จีนและรัสเซียวีโต้ข้อมติ UNSC เกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ

จีนและรัสเซียใช้อำนาจวีโต้ขัดขวางมติของ UNSC ที่มีเป้าหมายเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซ แม้มีการปรับแก้เนื้อหาเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สิทธิวีโต้
จีนและรัสเซียใช้อำนาจ วีโต้ ขัดขวางมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ( UNSC ) ในวันนี้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเปิด ช่องแคบฮอร์มุซ แม้ว่าร่างมติดังกล่าวจะถูกแก้ไขหลายครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้อำนาจ วีโต้ จากทั้งสองประเทศ ผลการลงมติเป็นไปในทิศทาง 11 ต่อ 2 เสียง โดยมี 2 ประเทศงดออกเสียง ได้แก่ ปากีสถานและโคลอมเบีย นายอับดุลลาติฟ บิน ราชิด อัล ซายานี ผู้แทนถาวรของบาห์เรนในสหประชาชาติ กล่าวภายหลังการลงมติว่า 'การที่ UNSC ไม่สามารถผ่านมตินี้ได้ ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ผิดพลาดไปยังโลก และต่อประชาชนทั่วโลก
ว่าภัยคุกคามต่อเส้นทางขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่มีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดจากองค์กรที่มีหน้าที่รักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ' ก่อนการลงมติ เขายังตั้งคำถามถึงความยอมรับของประชาคมโลกต่อการถูกจับเป็นตัวประกันทางเศรษฐกิจ โดยชี้ให้เห็นถึงภัยคุกคามที่อิหร่านก่อขึ้นต่อการค้าโลกและความมั่นคงทางอาหารอันเนื่องมาจากการปิดช่องแคบ อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายมองว่ามติดังกล่าวที่เสนอโดยบาห์เรน แม้ว่าจะผ่านการลงมติในที่ประชุม UNSC ก็อาจไม่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ความขัดแย้งที่ดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่ 6 เนื่องจากเนื้อหาของมติถูกปรับลดลงอย่างมากเพื่อพยายามให้รัสเซียและจีนเลือกที่จะงดออกเสียงมากกว่าที่จะใช้อำนาจวีโต้\ร่างข้อเสนอเดิมจากกลุ่มประเทศในอ่าวอาหรับได้ให้อำนาจประเทศต่างๆ ในการใช้ 'ทุกวิถีทางที่จำเป็น' ซึ่งในภาษาของสหประชาชาติหมายถึงการใช้กำลังทางทหาร เพื่อรับประกันการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและขัดขวางความพยายามในการปิดเส้นทาง สหรัฐอเมริกา ซึ่งสนับสนุนร่างมติดังกล่าวตั้งแต่แรก ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ประเทศที่คัดค้านอย่างรุนแรง นายไมค์ วอลซ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรสหรัฐฯ ประจำสหประชาชาติ กล่าวว่า 'ไม่มีใครควรยอมรับการที่เศรษฐกิจโลกถูกจ่อด้วยปืน แต่ในวันนี้ รัสเซียและจีนกลับยอมรับสิ่งนั้น' เขายังกล่าวว่า ทั้งสองประเทศได้ยืนเคียงข้างระบอบที่พยายามข่มขู่ประเทศในอ่าวให้ยอมจำนน หลังจากรัสเซีย จีน และฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศที่มีอำนาจวีโต้ใน UNSC แสดงท่าทีคัดค้านการใช้กำลัง มติดังกล่าวจึงถูกปรับปรุงแก้ไขเพื่อตัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กำลังออกทั้งหมด เหลือเพียงมาตรการป้องกันเท่านั้น ต่อมา ร่างมติถูกปรับเนื้อหาให้เบาลงอีก โดยตัดการอ้างอิงถึงการให้อำนาจโดยคณะมนตรีฯ และจำกัดขอบเขตเฉพาะช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้น จากเดิมที่ครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ผลที่ตามมาคือ มติที่ถูกยับยั้งในวันนี้เน้นย้ำถึงการสนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ที่ใช้เส้นทางการค้าในช่องแคบฯ ร่วมมือกันในมาตรการป้องกัน เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือ รวมถึงการคุ้มกันเรือพาณิชย์ และการป้องกันการปิดหรือการรบกวนเส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศ\นอกจากนี้ มติดังกล่าวยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีเรือพาณิชย์โดยทันที และยุติการขัดขวางเสรีภาพในการเดินเรือผ่านช่องแคบ รวมถึงหยุดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลเรือน การตัดสินใจใช้อำนาจวีโต้ของจีนและรัสเซียสะท้อนถึงความซับซ้อนของสถานการณ์ในภูมิภาคและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัสเซียและจีนซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับอิหร่านและมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค อาจมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้อำนาจทางทหารและการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆ ความขัดแย้งเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันและสินค้าอื่นๆ ยังคงเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลอย่างต่อเนื่อง การปิดหรือการขัดขวางเส้นทางเดินเรือดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลกและห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ การเจรจาและการทูตยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขความขัดแย้งและหาทางออกที่สันติ เพื่อให้มั่นใจถึงเสถียรภาพและความปลอดภัยในภูมิภา
