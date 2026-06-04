จุลพันธ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ของ ศอ.ลต. ถือว่าเรียบร้อยดีและไม่มีข้อร้องเรียน

จุลพันธ์ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ของ ศอ.ลต. ในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมา ถือว่าเรียบร้อยดีและไม่มีข้อร้องเรียน
จุลพันธ์ กล่าวว่า การตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อม เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ของ ศอ.
ลต.
ในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมา ถือว่าเรียบร้อยดีและไม่มีข้อร้องเรียน ซึ่งตนได้ย้ำกับทางเลขาฯ ตั้งแต่วันแรกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญและเป็นที่จับตาของสังคม แม้จะเกิดปัญหาขัดข้องใจใดๆ เราต้องรีบปรับตัวแก้ไขให้ทันท่วงที โดยปีนี้ถือเป็นมิติใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมตามหลักประชาธิปไตย ทั้งการขยายพื้นที่เลือกตั้งไปถึงระดับอำเภอ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเข้ามามีสิทธิ์ร่วมคิดร่วมบริหารจัดการทรัพยากร เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสำนักงานประกันสังคมคือเสาหลักที่มั่นคงในการดูแลสวัสดิการและเม็ดเงินของทุกคนจุลพันธ์ กล่าวอีกว่า แม้ช่วงนี้ข่าวสารการเลือกตั้งบอร์ดฯ อาจจะถูกกลบไปบ้าง แต่ระบบบริหารจัดการหลังบ้านตอนนี้ถือว่าพร้อมเต็มที่แล้ว สิ่งสำคัญถัดไปคือการบริหารข้อมูล หากข้อมูลสถิติหรือการกระจายตัวของผู้ลงทะเบียนรายวันในแต่ละพื้นที่ไม่มีข้อติดขัดทางกฎหมาย ก็อยากให้ทยอยเปิดเผยต่อสาธารณะกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความกระตือรือร้นในการลงทะเบียน เพื่อให้ได้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนที่เหมาะสมที่สุดเข้ามาทำงาน และขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทุ่มเททำงานหนักไม่มีวันหยุด เพื่อนำพาสำนักงานประกันสังคมไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นจุลพันธ์ กล่าวว่า ตั้งแต่เปิด ศอ.
ลต.
มามีการร้องเรียน 319 เคส เช่น การยืนยันตัวตน น่าจะยืนยันได้ว่าระบบเสถียร ตั้งเป้าว่าจะมีผู้ลงทะเบียนและใช้สิทธิมากกว่าเดิม แต่คาดหวังให้ถึง 60-70% ของผู้มีใช้สิทธิคงเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะมาตรา 40 ที่ขาดส่งทำให้ขาดสิทธิ ทำให้ไม่เต็ม 10 ล้านคน ส่วนสูตร 1 เลือก 7 เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและกลุ่มก้อนซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผิด แต่คนเหล่านี้ต้องเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นหัวใจสําคัญ ส่วนการนำเสนอตัวผู้สมัครจะเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐาน ในส่วนของนโยบายต้องเป็นผู้สมัครที่จะนำเสนอในช่องทางของตนเองส่วนกรณีที่อาจมีผู้ที่ลงสมัครนอมินีพรรคการเมืองมากขึ้นนั้น จุลพันธ์ กล่าวว่า เราเปิดประตูที่ไม่อยากเปิดไปแล้ว กลไกในการเลือกตั้งบอร์ดประจําสังคมให้ 1 เลือก 7 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ไม่ใช่กลุ่มก้อน การมีกลุ่มการเมืองไม่ใช่เรื่องผิด คนเหล่านี้จะต้องเป็นตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถ้าพรรคไหนก็ตาม เกิดเป็นสีน้ำเงิน สีแดงขึ้นมาจะทำยังไง อยากให้พิจารณาให้ดี อยากให้คิดถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน โดยต้องเริ่มจากความโปร่งใสในการเลือกตั้ง เริ่มต้นจากผู้ประกันตนมามีส่วนร่วมจริงๆ จากนายจ้างมีส่วนร่วมจริงๆ เริ่มจากความขัดแย้งไม่ได้ เมื่อทุกคนมีส่วนร่วมบอร์ดใหม่จะเป็นที่ได้รับการยอมรับ เราปล่อยให้ภาวะอึมครึมที่สํานักงานขับเคลื่อนไม่ได้ ไม่ได้อีกแล้
จุลพันธ์ การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ศอ.ลต. การเตรียมความพร้อม การบริหารจัดการ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
สมพงษ์ จิตระดับ ประเมินผลงานการศึกษารัฐบาล คสช.ยังไม่น่าพอใจ เชียร์ พท.รวม อนค.ตั้งรัฐบาล ดึงคนรุ่นใหม่ ปฎิวัติ ไม่ใช่ปฎิรูปการศึกษานายสมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สำหรับเรื่องนโยบายด้านการศึกษาของพรรคพลังประชารัฐ ประเด็นที่ 1 ตนมองว่านโยบายที่นำมาใช้หาเสียงยังไม่สอดคล้องกับผลงานของรัฐบาลนี้ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการเชื่อมโยงและต่อยอด
Read more »
เปิดเรตค่าตัวดาราไทย งานเยอะแค่ไหนทำไมรวยกว่ามหาเศรษฐี? | เดลินิวส์'คุณชายอดัม' เปิดเรตค่าตัวทำงานแบบจัดเต็มของ 'ดาราไทย' ต้องทำงานหนักแค่ไหนถึงจะมีชีวิตสุดหรู สร้างบ้าน 4-5 หลัง รถสปอร์ต 4-5 คัน แถมเที่ยวต่างประเทศเป็นว่าเล่น พร้อมชี้ช่องถ้ายังไม่ดัง งานไม่ชุก เหตุไฉนทำไมร่ำรวยยิ่งกว่ามหาเศรษฐี?
Read more »
อุตุฯ ประกาศ 4-5 ธ.ค.ภาคใต้ฝนตกหนักมาก ส่วน ภาคเหนืออากาศเย็น และฝนตกเล็กน้อยอุตุฯ ประกาศ 4-5 ธ.ค.ภาคใต้ฝนตกหนักมาก ส่วน ภาคเหนืออากาศเย็น และฝนตกเล็กน้อย อุตุฯ ประกาศ 4-5 ธ.ค.ภาคใต้ฝนตกหนักมาก ส่วน ภาคเหนืออากาศเย็น และฝนตกเล็กน้อย
Read more »
'บิ๊กโจ๊ก' เผยมีตัวละครเพิ่ม คดีรีดเงิน 140 ล้าน เป็นตำรวจ 4-5 นาย'บิ๊กโจ๊ก' เผยคืบหน้าคดีรีดเงิน 140 ล้านบาทเว็บพนัน มีตัวละครเพิ่ม เป็นตำรวจ 4-5 นาย และเป็นพลเรือน อีก 4-5 คน เล็งออกหมายเรียก-หมายจับ
Read more »
โจ๋อุดรดุไล่แทงกันตายกลางถนนในงานหมอลำแจกข้าวใกล้ออกพรรษางานบุญกฐินจะเริ่มแล้ว ที่จ.อุดรธานี โจ๋สุดดุเต้นหน้าฮ่านเวทีหมอลำงานอุทิศส่วนกุศล แต่เกิดเขม่นกันระหว่างวัยรุ่นต่างหมู่บ้าน หนีตายออกแต่ถูกกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่น 4-5 คน ไล่แทงกันทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 รายเสียชีวิตกลางถนน หลังก่อเหตุกลุ่มโจ๋ประมาณ 4-5 คนได้หลบหนีไป ตร.สภ.สร้างคอมเร่งไล่ล่าแล้ว วันนี้ (9 ต.ค.67) เวลาประมาณ 01.
Read more »
ประกาศ ฉ.6 เตือนชาวใต้ ระวังฝนถล่มหนัก ฝนตกสะสมเกิดน้ำท่วมฉับพลันวันที่ 4 ธ.ค.67 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศฉบับที่ 6 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 4-5 ธันวาคม 2567) ความว่า... ในช่วงวันที่ 4-5 ธ.ค.
Read more »