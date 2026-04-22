จีน-กัมพูชาจัดการประชุม '2+2 Strategic Dialogue' ครั้งแรก เสริมความสัมพันธ์และความมั่นคงร่วมกัน

การประชุมระดับสูงระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมของจีนและกัมพูชาเป็นครั้งแรกที่กรุงพนมเปญ เน้นย้ำความร่วมมือด้านความมั่นคง การเมือง เศรษฐกิจ และการรับมือภัยคุกคามข้ามชาติ
การประชุม ' 2+2 Strategic Dialogue ' ระหว่าง จีน และ กัมพูชา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 นับเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งระหว่างสองประเทศ การประชุมครั้งนี้มีขึ้นภายใต้การนำของผู้นำระดับสูงจากทั้งสองฝ่าย ได้แก่ ปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศ และกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศของ กัมพูชา , พลเอก เตีย เซ็ยฮา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของ กัมพูชา , หวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศ ของ จีน และ พลเรือเอก ต่ง จวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของ จีน โดยมีเป้าหมายหลักในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นทางการเมือง, เพิ่มพูนการประสานงานด้าน ความมั่นคง และร่วมกันเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ ในระดับภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ การริเริ่มจัดการประชุม ' 2+2 Strategic Dialogue ' นี้เป็นผลมาจากการหารือและข้อตกลงระหว่างการเยือน กัมพูชา ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เมื่อเดือนเมษายนของปีก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้สูงขึ้นไปอีกขั้น กลไกดังกล่าวถูกมองว่าเป็นเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ในประเด็นสำคัญต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น และสามารถร่วมกันกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตได้อย่างชัดเจน การหารือในระหว่างการประชุมครอบคลุมประเด็นที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านกลาโหมและ ความมั่นคง ซึ่งรวมถึงการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติรูปแบบต่างๆ เช่น การค้ามนุษย์, การแพร่ระบาดของยาเสพติด และอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ ความมั่นคง ของทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวม นักวิเคราะห์ใน กัมพูชา หลายท่านมองว่า การประชุม ' 2+2 Strategic Dialogue ' ครั้งนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพัฒนา ความสัมพันธ์ทวิภาคี ระหว่าง จีน และ กัมพูชา โดยจะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองในระดับสูง และเปิดโอกาสให้มีการขยายความร่วมมือในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง, เศรษฐกิจ, การค้า, การลงทุน หรือความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน นอกจากนี้ การจัดตั้งกลไก 2+2 ยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการบูรณาการนโยบาย การต่างประเทศ และ ความมั่นคง เข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยง, การตัดสินใจ และการรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระดับภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายยังคงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการฝึกซ้อมร่วมภายใต้รหัส 'Golden Dragon' และการสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์ โดยล่าสุด กัมพูชา ได้เข้ารับเรือรบคอร์เวตต์ Type 056C จาก จีน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันน่านน้ำของประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่กว้างขวางขึ้นระหว่างสองประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสถียรภาพและ ความมั่นคง ในภูมิภา.
การประชุม '2+2 Strategic Dialogue' ระหว่างจีนและกัมพูชา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 นับเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งระหว่างสองประเทศ การประชุมครั้งนี้มีขึ้นภายใต้การนำของผู้นำระดับสูงจากทั้งสองฝ่าย ได้แก่ ปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชา, พลเอก เตีย เซ็ยฮา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชา, หวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน และ พลเรือเอก ต่ง จวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีน โดยมีเป้าหมายหลักในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นทางการเมือง, เพิ่มพูนการประสานงานด้านความมั่นคง และร่วมกันเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ ในระดับภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ การริเริ่มจัดการประชุม '2+2 Strategic Dialogue' นี้เป็นผลมาจากการหารือและข้อตกลงระหว่างการเยือนกัมพูชาของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เมื่อเดือนเมษายนของปีก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้สูงขึ้นไปอีกขั้น กลไกดังกล่าวถูกมองว่าเป็นเวทีสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ในประเด็นสำคัญต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น และสามารถร่วมกันกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตได้อย่างชัดเจน การหารือในระหว่างการประชุมครอบคลุมประเด็นที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคง ซึ่งรวมถึงการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติรูปแบบต่างๆ เช่น การค้ามนุษย์, การแพร่ระบาดของยาเสพติด และอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวม นักวิเคราะห์ในกัมพูชาหลายท่านมองว่า การประชุม '2+2 Strategic Dialogue' ครั้งนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและกัมพูชา โดยจะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองในระดับสูง และเปิดโอกาสให้มีการขยายความร่วมมือในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง, เศรษฐกิจ, การค้า, การลงทุน หรือความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน นอกจากนี้ การจัดตั้งกลไก 2+2 ยังสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการบูรณาการนโยบายการต่างประเทศและความมั่นคงเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินความเสี่ยง, การตัดสินใจ และการรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระดับภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายยังคงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการฝึกซ้อมร่วมภายใต้รหัส 'Golden Dragon' และการสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์ โดยล่าสุด กัมพูชาได้เข้ารับเรือรบคอร์เวตต์ Type 056C จากจีน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันน่านน้ำของประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่กว้างขวางขึ้นระหว่างสองประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภา
