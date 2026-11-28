จีน-ไทย สานสัมพันธ์ "50 ปีทอง" หลังผู้นำแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างเป็นทางการ
เอกอัครราชทูตจีนประจำไทย ชูผลสำเร็จการเยือนแลกเปลี่ยนผู้นำไทย-จีน เปิดศักราชใหม่ 50 ปีทอง ยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและการค้า มั่นใจความร่วมมือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
นาย จาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เปิดเผยถึงความสำเร็จของการเยือนแลกเปลี่ยนระดับผู้นำระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงเวลาประมาณ 4 เดือนที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศได้เปิดศักราชใหม่แห่ง "50 ปีทอง" ของมิตรภาพที่ยั่งยืน
การเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมเกียรติจากรัฐบาลไทยและทุกภาคส่วน ส่วนการเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของไทย ได้เข้าร่วมประชุมขึ้นที่นครเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้งAlso readOSIM ยกภาพเก้าอี้นวด สู่เวลเนสชิงลูกค้าองค์กร
ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตจาง เจี้ยนเว่ย ยังได้เข้าคารวะและหารือทวิภาคีกับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อยืนยันมิตรภาพตามคำกล่าวที่ว่า "จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน" ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและประสบความสำเร็จในการประชุม APEC ครั้งนั้น
จีนวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 15
ในโอกาสปี 2569 นี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้เริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 แม้จะเผชิญกับสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่ไม่มั่นคงและความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ที่ยืดเยื้อ แต่จีนสามารถรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมไว้ได้และมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ใหม่และดีขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของระบบเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ ครั้งที่ 5 อย่างประสบความสำเร็จ โดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อกำกับดูแลภาคต่างๆ อย่างรอบด้านและเข้มงวด สร้างหลักประกันทางการเมืองและการพัฒนาประเทศ รวมถึงการสร้างหลักการความเป็นจีนและการเสริมประสิทธิภาพการบริหารประเทศ
ขยายความร่วมมือยุทธศาสตร์ครอบคลุม
ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันถึง 8 ฉบับ เพื่อครอบคลุมด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ สร้างแรงผลักดันและข้อได้เปรียบในการส่งเสริมการเชื่อมโยงและกำหนดระเบียบการค้าร่วมกัน เพื่อให้การบูรณาการตลาดเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
เอกอัครราชทูตจาง เจี้ยนเว่ย ยืนยันว่า จีนพร้อมเป็นหุ้นส่วนที่ไทยพึ่งพาได้ โดยสนับสนุนบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในมาตรการต่างๆ มากขึ้น เช่น หลักนิติธรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมและผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในระดับที่สูงขึ้น
ทางด้านรัฐบาลไทย จีนให้การสนับสนุนอย่างแน่วแน่ต่อการบริหารประเทศอย่างราบรื่น และส่งเสริมให้วิสาหกิจจีนที่ดำเนินกิจการในประเทศไทยปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทยมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีว่าประชาชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างจีนและไทยอย่างแท้จริง
หนุนไทยบนเวทีพหุภาคีล้านช้าง-แม่โขง
จีนยินดีร่วมมือกับไทยในการจัดการประชุมผู้นำล้านช้าง-แม่โขง ในช่วงปลายปีนี้ โดยพร้อมสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยบนเวทีพหุภาคีและการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งสนับสนุนระบบการค้าเสรีและพหุภาคีกับไทย เพื่อสร้างความมั่นคงระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติต่อไป
ความสำเร็จในการเดินทางเยือนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่มั่นคงระหว่างไทย-จีน และมีสัญญาณทางการทูตที่ชัดเจนว่าจีนจะส่งเสริมการพัฒนาทางการทูตกับไทยให้เป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือและพึ่งพาได้ ซึ่งการพัฒนาร่วมกันของทั้งสองประเทศจะมีแรงขับเคลื่อนที่มากขึ้นในอนาคต
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