดจุดความร้อน (Hotspots) ในพื้นที่เกษตรกรรม แต่ยังช่วยฟื้นฟูคุณภาพดินและลดต้นทุนให้กับเกษตรกรอีกด้วย การทำงานของหัวเชื้อจุลินทรีย์นั้นมีความโดดเด่นตรงที่สามารถย่อยสลายฟางและตอซังข้าวได้ภายในเวลาเพียง 7 วัน เปลี่ยนเศษซากพืชให้กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติที่ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน กระบวนการนี้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เกษตรกรที่ใช้หัวเชื้อนี้ไม่จำเป็นต้องเผาตอซังอีกต่อไป ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ นอกจากนี้ ดินที่ได้รับการฟื้นฟูยังช่วยลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมี ทำให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตที่ดีขึ้นในฤดูกาลถัดไป ผลลัพธ์ของโครงการนี้เป็นรูปธรรมอย่างมาก ข้อมูลจากดาวเทียมของ GISTDA ชี้ให้เห็นว่าจำนวนจุดความร้อนในพื้นที่นาข้าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่เป้าหมาย นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถเตรียมพื้นที่เพาะปลูกได้เร็วขึ้นเนื่องจากตอซังถูกย่อยสลายอย่างรวดเร็ว อินทรียวัตถุที่เกิดขึ้นยังช่วยรักษาสารอาหารในดิน ส่งเสริมการเจริญเติบโตของต้นข้าวและเพิ่มผลผลิต เมื่อขยายผลในวงกว้าง แนวทางนี้สามารถช่วยให้เกษตรกรเตรียมพื้นที่เกษตรแบบปลอดการเผาได้มากกว่า 96 ล้านตารางเมตร ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำในภูมิภาคเอเชีย การได้รับรางวัล Green Pencil และรางวัล Merit ในหมวด Sustainable Development Goals (SDGs) จาก The One Show Awards 2026 ตอกย้ำว่าความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยสามารถนำไปสู่ทางออกของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติได้จริง แคมเปญนี้ไม่เพียงแค่แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 แต่ยังช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน จิรเดช เพ่งเล็งผล รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ของ Grey Thailand กล่าวว่า แคมเปญนี้เป็นการมอบทางเลือกใหม่ที่เปลี่ยนกระบวนการทำลายให้กลายเป็นการฟื้นฟู ช่วยลดการปล่อยคาร์บอน ลดการใช้สารเคมี และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ระดับผืนดินจนถึงอากาศที่เราหายใจ ความสำเร็จของโครงการนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาโซลูชันที่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แคมเปญ จุลินทรีย์หยุด PM 2.5 จึงเป็นต้นแบบสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับโลกได้อย่างยั่งยื
จุลินทรีย์หยุด PM 2.5 Green Pencil The One Show ฝุ่น PM 2.5 การฟื้นฟูดิน
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