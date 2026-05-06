จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของตลาดทุนสหรัฐ เมื่อ ก.ล.ต. ยุค Paul Atkins เปิดทางสู่โลกการโทเคนไนซ์สินทรัพย์ดิจิทัล

วิเคราะห์ทิศทางใหม่ของ ก.ล.ต. สหรัฐฯ ภายใต้การนำของ Paul Atkins ที่เปลี่ยนจากแนวทางเข้มงวดมาเป็นการสร้างความชัดเจนทางกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้ Nasdaq ได้รับอนุมัติโครงการนำร่องการซื้อขายหลักทรัพย์โทเคนไนซ์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทคริปโตทั่วโลก
การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในโครงสร้างการกำกับดูแล สินทรัพย์ดิจิทัล ของสหรัฐอเมริกากำลังกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในระดับโลก โดย Tal Cohen ประธานของ Nasdaq ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับท่าทีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ หรือ ก.
ล. ต.
(SEC) ภายใต้การนำของประธานคนใหม่คือ Paul Atkins ซึ่งมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากยุคก่อนหน้า ความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนตัวบุคคลในตำแหน่งบริหาร แต่เป็นการปรับเปลี่ยนปรัชญาในการกำกับดูแลตลาดการเงินอย่างมีนัยสำคัญ โดย Cohen ระบุว่าท่าทีที่เป็นมิตรต่อคริปโตเคอร์เรนซีของ ก. ล.
ต.
ในปัจจุบัน กำลังเปิดพื้นที่ว่างและโอกาสครั้งสำคัญให้บริษัทในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลและกระดานเทรดต่างๆ สามารถกลับมาทดลอง พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมในด้านการโทเคนไนซ์สินทรัพย์รวมถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานของตลาดดิจิทัลได้อีกครั้ง ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้ประกอบการทั่วโลกที่เคยเผชิญกับความไม่แน่นอนทางกฎหมายมาอย่างยาวนาน หากจะทำความเข้าใจถึงความสำคัญของเรื่องนี้ จำเป็นต้องพิจารณาบริบทของการเปลี่ยนผ่านผู้นำ ก.
ล. ต.
ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเรื่องราวทั้งหมด โดยในช่วงที่ Gary Gensler ดำรงตำแหน่งประธานตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 จนถึงเดือนมกราคม 2568 โลกการเงินดิจิทัลต้องเผชิญกับแนวทางการกำกับดูแลที่ถูกเรียกว่า การกำกับโดยการบังคับใช้กฎหมาย หรือ Regulation by Enforcement ซึ่งเป็นแนวทางที่เน้นการดำเนินคดีทางกฎหมายและการใช้บทลงโทษเป็นเครื่องมือหลักในการควบคุม โดย Gensler มีมุมมองว่าสินทรัพย์คริปโตส่วนใหญ่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ ส่งผลให้เกิดการฟ้องร้องบริษัทในวงการคริปโตจำนวนมหาศาล สร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวและฉุดรั้งการพัฒนานวัตกรรมภายในสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อ Paul Atkins เข้ารับตำแหน่งประธาน ก.
ล. ต.
คนที่ 34 ในวันที่ 21 เมษายน 2568 บรรยากาศของการกำกับดูแลก็ได้เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน โดย Atkins มุ่งเน้นไปที่การสร้างความชัดเจนของกฎระเบียบ (Regulatory Clarity) และการลดภาระในการปฏิบัติตามกฎที่ซับซ้อนเกินความจำเป็น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกดำเนินคดีในภายหลังจากการตีความกฎหมายที่คลุมเครือ หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดที่ยืนยันถึงการเปลี่ยนแปลงนี้คือการดำเนินงานของ Nasdaq ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดในโลก โดยในเดือนกันยายน 2568 Nasdaq ได้ยื่นคำขอต่อ ก.
ล. ต.
เพื่อขออนุมัติการซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบโทเคน (Tokenized Securities) บนแพลตฟอร์มของตนเอง ซึ่งเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือการนำข้อดีของเทคโนโลยีบล็อกเชน เช่น ความรวดเร็วในการชำระราคา ความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล มาผสานรวมกับโครงสร้างพื้นฐานของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ และในที่สุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569 ก. ล.
ต.
ก็ได้ให้การอนุมัติโปรแกรมนำร่อง ซึ่งอนุญาตให้ Nasdaq เริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์โทเคนไนซ์ รวมถึงหุ้นหลักและกองทุน ETF ดัชนีบางประเภทในรูปแบบโทเคนภายในโครงสร้างตลาดเดิม การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นว่า เส้นแบ่งระหว่างการเงินดั้งเดิม (TradFi) และการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) กำลังเลือนลางลง และการนำสินทรัพย์ในโลกจริง (Real World Assets) มาทำให้เป็นโทเคน หรือ Tokenization กำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมการเงิน นอกจากนี้ ประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคือความคืบหน้าของกฎหมาย CLARITY Act และกรอบกฎหมายคริปโตฉบับใหม่ที่ทางทำเนียบขาวตั้งเป้าหมายจะผลักดันให้ผ่านสภาภายในวันที่ 4 กรกฎาคม ซึ่งหากกฎหมายเหล่านี้มีผลบังคับใช้ จะยิ่งเป็นการตอกย้ำความชัดเจนทางกฎหมายให้แก่ผู้เล่นทุกระดับ อีกทั้งการที่ ก.
ล. ต.
ได้ออกแถลงการณ์ร่วมกับ CFTC ในเดือนมีนาคม 2569 เพื่อชี้แจงว่ากิจกรรมบางอย่างบนบล็อกเชน เช่น การขุด (Mining) และการทำ Staking ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ ยิ่งเป็นการปลดล็อกข้อจำกัดที่เคยเป็นอุปสรรคใหญ่ในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล สัญญาณเชิงบวกจาก Nasdaq และการปรับทิศทางของหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐฯ จึงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญที่ทำให้เกิดการไหลเวียนของเงินทุนกลับเข้าสู่การพัฒนาเทคโนโลยีการเงินในสหรัฐฯ อีกครั้ง และสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้แก่การกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลในระดับสากล ที่เน้นการส่งเสริมนวัตกรรมควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างสมดุ
Nasdaq ก.ล.ต. สหรัฐฯ Tokenization สินทรัพย์ดิจิทัล Paul Atkins
