จุดยืนของ จีน ต่อสถานการณ์ใน อิหร่าน และบทบาทในการคลี่คลาย ความขัดแย้ง : จีน ได้แสดงจุดยืนที่ระมัดระวังต่อรายงานที่ระบุว่าได้ผลักดันให้ อิหร่าน เข้าสู่การหยุดยิงชั่วคราวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา รายงานจากสื่อหลายสำนักระบุถึงบทบาทของ จีน ในการพยายามยุติ ความขัดแย้ง โดยมีการอ้างถึงการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ อิหร่าน และสหรัฐฯ ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเจรจาและการดำเนินงานของ จีน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของ จีน ได้เน้นย้ำถึงการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องของรัฐมนตรีต่างประเทศหวัง อี้
กับตัวแทนจากหลายประเทศ รวมถึงรัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย เยอรมนี และอิหร่าน ตั้งแต่เกิดความตึงเครียดขึ้นในภูมิภาค ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของจีนในการมีส่วนร่วมทางการทูตเพื่อสร้างเสถียรภาพ\อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ตั้งข้อสังเกตว่าจีนไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคนกลางโดยตรงในการเจรจา โดยเน้นย้ำถึงความซับซ้อนของสถานการณ์และบทบาทที่ระมัดระวังของจีนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญต่างชาติได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลก จีน ซึ่งเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ของอิหร่านและพึ่งพาเส้นทางขนส่งทางทะเล ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นและผลกระทบต่อภาคการผลิตของประเทศ ความกังวลเหล่านี้เน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาความมั่นคงในภูมิภาคและผลกระทบทางเศรษฐกิจในระดับโลก\สถานการณ์ในปัจจุบันได้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนของบทบาทของจีนในการแก้ไขความขัดแย้งระดับภูมิภาค และความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงด้านพลังงานและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั่วโลก จีนยังคงแสดงความสนับสนุนต่อความพยายามในการเจรจาของประเทศต่างๆ รวมถึงปากีสถาน และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความขัดแย้งโดยเร็วที่สุดเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาค ความพยายามของจีนในการไกล่เกลี่ยและความพยายามทางการทูต สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของตนเองและความรับผิดชอบในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับโลก นอกจากนี้ จีนยังคงพยายามรักษาเสถียรภาพในตลาดพลังงานโลก ด้วยการสำรองน้ำมันดิบที่เพียงพอต่อความต้องการในระยะเวลาหนึ่ง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลกโดยรว
