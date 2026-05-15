จีนสั่งซื้อเครื่องบินจากสหรัฐฯ ครั้งใหญ่ครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี

โดยระบุว่า นี่คือพันธสัญญาจากผู้นำจีน ถือเป็นคำสั่งซื้อเครื่องบินจากสหรัฐฯ ครั้งใหญ่ครั้งแรกในรอบเกือบ 10 ปี หลังการหารือกับ สีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่ง ทรัมป์ระบุว่า เดิมโบอิ้ง ตั้งเป้าไว้ที่ 150 ลำ แต่สุดท้ายมีการเพิ่มจำนวนเป็น 200 ลำ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นเครื่องบินหรือกำหนดการส่งมอบ นอกจากนี้แล้วมันยังถือเป็นเศษส่วนที่น้อยมากๆเมื่อเทียบกับความต้องการเครื่องบินใหม่ของสายการบินต่างๆของจีน ที่จำเป็นต้องยกระดับฝูงบินรองรับอุปสงค์การสัญจรทางอากาศที่กำลังเฟื่องฟูของประเทศ ข้อตกลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศ ซึ่งทำให้ แอร์บัส (Airbus) ครองส่วนแบ่งตลาดในจีนเพิ่มขึ้น และมียอดส่งมอบเครื่องบินแซงหน้าโบอิ้ง มาตั้งแต่ปี 2561 เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ มองว่าดีลดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง 2 ประเทศ ขณะที่ โบอิ้ง ยังไม่ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิคของคำสั่งซื้อครั้งนี้แต่อย่างใด ครั้งที่ ทรัมป์ เดินทางเยือน จีน เมื่อปี 2560 ทาง ปักกิ่ง ตกลงซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 300 ลำ อย่างไรก็ตามข้อพิพาทด้านการค้าในเวลาต่อมาระหว่าง 2 ประเทศ เท่ากับเป็นการปิดตาย โบอิ้ง ออกจากตลาดการบินใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของโลก ที่ครั้งหนึ่งพวกเขาครองความเป็นเจ้าตลาด นอกเหนือจากประเด็นโบอิ้งแล้ว ในวันเดียวกันนี้ ทำเนียบขาวเปิดเผยว่า สี จิ้งผิงและประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ยังเห็นพ้องกันว่า อิหร่าน ไม่ควรมีอาวุธนิวเคลียร์ ช่องแคบฮอร์มุซควรยังปิดกว้างเหมือนเคย และผู้นำปักกิ่ง รับปากว่าจะไม่ป้อนอาวุธช่วยเหลืออิหร่าน ขณะที่ ทรัมป์ กล่าวอ้างในวันเดียวกันว่า ประธานาธิบดีสี เสนอตัวขอ จีน ช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และรับปากว่าจะไม่ส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารช่วยเหลืออิหร่าน ในสงครามที่เตหะรานเปิดศึกกับสหรัฐฯและอิสราเอ
