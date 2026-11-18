จีนเลือกเซินเจิ้นเป็นเจ้าภาพ APEC 2026 ย้ำนวัตกรรมและความเปิดกว้าง
จีนประกาศเลือกเซินเจิ้นเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค 2026 เพื่อแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สอดคล้องกับนโยบายเปิดกว้างท่ามกลางความตึงเครียดกับสหรัฐฯ
จีนตัดสินใจเลือกเมือง เซินเจิ้น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC ในปี 2026 เพื่อใช้เวทีนี้แสดงศักยภาพด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและการเปิดกว้างทางการค้า ท่ามกลางบรรยากาศความตึงเครียดทางเทคโนโลยีกับสหรัฐอเมริกา
ประวัติศาสตร์เจ้าภาพ APEC ของจีนสะท้อนบทบาทเศรษฐกิจโลก
สวี ลี่ผิง ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการเอเชีย-แปซิฟิก จากสถาบันสังคมศาสตร์จีน (CASS) ให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าว CNA ว่า การคัดเลือกสถานที่จัดประชุม APEC ในอดีตของจีนมักสะท้อนถึงบทบาททางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยอย่างชัดเจน โดยในปี 2001 จีนเลือกเซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพในช่วงที่กำลังเตรียมตัวเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามอย่างหนักในการผนวกระบบเศรษฐกิจจีนเข้ากับเศรษฐกิจโลกAlso readสำรวจ ‘Bonifacio Global City’ ย่านเศรษฐกิจระดับท็อปใน 'ฟิลิปปินส์'
ต่อมาในปี 2014 จีนเลือกกรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพ หลังจากก้าวขึ้นแท่นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก และเริ่มมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมากขึ้น
เซินเจิ้นโมเดล: การเปลี่ยนผ่านสู่อำนาจนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สำหรับการคัดเลือกเซินเจิ้นเป็นเจ้าภาพ APEC ในปี 2026 สวี ลี่ผิง อธิบายว่า รัฐบาลปักกิ่งต้องการใช้เมืองนี้เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจ จากในอดีตที่เคยพึ่งพาเงินทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สู่ศูนย์กลางนวัตกรรมที่สามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการเลือกเมืองนี้สอดคล้องโดยตรงกับสามประเด็นหลักที่รัฐบาลจีนชูขึ้นในการจัดการประชุม APEC ครั้งนี้ ได้แก่ ความเปิดกว้าง นวัตกรรมใหม่ ๆ และการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แท้จริงของจีนในปัจจุบัน
เกมอำนาจเทคโนโลยี: BYD และ Huawei ในเวทีโลก
จีนใช้การเลือกเซินเจิ้นเพื่อสื่อสารจุดยืนต่อประชาคมโลกว่า ประเทศยังคงสนับสนุนการเปิดกว้างทางการค้าและความร่วมมือระหว่างประเทศ แม้ว่าจะกำลังเผชิญกับมาตรการกีดกันทางการค้าและข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะมาตรการควบคุมการเข้าถึงชิปคอมพิวเตอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขั้นสูงที่สร้างแรงกดดันต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาอำนาจ
ในเวลาเดียวกัน จีนสามารถใช้เวทีประชุมระดับโลกนี้เป็นโอกาสในการแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของตนเอง ผ่านตัวอย่างที่จับต้องได้เช่น การใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ BYD ซึ่งมีองค์ประกอบทางเทคโนโลยีจาก Huawei เป็นส่วนสำคัญในการรับส่งและอำนวยความสะดวกให้แก่แขกผู้เข้าร่วมงาน
บริษัททั้งสองนี้ถือเป็นตัวแทนแห่งความสำเร็จของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจีน และมีบทบาทโดยตรงในการแข่งขันทางเทคโนโลยีกับสหรัฐอเมริกา ในระดับที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปกรณ์ภายในประเทศ
มุมมองผู้เชี่ยวชาญ: Chinamaxxing และการสื่อสารกับประชาคมโลก
แอสทริด นอร์ดิน ศาสตราจารย์จาก King's College London ให้สัมภาษณ์กับ The Guardian ว่า การเลือกเซินเจิ้นเป็นส่วนหนึ่งของสารที่รัฐบาลจีนต้องการสื่อสารอย่างชัดเจน เพราะเมืองแห่งนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี รวมถึงโอกาสใหม่ ๆ ที่จีนต้องการนำเสนอให้กับประเทศต่าง ๆ ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
นอร์ดินใช้คำว่า Chinamaxxing หรือกระแสความสนใจและซึมซับวัฒนธรรมแบบจีน เพื่ออธิบายความตั้งใจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเดินทางกลับประเทศพร้อมกับความรู้สึกประทับใจต่อความก้าวหน้าของจีน
การประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงโอกาสให้รัฐบาลจีนแสดงความสำเร็จต่อประชาชนภายในประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสถานะบนเวทีระหว่างประเทศ แต่ยังเป็นช่องทางให้เซินเจิ้นถ่ายทอดเรื่องราวการเติบโตของเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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