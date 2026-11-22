จีนลดอัตราหลักประกันหุ้นกู้ เหลือ 80% ปลดล็อกสภาพคล่องตลาด
ตลาดหลักทรัพย์จีนประกาศลดอัตราหลักประกันขั้นต่ำเหลือ 80% มีผล 30 พ.ย. 2569 เพื่อกระตุ้นสภาพคล่องและหนุนความเชื่อมั่นนักลงทุนในตลาดทุนหลังสถานการณ์ซบเซา
ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น และตลาดหลักทรัพย์ปักกิ่ง ได้ร่วมกันประกาศมาตรการสำคัญในการปรับลด อัตราหลักประกัน ขั้นต่ำสำหรับการซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินกู้ลง โดยตัวเลขดังกล่าวจะลดลงจากร้อยละ 100 เหลือร้อยละ 80 ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 30 พ.ย. 2569 ตามรายงานข่าวล่าสุด
รายละเอียดการปรับลดอัตราหลักประกันหุ้นกู้
การตัดสินใจครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งจีน (CSRC) โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างทางการเงินของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำของจีน การปรับลดเงื่อนไขนี้จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงเงินทุนเพื่อการซื้อหุ้นได้มากขึ้นผ่านช่องทางการกู้ยืมAlso read“สรรเพชญ” ลุยคลอง ร.1 หาดใหญ่ ตรวจความพร้อมประตูระบายน้ำรับมือฝนตกหนัก-น้ำหลาก
เมื่ออัตราหลักประกันลดลงเหลือร้อยละ 80 ทำให้เพดานการกู้ซื้อหุ้นในตลาด A-share กลับมาอยู่ที่ 1.25 เท่า จากเดิมที่เคยจำกัดอยู่ที่ 1 เท่า ทำให้วงเงินกู้ขยายตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น นักลงทุนที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันมูลค่า 1 ล้านหยวน จะสามารถกู้เงินได้สูงสุด 1.25 ล้านหยวน ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่กู้ได้เพียง 1 ล้านหยวนเท่านั้น
จุดสำคัญที่แตกต่างจากการควบคุมเข้มงวดเมื่อเดือน ม.ค. คืออัตราร้อยละ 80 ที่ประกาศใหม่นี้ จะครอบคลุมทั้งสถานะการกู้ยืมใหม่และสัญญาเดิมที่เปิดค้างอยู่ ทำให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถปรับวงเงินให้ลูกค้าได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการยกเลิกสัญญาเก่า
ผลกระทบด้านสภาพคล่องและมุมมองนักลงทุน
ตัวเลขประเมินจากสื่อทางการจีนระบุว่ามาตรการปลดล็อกครั้งนี้ มีศักยภาพที่จะปล่อยสภาพคล่องออกสู่ตลาดได้สูงเกือบ 4 แสนล้านหยวน หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 56,000 ถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในจำนวนนี้ประมาณ 1 แสนล้านหยวนมาจากสถานะใหม่ และอีกประมาณ 3 แสนล้านหยวนมาจากสัญญาเดิมที่มีอยู่
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ประเมินไว้ถือเป็นเพดานตามทฤษฎีเท่านั้น และในทางปฏิบัติบรรยากาศการลงทุนอาจยังไม่ฟื้นตัวทันที เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่ยังคงมีความท้าทาย รวมถึงผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่อ่อนแอ ซึ่งอาจส่งผลให้นักลงทุนไม่รีบเข้าไปกู้เงินเพิ่มทันที
ก่อนหน้านี้ในเดือน ม.ค. 2569 ทางการจีนเคยปรับอัตราจาก 80% เป็น 100% เพื่อสกัดกั้นการเก็งกำไรที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดหุ้นมีความเคลื่อนไหวแรง แต่ปัจจุบันดัชนีตลาดหุ้นเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก โดยเฉพาะดัชนี CSI 300 ที่ร่วงลงกว่า 8% ในเดือน ต.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่าทศวรรษ
สถานการณ์ตลาดหุ้นและข้อจำกัดการลงทุน
ดัชนีหุ้นเทคโนโลยีอย่าง ChiNext และ STAR 50 ก็ประสบภาวะดิ่งลงอย่างมาก โดยลดลงมากกว่า 40% จากจุดสูงสุดเมื่อกลางปี ส่งผลให้ยอดสินเชื่อซื้อหุ้นคงค้างในจีนแผ่นดินใหญ่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากประมาณ 3 ล้านล้านหยวนในช่วงปลายเดือน มิ.ย. เหลือเพียงประมาณ 2.2 ล้านล้านหยวนในเดือน พ.ย.
แม้มาตรการนี้จะช่วยผ่อนคลายเงื่อนไขในการกู้ซื้อหุ้นและอาจส่งผลทางอ้อมต่อความกล้าเสี่ยงของผู้ลงทุนในตลาดโลก แต่จีนยังคงมีนโยบายห้ามซื้อขายคริปโตเคอเรนซี และเงินกู้ในระบบนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับการซื้อหุ้นในประเทศเท่านั้น
ดังนั้น จึงไม่พบช่องทางโดยตรงที่จะเกิดการไหลเข้าของเงินทุนจากมาตรการนี้สู่ตลาดคริปโตเคอเรนซี ซึ่งแสดงว่าความคืบหน้าทางนโยบายนี้เป็นเครื่องมือเฉพาะสำหรับตลาดทุนภายในประเทศเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นและสภาพคล่องในช่วงที่ตลาดเผชิญกับภาวะซบเซา
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