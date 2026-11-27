จุลพันธ์ ยันตัดสิทธิธนพงษ์-ทีมประกันสังคมก้าวหน้า ถูกกฎหมายขาดคุณสมบัติ ไม่หวั่นศาลปกครอง
จุลพันธ์ ชี้ธนาพงษ์-ทีมประกันสังคมก้าวหน้า ขาดคุณสมบัติตามระเบียบ ม.23(8) ตัดสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย ไม่หวั่นศาลปกครองชี้ขาด ย้ำกฎเกมกติกาชัดเจน
นาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เหตุผลยืนยันความถูกต้องของการวินิจฉัยตัดสิทธิ นายธนาพงษ์ เจนจาคะ และทีม ประกันสังคม ก้าวหน้า ในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ประกันสังคม ฝ่าย ผู้ประกันตน โดยชี้แจงว่าสาเหตุหลักเกิดจากการขาดคุณสมบัติตามระเบียบ ข้อ 23 (8) อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและไม่มีการก้าวก่ายกระบวนการของศาลหรือองค์กรอิสระอื่น ๆ
นายจุลพันธ์ อธิบายว่า ในอดีตหรือการเลือกตั้งครั้งก่อนเมื่อปี 2566 นั้น ไม่มีการร้องเรียนเรื่องคุณสมบัติเข้ามา จึงใช้หลักการรับสมัครทั่วไปโดยพิจารณาจากเอกสารและหลักฐานที่ปรากฏในขณะนั้น ซึ่งถือเป็นมาตรฐานเดียวกันกับการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แต่เมื่อมีผู้ร้องเรียนเข้ามาพร้อมหลักฐานเพิ่มเติม สำนักงานประกันสังคมจึงจำเป็นต้องแสวงหาข้อมูลยืนยันจากหน่วยงานรัฐทั้งศาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงใหม่Also read“แมวลายหินอ่อน” สัตว์ป่าคุ้มครองหายาก อวดโฉมที่ผืนป่าแก่งกระจาน
กลไกการตรวจสอบและเหตุผลตัดสิทธิ
กระบวนการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากการมีหลักฐานที่ชัดเจนกว่าเดิม ทำให้ต้องวินิจฉัยตามความเป็นจริงและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นายจุลพันธ์ ยืนยันว่า ไม่ใช่การเลือกปฏิบัติหรือมีการปิดบังข้อมูล แต่เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบสิทธิสมัครรับเลือกตั้งที่เข้มงวด โดยเมื่อพบหลักฐานที่ขัดกับเงื่อนไขคุณสมบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ การตัดสิทธิจึงเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อรักษาความถูกต้องของระบบ
สำหรับกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลภายในหลุดไปถึงทีมงานรัฐมนตรีและถูกนำไปเผยแพร่ก่อนการประกาศวินิจฉัยนั้น นายจุลพันธ์ ยอมรับว่าได้ตักเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ชี้แจงว่าสิ่งที่พูดคุยกันเป็นเพียงการอธิบายโครงสร้างและข้อกฎหมายทั่วไป ไม่ได้มีการเปิดเผยเอกสารลับหรือเอ่ยชื่อบุคคลใด ๆ โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันความเสียหายที่ไม่จำเป็นต่อกระบวนการยุติธรรม
ผลกระทบย้อนหลังและสิทธิทางกฎหมาย
เมื่อมีการสอบถามถึงผลกระทบย้อนหลัง เช่น การเรียกคืนเบี้ยประชุมหรือรายได้ที่เคยได้รับ นายจุลพันธ์ ระบุว่า เป็นหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบต่อไป แต่ส่วนตัวมีความห่วงใยว่าอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งก่อน ซึ่งจะต้องพิจารณาตามแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาว่าต้องตรวจสอบย้อนหลังไปถึงการลงมติหรือไม่ แต่หวังว่าอาจไม่มีผลกระทบรุนแรงเนื่องจากบอร์ดชุดก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีการลงมติอย่างเป็นทางการ
ด้านกรณีที่ นายธนาพงษ์ และทีมประกันสังคมก้าวหน้า เตรียมยื่นเรื่องต่อศาลปกครองนั้น นายจุลพันธ์ มองว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายที่ผู้ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการได้ หากเชื่อมั่นว่าตนเองถูกกระทบสิทธิ แต่ยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการรับรองบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ ซึ่งยังมีกรอบเวลากำหนดอยู่แล้ว โดยทั้งสองกระบวนการเป็นอิสระจากกันและไม่มีการห้ามหรือก้าวก่ายกัน
ชี้แจงประเด็นสัดส่วนบอร์ดและอำนาจแต่งตั้ง
นายจุลพันธ์ ยังกล่าวถึงกรณีที่ นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี กรรมการประกันสังคม ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงสัดส่วนบอร์ดประกันสังคมว่ามีการรวมจำนวนกรรมการที่ปรึกษาเข้ามาด้วย โดยระบุว่าคำพูดดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะคณะกรรมการที่ปรึกษาของบอร์ดไม่มีอำนาจในการลงมติ จึงไม่สามารถนำมานับรวมกับกรรมการประกันสังคม 21 คนได้ หากส่งผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ามาก็จะมี 14 คน แต่เมื่อมีผู้ที่มีปัญหาด้านคุณสมบัติ 1 คน เหลือ 13 จาก 21 คน ก็ยังคงเป็นเสียงข้างมากสำหรับอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
นายจุลพันธ์ ชี้ว่า กฎหมายมาตรา 8/1 เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า การแต่งตั้งเป็นอำนาจของบอร์ด ส่วนกระบวนการและวิธีการสรรหาเป็นของรัฐมนตรี ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าไปเนื่องจากบอร์ดชุดใหม่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อเข้าไปทำงานแล้ว กรรมการทั้ง 13 คนที่เหลือจะมีหน้าที่พิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่ ซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และขอให้ยึดอยู่บนหลักการและกฎหมายเป็นหลัก
สื่อสารไปยังพรรคประชาชนและประชาชนทั่วไป
นายจุลพันธ์ ขอย้ำว่าประเด็นที่บางคนกล่าวว่าตอนนี้บอร์ดประกันสังคมมี 28 คนนั้น เป็นความเข้าใจผิดหรือไม่ยึดตามหลักกฎหมาย และขอให้มองว่าประเด็นนี้เป็นเพียงการเมืองที่ปลุกปั่นกระแสความเกลียดชังเฉยๆ โดยไม่มีผลกระทบต่อการทำงานจริง เพราะไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และหวังว่าประชาชนอย่าไปฟังการปลุกปั่น เพราะไม่ได้มีการตัดสิทธิกรรมการทั้ง 14 คน แต่เป็นเพียง 1 คน ที่เป็นไปตามหลักการ เหตุผล และหลักฐานที่ปรากฏ
เมื่อมีข้อวิจารณ์ว่าการตัดสิทธิ นายธนาพงษ์ เปรียบเสมือนการตัดสิทธิผู้ประกันตนที่ลงคะแนนให้กว่า 900,000 เสียงนั้น นายจุลพันธ์ อยากสื่อสารไปยังพรรคอนาคตใหม่ (หรือพรรคประชาชนตามบริบทเดิม) ให้ระมัดระวังในการคัดสรรผู้สมัครมากขึ้น โดยชี้ว่าไม่สามารถโทษคนอื่นได้ เพราะต้องโทษตัวเองที่คัดสรรไม่รอบคอบ เนื่องจาก กกต. ต้องพิจารณาข้อกฎหมายและคุณสมบัติของผู้สมัคร ไม่ใช่จำนวนคะแนนเสียง
นายจุลพันธ์ ชี้แจงท้ายว่า คุณสมบัติที่ไม่ครบตามเกณฑ์คือไม่ใช่ ไม่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนว่าจะมี 5 คะแนน 100 คะแนน หรือ 900,000 คะแนน ก็ล้วนมีค่านัยยะทางกฎหมายเท่ากัน คือกติกามันเขียนไว้ว่าเป็นลำดับถัดไปก็ต้องดำเนินการตามนั้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามกติกาที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความยุติธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายสูงสุด
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