จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ส่งศิลปินไทย สร้างสีสันเทศกาลสงกรานต์ที่ฮ่องกง พร้อมปล่อยซิงเกิลใหม่สุดไพเราะ

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ได้ส่งศิลปินชื่อดังจาก จีเอ็มเอ็ม มิวสิค นำโดย พลพล พลกองเส็ง, อิสร์ อิสรพงศ์ และ โบนัส ภัทรธิรา ไปร่วมสร้างความสุขและสืบสานวัฒนธรรมไทยในงาน Thai Songkran Festival in Kowloon City 2026 ณ สวนเกาลูนซิตี้ กรุงฮ่องกง นอกจากนี้ ศิลปินอย่าง พลพล ยังได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ล่าสุด “ไร้น้ำหนัก” ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรักในมุมที่ละเอียดอ่อน ขณะที่ โบนัส ภัทรธิรา ก็ได้ปล่อยเพลงใหม่ “หวงทุกตรง” ในสไตล์ลูกทุ่งร่วมสมัยที่มาพร้อมความสนุกสนานและเนื้อหาที่โดนใจ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้สร้างปรากฏการณ์ความ บันเทิง ระดับนานาชาติอีกครั้ง ด้วยการนำทัพศิลปินคุณภาพจาก จีเอ็มเอ็ม มิวสิค บินลัดฟ้าไปมอบความสุขและความ บันเทิง แบบจัดเต็มถึงมหานคร ฮ่องกง ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ อันเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย งาน "Thai Songkran Festival in Kowloon City 2026" นี้ เป็นความร่วมมืออันทรงเกียรติระหว่าง กระทรวงการต่างประเทศ, สถานกงสุลใหญ่ ณ เมือง ฮ่องกง และสำนักงานเขตเกาลูนซิตี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองประเพณีปีใหม่ไทยอันงดงาม
ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง นำโดยศิลปินที่เปรียบเสมือนขวัญใจมหาชนตลอดกาล "พลพล พลกองเส็ง" ผู้มาพร้อมเสียงร้องอันอบอุ่นและบทเพลงที่ครองใจผู้คนมายาวนาน แท็กทีมกับ "อิสร์ อิสรพงศ์" หนุ่มหน้าหวานเสียงนุ่ม ที่พร้อมปลุกเร้าทุกบรรยากาศให้มีชีวิตชีวา และ "โบนัส ภัทรธิรา" นักร้องสาวมากความสามารถที่มาพร้อมเสน่ห์อันร้อนแรง ทั้งสามศิลปินได้ร่วมกันมอบความสนุกและความมันส์แบบเย็นฉ่ำ สะท้อนถึงบรรยากาศแห่งความสุขและความสดชื่นของเทศกาลสงกรานต์ ณ สวนเกาลูนซิตี้ คาร์เพนเตอร์ โรด พาร์ค"ภายในงาน สัมผัสเสน่ห์ไทยแท้ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมไทยอย่างเต็มที่ นอกเหนือจากกิจกรรมสาดน้ำอันเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาล ซึ่งสร้างความเย็นฉ่ำและเสียงหัวเราะให้แก่ผู้คนมากมายแล้ว ยังมีการแสดงศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทย อันทรงพลังและน่าตื่นตาตื่นใจ ที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและศิลปะการป้องกันตัวอันเป็นมรดกของชาติ นอกจากนี้ บูทอาหารไทยยังได้นำเสนอรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของอาหารไทย ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองความอร่อยหลากหลายเมนู ไฮไลท์สำคัญที่ทำให้งานนี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น คือ การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินคุณภาพจากประเทศไทย ซึ่งได้สร้างความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม"โบนัส" คือศิลปินคนแรกที่ขึ้นเวที เธอได้ขนเอาเพลงฮิตมากมายมาอุ่นเครื่องให้กับแฟนๆ ได้ม่วนจอยและฟินกันตั้งแต่ต้น ควบคู่ไปกับความสดใสของเธอ เพลง "จื่อบ่" ที่เธอเลือกเปิดเวที สามารถเรียกเสียงกรี๊ดและปลุกความสนุกสนานได้อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้น "อิสร์" ได้ก้าวขึ้นมาสืบทอดความมันส์ เขาโชว์สเต็ปแดนซ์ที่ทรงพลังและน่าตื่นตาตื่นใจ ปลุกให้ทุกคนในงานลุกขึ้นมาขยับตามจังหวะอย่างไม่หยุดหย่อน และเพื่อเป็นการสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆ ชาวฮ่องกง "อิสร์" ได้เซอร์ไพรส์ด้วยการร้องเพลง "กระบี่ไร้เทียมทาน" ในเวอร์ชันภาษาจีน ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลาม เก็บเกี่ยวหัวใจของแฟนๆ ชาวฮ่องกงไปได้อย่างเต็มเปี่ยม "พลพล" คือศิลปินคนสุดท้ายที่ขึ้นเวที เขาได้นำเสนอความประทับใจด้วยเสียงทุ้มอันละมุนของเขา ผ่านบทเพลง "ใครคนนั้น" ที่ผู้คนในงานต่างร้องตามกันอย่างกึกก้องทั่วทั้งงาน ก่อนที่ทั้งสามศิลปินจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง เพื่อปิดท้ายค่ำคืนแห่งความสุขด้วยโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเพลง "พริกขี้หนู" ซึ่งสร้างบรรยากาศแห่งความสนุกสนานให้ทุกคนได้เต้นกระจาย และทำให้งานนี้เต็มอิ่มไปด้วยความสุขและความสนุกตลอดทั้งค่ำคืน"พลพล พลกองเส็ง" ศิลปินเสียงอบอุ่นจาก genie records ได้กลับมาสร้างความประทับใจและเติมเต็มความรู้สึกอีกครั้ง ด้วยซิงเกิลใหม่ล่าสุด "ไร้น้ำหนัก" บทเพลงรักที่มีฟีลลิ่งราวกับกำลังล่องลอยอยู่ในอากาศ เพลงนี้เป็นการร่วมงานครั้งแรกกับทีมคุณภาพอย่าง Mango Team โดยได้ "หมู BIG ASS" มารับหน้าที่ประพันธ์ทำนองอันไพเราะ และ "เหนือวงศ์" มาเป็นผู้รังสรรค์เนื้อเพลงอันสละสลวย เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรักในมุมที่ไม่สมบูรณ์แบบ แต่ยังคงเต็มไปด้วยความปรารถนาดีและความหวังอันงดงาม"นอกจากนี้ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค ยังได้ส่งศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน ประกอบด้วย ไมค์ ภิรมย์พร, เปาวลี พรพิมล, แป้งร่ำ ศิวนารี และ เบลล์ นิภาดา ได้ร่วมใจกันเชิญชวนประชาชนให้ร่วมสนับสนุนการซื้อดอกป๊อปปี้และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จาก มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี"ในอีกวาระหนึ่ง ศิลปินจาก จีเอ็มเอ็ม มิวสิค อย่าง ต้า PARADOX, ปาล์ม INSTINCT, ฮิว THE WHITE HAIR CUT, คริส ALALA, MEEHPOOH (หมีพูห์), กานต์ ทศน, แป้งร่ำ ศิวนารี, มิ้วส์เชค อรภัสญาน์, และ อิสร์ อิสรพงศ์ ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงวันมหิดล 2568"โบนัส - ภัทรธิรา" ศิลปินสังกัด จีเอ็มเอ็ม มิวสิค พร้อมด้วย โอห์ม - ฐิติวัฒน์ และ ปูน มิตรภักดี นักแสดงจาก จีเอ็มเอ็มทีวี ได้รวมพลังศิลปินจิตอาสาเข้าร่วมรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล 2568 ภายใต้แนวคิด "ศิริราชบูรณาการความเป็นเลิศ เพื่อผู้ป่วยชาวไทย" ซึ่งจัดโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล"โบนัส ภัทรธิรา" สาวสวย เซ็กซี่ ขี้เล่น ยังได้เสิร์ฟความสนุกให้แฟนๆ อีกครั้ง ด้วยเพลงใหม่ล่าสุด "หวงทุกตรง" บทเพลงนี้มาในสไตล์เพลงลูกทุ่งร่วมสมัย ที่ชวนให้ทุกคนแดนซ์กันอย่างสนุกสนาน เนื้อหาของเพลงสะท้อนถึงความรู้สึกของผู้หญิงขี้หวง ที่แสดงออกถึงความรักและความหวงแหนแฟนหนุ่มของเธออย่างชัดเจน ด้วยเนื้อหาที่ทั้งสนุกสนานและแฝงความขี้เล่น ทำให้เพลงนี้เข้าถึงใจผู้ฟังได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ว่า "คนนี้ฉันหวง" ไม่ใช่แค่หวงธรรมดา แต่ "หวงทุกตรง" อย่างแท้จริ
United States Latest News, United States Headlines
