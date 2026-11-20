จีนยืนยันผู้พิพากษาศาลโลกอิสระ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในคดีเมียนมา
จีนยืนยันนักกฎหมายระหว่างประเทศชาวเมียนมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามข้อเท็จจริง หลังจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศวินิจฉัยว่าเมียนมากระทำฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวโรฮิงญา พร้อมเรียกร้องประชาคมโลกร่วมมือแก้ไขข้อพิพาทอย่างสร้างสรรค์
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชน จีน ได้ประกาศ sikapอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับคำพิพากษาของ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ที่วินิจฉัยว่ากองทัพ เมียนมา มีความรับผิดชอบในการกระทำที่เข้าข่ายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อประชากร ชาวโรฮิงญา โดยยืนยันว่ากระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศดำเนินไปอย่างยุติธรรมและปราศจากอคติทางการเมือง จากกรณีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ จีน เป็นพันธมิตรหลักเพียงไม่กี่ประเทศที่ยังคงเชื่อมโยงกับพม่าหลังจากการก่อการรัฐประหารเมื่อปี 2564 ซึ่งนำไปสู่การตัดสัมพันธ์กับชาติตะวันตก
จีนแสดงความกังวลต่อการตีความกฎหมาย
กัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ立场ของปักกิ่งในการแถลงข่าว โดยระบุว่ารัฐบาลจีนมีความกังวลอย่างมีนัยสำคัญในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจเกินขอบเขต และการตีความกฎหมายระหว่างประเทศที่ขยายขอบเขตออกไปเกินกว่าเหตุ กัว เจียคุน ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการกระทำในลักษณะดังกล่าวไม่เอื้ออำนวยต่อการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศอย่างสันติวิธีAlso readหลักการโหราศาสตร์ไทยเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวพระเคราะห์ต่อลัคนา
เขาเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ประชาคมระหว่างประเทศควรร่วมมือกันในทิศทางที่สร้างสรรค์ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปัญหานี้ซับซ้อนยิ่งขึ้นและบานปลายออกเป็นความขัดแย้งที่ใหญ่ขึ้น กัว เจียคุน กล่าวเสริมว่าจีนสนับสนุนให้ทุกฝ่ายใช้ช่องทางทางการทูตและกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่เพื่อระงับข้อพิพาทอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ผู้พิพากษาซู่ ฮั่นฉิน ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ
ประเด็นที่มีการจับตามองอย่างใกล้ชิดคือบทบาทของซู่ ฮั่นฉิน ผู้พิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศสัญชาติจีน ซึ่งได้ลงมติเห็นชอบตามข้อโต้แย้งของฝ่ายเมียนมาในทุกประเด็น ยกเว้นเพียงหนึ่งประเด็นเท่านั้นที่ทำให้เกิดการตั้งคำถามจากสื่อและนักวิเคราะห์ต่างชาติหลายสำนัก อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าผู้พิพากษาปฏิบัติตามคำสั่งจากรัฐบาลโดยตรง
กัว เจียคุน ยืนยันหนักแน่นว่าผู้พิพากษาซู่ ฮั่นฉินปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระโดยสิ้นเชิง ตามหลักการของศาลโลก เขาอธิบายว่านักกฎหมายระดับสูงคนนี้แสดงความคิดเห็นโดยยึดติดกับกฎหมายระหว่างประเทศและข้อเท็จจริงของคดีอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งใช้ประสบการณ์ทางวิชาชีพอันยาวนาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดและไม่มีการแทรกแซงจากภายนอก
ประวัติศาสตร์คำพิพากษาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
คำตัดสินล่าสุดของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 80 ปีของศาลโลก ที่วินิจฉัยว่ารัฐหนึ่งได้กระทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ โดยคดีนี้เชื่อมโยงกับสถานการณ์ความรุนแรงต่อประชากรชาวโรฮิงญาในรัฐยะไข่ของเมียนมา ศาลได้มีคำสั่งให้เมียนมารับรองความปลอดภัยในการเดินทางกลับบ้านของผู้ลี้ภัย และมีการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการทางทหาร
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชาวโรฮิงญากว่า 1 ล้านคน ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในบังกลาเทศ โดยส่วนใหญ่หลบหนีการปราบปรามทางทหารอย่างโหดร้ายในเมียนมาเมื่อปี 2560 คำพิพากษานี้สร้างแรงกดดันอย่างมหาศาลต่อรัฐบาลเมียนมาให้ปฏิบัติตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
UN เรียกร้องให้เปิดทางให้ผู้ลี้ภัยกลับประเทศ
อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ได้แสดงท่าทีเข้มแข็งโดยเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมาอนุญาตให้ผู้ที่ลี้ภัยเหล่านั้นเดินทางกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย ภายใต้การดูแลขององค์การระหว่างประเทศ การเรียกร้องนี้สอดคล้องกับคำตัดสินของศาลโลกที่เน้นย้ำถึงความรับผิดชอบของรัฐในการปกป้องประชากรของตนจากการกดขี่และสร้างความมั่นคงให้ประชาชน
สถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีความซับซ้อนเนื่องจากความไม่ไว้วางใจระหว่างชุมชนระหว่างประเทศกับรัฐบาลทหารในเมียนมา แต่คำตัดสินของ ICJ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางกฎหมายที่อาจนำไปสู่การทบทวนนโยบายและการดำเนินการระหว่างประเทศในอนาคตอันใกล้ เพื่อแก้ไขวิกฤตมนุษยธรรมที่ยืดเยื้อมานานกว่าทศวรรษ
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