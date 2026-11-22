จีนเข้มงวดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ลำไยจัน-สระแก้ว แก้ปัญหาส่งออก
ผู้ประกอบการและภาครัฐจันทบุรี-สระแก้ว รวมแก้ปัญหาลำไยถูกจีนปฏิเสธเหตุซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐาน ยกระดับการผลิตเพื่อรักษาตลาดส่งออกปี 2569
ผู้ประกอบการล้งลำไยในเขตจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว รวมพลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกร จัดประชุมเชิงลึกเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งออกลำไยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน หลังได้รับผลกระทบจากมาตรการตรวจสอบสาร ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าลำไยบางส่วนถูกปฏิเสธการนำเข้าจากคู่ค้าจีน ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานการผลิตและการควบคุมสารตกค้าง เพื่อรักษาความเชื่อมั่นในตลาดสำคัญและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อชาวสวนลำไยในพื้นที่ ภาคตะวันออก ของประเทศไทย
ประชุมแก้ปัญหาซัลเฟอร์ไดออกไซด์ส่งออกจีน
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว จำกัด อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นการรวมตัวของตัวแทนผู้ประกอบการล้งลำไยเพื่อการส่งออกจากจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรผู้ผลิตลำไย ร่วมกันหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันในการรับมือกับมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นของจีน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกและความเชื่อมั่นของคู่ค้าในช่วงเวลานี้Also readพาณิชย์ เผย 10 ธุรกิจดาวรุ่งปี 2569 เทรนด์ดิจิทัล-ไลฟ์สไตล์-สุขภาพ มาแรง
ด้านปริมาณผลผลิตลำไยในภาคตะวันออกคาดการณ์ว่าจะมีมากกว่า 443,000 ตัน ในปี 2569 โดยแบ่งเป็นผลผลิตจากจังหวัดจันทบุรีมากกว่า 333,658 ตัน และจังหวัดสระแก้วประมาณเกือบ 90,000 ตัน ขณะนี้มีผลผลิตลำไยออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 96,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของผลผลิตทั้งหมด โดยคาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม รวมกันมากกว่าร้อยละ 47 ของผลผลิตทั้งปีหากปัญหาการส่งออกยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที อาจส่งผลกระทบต่อราคาและยอดรับซื้อในท้องถิ่น
มาตรฐานตรวจสอบสารตกค้างใหม่
นางเกษสิริ ฉันทพิริยะพูน ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 ได้ชี้แจงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับวิธีการตรวจสารตกค้าง โดยระบุว่าการปฏิบัติตามพิธีสารเดิมกำหนดให้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเนื้อลำไยต้องไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หรือ 50 PPM แต่ทางฝ่ายจีนได้นำวิธีการตรวจสอบทั้งเปลือกและเนื้อรวมกัน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความกังวลในการส่งออก ปัจจุบันไทยกำลังอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์การตรวจสอบดังกล่าว
ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าผู้ประกอบการควรเร่งปรับกระบวนการผลิตและควบคุมการใช้สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ให้เหมาะสม โดยตั้งเป้าลดสารตกค้างในเนื้อลำไยให้ไม่เกิน 50 PPM เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าให้กับผู้บริโภคและผู้ซื้อในจีน การยกระดับมาตรฐานนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดส่งออกและป้องกันไม่ให้สินค้าถูกปฏิเสธที่ด่านชายแดน
มาตรการสุ่มตรวจและบทลงโทษ
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมดำเนินการลงพื้นที่สุ่มตรวจสารตกค้างจากสินค้าจริงในล้งตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ โดยจะจัดเจ้าหน้าที่จำนวน 6 ทีม ทีมละ 12 คน รวมเป็น 72 คนต่อวัน พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการเอกชน 2 แห่ง เพื่อตรวจสอบย้อนกลับกระบวนการผลิตและลดปัญหาผลตรวจต้นทางไม่ตรงกับปลายทาง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการถูกปฏิเสธสินค้า
ที่ประชุมยังเสนอมาตรการเชิงรุกให้ผู้ประกอบการเตรียมสินค้าอย่างน้อยร้อยละ 70 ของปริมาณที่จะส่งออก เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บตัวอย่างตรวจสอบได้ทันที ก่อนที่ผลตรวจจะผ่านเกณฑ์จึงดำเนินการบรรจุสินค้าและเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจศัตรูพืชตามระเบียบความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับกรณีตรวจพบสารตกค้างเกิน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จะมีการตรวจสอบและพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตส่งออกอย่าง严肃 ส่วนผู้กระทำผิดซ้ำอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตและห้ามประกอบธุรกิจส่งออกลำไยเป็นเวลา 2 ปี ตามแนวทางที่มีการหารือในที่ประชุม
สนับสนุนเทคนิคและขยายตลาด
นายชรัตน์ เนรัญชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี ได้เสนอแนะให้ภาครัฐสนับสนุนเทคนิคการผลิตที่สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการล้งขนาดเล็ก เพื่อให้กลุ่มนี้สามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตไปพร้อมกันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในขณะเดียวกัน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เตรียมสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดและเจรจาธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางระบายผลผลิตลำไยออกสู่ตลาด alternatives diversification
การประชุมครั้งนี้จึงมุ่งดำเนินการควบคู่ไป 2 ด้านหลัก ได้แก่ การยกระดับคุณภาพและตรวจสอบสารตกค้างก่อนส่งออก พร้อมทั้งการขยายช่องทางตลาด เพื่อรองรับผลผลิตลำไยที่กำลังทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าการรักษามาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในลำไยไทยและรายได้ของเกษตรกรภาคตะวันออกในระยะยาว
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