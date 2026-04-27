จุง อาเชน อัพเดตคดีความ หมิ่นประมาทบน X พร้อมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดีย

จุง อาเชน นักแสดงหนุ่มที่กำลังเป็นที่สนใจอย่างมากในขณะนี้ ได้ให้ข้อมูลอัพเดตล่าสุดเกี่ยวกับ คดีความ ที่เขาได้ดำเนินการฟ้องร้องผู้ที่โพสต์ข้อความ หมิ่นประมาท บนแพลตฟอร์ม X (เดิมชื่อ Twitter) โดยจุงได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินคดีกับ บช.
สอท.
ในกรณีที่มีการโพสต์ข้อความที่ใส่ร้าย ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นบนโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม ล่าสุดเมื่อมีการถามถึงเรื่องนี้ จุงได้กล่าวว่า เขาได้รับการสนับสนุนจากทนายความที่ดี และกระบวนการดำเนินคดีกำลังอยู่ในขั้นตอนที่ราบรื่น เขายังระบุด้วยว่า หากมีข้อมูลอัพเดตเพิ่มเติม เขาจะนำมาแชร์บนโซเชียลมีเดียอย่างแน่นอน จุงยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียว่า บางคนอาจคิดว่าตนเองสามารถพูดอะไรก็ได้ในโลกออนไลน์ โดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น เนื่องจากไม่มีตัวตนที่ชัดเจน เขาจึงอยากลองดูว่า ผู้ที่พูดจาไม่ดีในโลกออนไลน์ จะยังคงพูดจาเช่นนั้นเมื่อเจอหน้ากันจริงหรือไม่ จุงยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ในชีวิตจริง เขาไม่เคยพบปะกับใครที่พูดจาไม่ดีใส่เขาเลย ตั้งแต่ที่เขาเริ่มทำงานมา เขาเชื่อว่าผู้ที่พูดจาไม่ดีในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่มีตัวตนที่ชัดเจน และไม่มีใครพูดจาไม่ดีใส่เขาในชีวิตจริง สุดท้ายเขากล่าวว่า เขามีกำลังใจที่ดี มีคนรอบข้างที่ดี มีผู้ใหญ่ให้คำปรึกษา และที่สำคัญคือเขามีทนายความที่ดี ด้าน ดัง ณัฎฐ์ฐชัย นักแสดงหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ถูกถามถึงเรื่องนี้ ได้กล่าวว่า เขาไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากนัก แต่มีเพื่อนของเขาที่ไม่สามารถทนกับการถูกโจมตีในโลกออนไลน์ได้ จึงต้องดำเนินคดีฟ้องร้อง ดังยังแสดงความสงสารต่อคนรอบตัวของเขาที่อาจจะถูกมองในแง่ลบจากการโจมตีในโลกออนไลน์ จุงยังกล่าวเพิ่มเติมถึงชีวิตส่วนตัวของเขาและดังว่า ทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันมานาน และนอกจากในจอแล้ว พวกเขายังมีชีวิตส่วนตัวของตัวเอง เขายังกล่าวถึงกระบวนการทางกฎหมายที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการตามหาข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย ซึ่งแม้ว่าข้อมูลอาจจะไม่ชัดเจน แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะตามหาไม่ได้ เขายังกล่าวถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่สามารถช่วยในกระบวนการทางกฎหมายได
