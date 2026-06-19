จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย การผลัดใบจากค่ายรถญี่ปุ่นสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าจีนและโจทย์ท้าทายในปี 2570

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย เมื่อค่ายรถยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นและตะวันตกเริ่มถอนฐานการผลิต เปิดทางให้ทุนจีนเข้ามามีบทบาทนำผ่านรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมสำรวจความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนไทยภายใต้มาตรการ EV 3.0 และ 3.5 ที่กำลังจะสิ้นสุดลง
สัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นอย่างเด่นชัดตั้งแต่ปี 2563 เมื่อบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส หรือ GM ได้ตัดสินใจประกาศถอนตัวออกจากตลาดไทยอย่างเป็นทางการ โดยยุติการจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลต พร้อมทั้งขายโรงงานผลิตรถยนต์และเครื่องยนต์ในจังหวัดระยองให้กับ เกรท วอลล์ มอเตอร์ส หรือ GWM ซึ่งเป็นค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีน โดย GWM ได้ใช้โรงงานเดิมของ GM เป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถปิกอัพเพื่อส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนและออสเตรเลีย เหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าทุนจากจีนกำลังเข้ามาแทนที่ทุนจากตะวันตกในฐานการผลิตของไทยอย่างมีนัยสำคัญ เวลาผ่านไปสี่ปี สถานการณ์เริ่มลุกลามไปยังค่ายรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นที่เคยครองตลาดไทยมาอย่างยาวนาน โดยซูบารุได้ประกาศยุติสายการผลิตที่โรงงานลาดกระบังหลังจากวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนธุรกิจในประเทศไทย ตามมาด้วยซูซูกิที่ประกาศยุติการผลิตที่โรงงานปลวกแดง จังหวัดระยอง ภายในสิ้นปี 2568 หลังจากเผชิญภาวะขาดทุนสุทธิต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี แม้ว่าทั้งสองค่ายจะยังคงดำเนินธุรกิจขายรถยนต์และให้บริการหลังการขายในไทยต่อไป แต่ได้เปลี่ยนรูปแบบจากการผลิตในประเทศเป็นการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากโรงงานในอาเซียน ญี่ปุ่น และอินเดียแทน ซึ่งผู้บริหารค่ายรถญี่ปุ่นบางส่วนให้ความเห็นว่าการถอนตัวครั้งนี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากกระแสรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเพียงอย่างเดียว เนื่องจากในขณะนั้นส่วนแบ่งตลาดของ EV จีนยังอยู่ที่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ แต่เป็นผลกระทบสะสมจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการขาดแคลนรถยนต์รุ่นใหม่ที่จะนำมาทำตลาด นักวิเคราะห์จาก Krungthai COMPASS ประเมินว่าการหยุดสายการผลิตของซูบารุและซูซูกิอาจส่งผลกระทบต่อยอดการผลิตโดยรวมในระดับที่จำกัดเพียง 5,000 ถึง 6,500 คันต่อปี แต่สิ่งที่น่ากังวลมากกว่าตัวเลขคือทิศทางที่สะท้อนว่าฐานการผลิตที่ญี่ปุ่นและตะวันตกเคยครอบครองกำลังถูกแทนที่ด้วย ทุนจีน ทีละขั้น ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงที่ SCB EIC นิยามว่า หน้าผาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยปกติแล้วรัฐบาลกำหนดให้บริษัท EV ที่มาลงทุนต้องมีสัดส่วนการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ หรือ local content ประมาณ 40 ถึง 45 เปอร์เซ็นต์ แต่ในความเป็นจริงค่ายรถ EV จีนสามารถนำเข้ารถยนต์หรือชิ้นส่วนสำเร็จรูปจากจีนโดยใช้สิทธิภาษี 0 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน หรือ ACFTA ทำให้สามารถทำตลาดในประเทศได้ทันทีโดยไม่ต้องเร่งสร้างฐานการผลิตในช่วงแรก เพื่อแก้ไขปัญหานี้ รัฐบาลจึงใช้มาตรการ EV 3.
0 ในช่วงปี 2565 ถึง 2568 โดยกำหนดสัดส่วนการผลิตชดเชยการนำเข้าที่ 1 ต่อ 1 ภายในปี 2567 และเพิ่มเป็น 1 ต่อ 1.5 ภายในปี 2568 ก่อนจะส่งไม้ต่อให้กับมาตรการ EV 3.5 ในช่วงปี 2567 ถึง 2570 ซึ่งยกระดับสัดส่วนการผลิตชดเชยขึ้นเป็น 1 ต่อ 2 ภายในปี 2569 และ 1 ต่อ 3 ภายในปี 2570 หมายความว่าหากค่ายรถยนต์ใดผลิตชดเชยช้า ยิ่งต้องผลิตในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อให้ทันตามโควต้าที่นำเข้ามา กรมสรรพสามิตประเมินว่ามาตรการ EV 3.5 จะสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าได้ประมาณ 830,000 คัน โดยใช้งบประมาณอุดหนุนรวมราว 34,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่บีบคั้นให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยต้องเร่งยกระดับเทคโนโลยีเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของ EV ให้ทันก่อนปี 2570 หากต้นทุนการผลิตในไทยยังสูงกว่าจีน ค่ายรถอาจเลือกนำเข้าจากจีนด้วยภาษี 0 เปอร์เซ็นต์ แทนการลงทุนผลิตในประเทศ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ล่าสุดมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เมื่อคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ หรือ บอร์ดอีวี ได้ปรับเงื่อนไขมาตรการ EV 3 และ EV 3.5 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 เพื่อป้องกันปัญหาการผลิตล้นตลาดหรือ oversupply ในบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ บอร์ดอีวีจึงขยายเวลาการจดทะเบียนรถ EV ที่ผลิตในประเทศออกไปอีก 1 เดือน และเพิ่มกลไกจูงใจให้การผลิตเพื่อส่งออก 1 คัน นับเป็นการผลิตชดเชย 1.5 คัน เพื่อผลักดันให้ผู้ผลิตขยายตลาดส่งออกแทนการพึ่งพาเพียงตลาดในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะช่วยดันยอดส่งออกเป็น 12,500 คันในปี 2568 และ 52,000 คันในปี 2569 ในขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคยังคงเติบโต โดยยอดจดทะเบียน BEV ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นถึง 59 เปอร์เซ็นต์ เมื่อมองไปยังเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย รายงานจาก PwC ระบุว่ามาตรการยกเว้นภาษีนำเข้ารถ EV สำเร็จรูปจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยไม่มีการต่ออายุ ส่งผลให้เกิดการเร่งซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในช่วงปลายปี 2568 ก่อนที่จะเกิดการชะลอตัวในปี 2569 ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับที่ไทยอาจเผชิญเมื่อมาตรการ EV 3.0 สิ้นสุดลงในเดือนมกราคม 2569 โดย PwC ประเมินว่าราคารถ EV ในไทยอาจปรับสูงขึ้นได้ถึง 150,000 บาทต่อคันหลังหมดมาตรการ ในขณะที่มาตรการ EV 3.5 ก็ให้เงินอุดหนุนน้อยลง ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนผ่านที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตปี 2540 แม้ตัวเลขการผลิตโดยรวมจะเริ่มฟื้นตัวจากติดลบ 19.9 เปอร์เซ็นต์ในปี 2567 มาเป็นติดลบ 0.9 เปอร์เซ็นต์ในปี 2568 และกลับมาบวก 4 เปอร์เซ็นต์ในช่วงต้นปี 2569 แต่โครงสร้างภายในยังคงเปราะบาง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลยังคงหดตัว และการผลิต EV ในประเทศยังเติบโตช้ากว่ายอดขายอย่างมาก ที่น่ากังวลที่สุดคือผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยกว่า 2,100 รายที่ยังไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่เทรนด์ EV ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น เส้นตายของมาตรการ EV 3.5 ในปี 2570 จะเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญว่าค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนจะเลือกลงหลักปักฐานในไทยอย่างยั่งยืน หรือจะใช้ประเทศไทยเป็นเพียงประตูส่งออกชั่วคราว ก่อนที่จะหันไปใช้วิธีนำเข้าจากจีนด้วยภาษี 0 เปอร์เซ็นต์ตามความตกลง ACFTA แท
ยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมรถยนต์ไทย ทุนจีน มาตรการ EV 3.5 ห่วงโซ่อุปทาน
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