จีน-กัมพูชา จัดการฝึกมังกรทอง 8 จู่โจมปฏิบัติการร่วมต่อต้านการก่อการร้าย
การฝึกมังกรทองครั้งที่ 8 ระหว่างจีนและกัมพูชาเริ่มต้นขึ้นที่ฐานทัพเรือเรียม มีกำลังพลเข้าร่วมเกือบ 3,000 นาย มุ่งเน้นต่อต้านการก่อการร้ายและช่วยเหลือมนุษยธรรมจนถึงกลางเดือนธันวาคม
จีน และ กัมพูชา ได้เริ่มต้นการฝึกซ้อมรบร่วมกันภายใต้ปฏิบัติการ "มังกรทอง" ( Golden Dragon) ครั้งที่ 8 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายนนี้ โดยกรุงพนมเปญระบุว่านี่เป็นการฝึกซ้อมรบร่วมขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างสองประเทศ
การฝึกซ้อมดังกล่าวมีกำลังพลเข้าร่วมทั้งหมดเกือบ 3,000 นาย โดยกระจายกำลังกันใน 3 พื้นที่ปฏิบัติการที่แตกต่างกัน พิธีเปิดอย่างเป็นทางการจัดขึ้นที่ฐานทัพเรือเรียม ซึ่งเป็นพื้นที่ชายฝั่งทางตอนใต้ของกัมพูชาที่จรดกับอ่าวไทย การฝึกซ้อมครั้งนี้มีกำหนดดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงช่วงกลางเดือนธันวาคมเพื่อทดสอบความพร้อมด้านยุทธวิธีในสถานการณ์จริงAlso readป่วยใหม่ทะลุ3พัน! โควิดวันนี้ ดับเพิ่ม23ศพ ติดเชื้อเข้าข่ายATK กว่า3พัน - ข่าวสด
รายละเอียดปฏิบัติการและกำลังพลเข้าร่วมฝึก
กระทรวงกลาโหมของจีนออกคำแถลงยืนยันว่า จุดประสงค์หลักของการฝึกซ้อมรบครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ปฏิบัติการร่วมสามด้าน ได้แก่ การต่อต้านการก่อการร้าย การต่อต้านโจรสลัด และการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรม นายพลระดับสูงของกองทัพกัมพูชาเปิดเผยตัวเลขที่ชัดเจนว่ามีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกมากกว่า 2,900 นาย
ในจำนวนนี้ เป็นทหารจากประเทศจีนประมาณ 1,300 นาย และที่เหลือเป็นทหารจากกองทัพกัมพูชาเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งกองกำลังจีนมีจำนวนเพียงเกือบ 900 นาย และทหารกัมพูชาเข้าร่วมมากกว่า 1,300 นาย การเพิ่มขึ้นของจำนวนกำลังพลสะท้อนถึงความเข้มข้นและความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของการร่วมมือทางทหารในคราวนี้
ท่าทีทางการทูตและความกังวลของสหรัฐฯ
การฝึกซ้อมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความสนใจอย่างใกล้ชิดจากประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่เคยมีบทบาทในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของฐานทัพเรือเรียมในอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมกัมพูชาอย่าง เตีย เซยฮา ยืนยันว่าปฏิบัติการนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสันติภาพระหว่างประเทศและไม่ได้มีเจตนาที่จะคุกคามหรือส่งผลกระทบต่อประเทศที่สามใดๆ
อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ได้แสดงความกังวลซ้ำแล้วซ้ำเล่า regarding ฐานทัพเรือเรียมที่ผ่านการปรับปรุงโดยจีน โดยระบุว่าฐานทัพดังกล่าวอาจทำให้จีนได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ใกล้กับพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ ซึ่งปักกิ่งอ้างสิทธิเหนือพื้นที่เกือบทั้งหมด แม้ว่าผู้นำกัมพูชาอย่าง นายกรัฐมนตรี ฮุน มาเนต จะปฏิเสธมาโดยตลอดว่าการก่อสร้างนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับอิทธิพลของมหาอำนาจเพียงประเทศใดประเทศหนึ่ง
นอกจากนี้ สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเมื่อเรือรบของสหรัฐฯ ได้แวะเข้าจอดที่ฐานทัพแห่งนี้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการประกาศของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเมื่อเดือนสิงหาคมว่า การฝึกซ้อมรบร่วมกับสหรัฐฯ ที่เคยถูกระงับไว้จะกลับมาจัดขึ้นอีกครั้งในปีหน้า
ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการทหารสองฝั่ง
ความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างกัมพูชาและสหรัฐฯ มีจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อต้นปี 2560 ซึ่งรัฐบาลกัมพูชาได้ยกเลิกการฝึกซ้อมรบร่วม "คัมภีร์ทองแดง" (Cobra Gold) ที่ดำเนินมายาวนาน 7 ปี เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่กัมพูชาเริ่มจัดการฝึกซ้อมรบ "มังกรทอง" ครั้งแรกกับจีน
การกลับมาจัดฝึกซ้อมกับจีนในรอบนี้จึงถือเป็นสัญญาณของการปรับทิศทางนโยบายความมั่นคงอย่างชัดเจน ในขณะที่กระทรวงกลาโหมของจีนระบุว่าเป้าหมายสำคัญของการฝึกซ้อมร่วมในปีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความไว้วางใจทางการเมืองระหว่างกันและขยายขอบเขตความร่วมมือทางทหารให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ขีดความสามารถและเทคโนโลยีที่ใช้ในการฝึก
การฝึกซ้อมรบร่วมครั้งนี้ครอบคลุมปฏิบัติการทางทหารที่หลากหลายในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการบนบก ในทะเล และทางอากาศ ผู้เข้าร่วมฝึกจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีและยุทโธปกรณ์ขั้นสูงรวมถึงเรือรบ โดรน เฮลิคอปเตอร์ ยานเกราะ ปืนใหญ่ และระบบบัญชาการควบคุมการรบที่ทันสมัย
การบูรณาการระบบเหล่านี้เข้าด้วยกันถือเป็นหัวใจสำคัญของการฝึกเพื่อทดสอบความสามารถในการประสานงานระหว่างสองกองทัพในสถานการณ์ที่ซับซ้อน การฝึกซ้อมนี้จึงไม่ใช่เพียงการแสดงพลังทางทหาร แต่ยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยในมาตรฐานการสื่อสารและยุทธวิธีร่วมกันสำหรับภารกิจในอนาคต
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