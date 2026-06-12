จีนมีน้ำมันเชื้อเพลิงเหลืออยู่แค่ 7.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 8 ปี นักวิเคราะห์มองว่า แม้ระดับการนำเข้าที่ต่ำเช่นนี้อาจไม่สามารถดำรงอยู่ได้ในระยะยาวหากจีนไม่ดึงน้ำมันจากคลังสำรองเพิ่มเติม แต่หากพฤติกรรมการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ยังคงดำเนินต่อไป ก็อาจเร่งให้ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของจีนเข้าสู่ภาวะขาลงถาวร
ข้อมูลล่าสุดชี้ว่า การนำเข้า น้ำมันดิบของ จีน ในเดือนพฤษภาคมลดลงถึง 29% เหลือเพียง 7.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 8 ปี หลังจากเดือนเมษายนลดลงมาแล้ว 20% นักวิเคราะห์มองว่า แม้ระดับ การนำเข้า ที่ต่ำเช่นนี้อาจไม่สามารถดำรงอยู่ได้ในระยะยาวหาก จีน ไม่ดึงน้ำมันจากคลังสำรองเพิ่มเติม แต่หากพฤติกรรมการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ยังคงดำเนินต่อไป ก็อาจเร่งให้ความต้องการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง ของ จีน เข้าสู่ภาวะขาลงถาวร ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุปสงค์น้ำมันโลกด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ใช้ดีเซลรายใหญ่ของ จีน ก็กำลังเผชิญแรงกดดันจากวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อมานานกว่า 5 ปี ผู้ค้าพลังงานในมณฑลกวางตุ้งเปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างหลายแห่งที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลท้องถิ่นเริ่มประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในการจัดซื้อน้ำมันดีเซล ส่งผลให้ยอดขายน้ำมันของบริษัทลดลงถึงครึ่งหนึ่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ผู้ค้าพลังงานในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของ จีน ระบุว่า ความต้องการใช้น้ำมันจากภาคโลจิสติกส์ เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งลูกค้ากลุ่มก่อสร้างจำนวนมากได้เปลี่ยนจากรถบรรทุกดีเซลไปใช้รถบรรทุกไฟฟ้าแล้ว สำหรับแนวโน้มในระยะต่อไป ซิโนเปคคาดการณ์ว่าความต้องการใช้น้ำมันเบนซิน ดีเซล และเชื้อเพลิงอากาศยานของ จีน ในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 จะลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ก่อนเกิดสงครามอิหร่านที่ประเมินว่าการใช้ดีเซลจะลดลง 6% และเบนซินลดลง 5% ตลอดทั้งปี ในช่วงวันหยุดแรงงานเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคม จีน รายงานว่า รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือระบบไฮบริดมีสัดส่วนถึงหนึ่งในสี่ของรถทั้งหมดบนทางหลวง เพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งในสามจากปีก่อน ในขณะที่บริษัทเรียกรถรายใหญ่ของ จีน อย่าง ตีตี (DiDi) เปิดเผยว่า กว่าครึ่งของการเช่ารถในช่วงวันหยุดดังกล่าวเป็นรถไฟฟ้าหรือไฮบริด เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากปีก่อน นักวิเคราะห์ของบริษัทวิจัยพลังงาน Rystad Energy ระบุว่า คำถามสำคัญในขณะนี้คือ พฤติกรรมการใช้พลังงานที่เปลี่ยนไปของชาว จีน จะกลายเป็นแนวโน้มถาวรหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สำหรับน้ำมันเบนซินนั้น มีความเป็นไปได้สูงว่าการลดลงของความต้องการใช้งานบางส่วนจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ เศรษฐกิจ จีน ในระยะยา.
ข้อมูลล่าสุดชี้ว่า การนำเข้าน้ำมันดิบของจีนในเดือนพฤษภาคมลดลงถึง 29% เหลือเพียง 7.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 8 ปี หลังจากเดือนเมษายนลดลงมาแล้ว 20% นักวิเคราะห์มองว่า แม้ระดับการนำเข้าที่ต่ำเช่นนี้อาจไม่สามารถดำรงอยู่ได้ในระยะยาวหากจีนไม่ดึงน้ำมันจากคลังสำรองเพิ่มเติม แต่หากพฤติกรรมการใช้พลังงานรูปแบบใหม่ยังคงดำเนินต่อไป ก็อาจเร่งให้ความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของจีนเข้าสู่ภาวะขาลงถาวร ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุปสงค์น้ำมันโลกด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ใช้ดีเซลรายใหญ่ของจีน ก็กำลังเผชิญแรงกดดันจากวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อมานานกว่า 5 ปี ผู้ค้าพลังงานในมณฑลกวางตุ้งเปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างหลายแห่งที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลท้องถิ่นเริ่มประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในการจัดซื้อน้ำมันดีเซล ส่งผลให้ยอดขายน้ำมันของบริษัทลดลงถึงครึ่งหนึ่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ผู้ค้าพลังงานในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนระบุว่า ความต้องการใช้น้ำมันจากภาคโลจิสติกส์ เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งลูกค้ากลุ่มก่อสร้างจำนวนมากได้เปลี่ยนจากรถบรรทุกดีเซลไปใช้รถบรรทุกไฟฟ้าแล้ว สำหรับแนวโน้มในระยะต่อไป ซิโนเปคคาดการณ์ว่าความต้องการใช้น้ำมันเบนซิน ดีเซล และเชื้อเพลิงอากาศยานของจีนในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 จะลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ก่อนเกิดสงครามอิหร่านที่ประเมินว่าการใช้ดีเซลจะลดลง 6% และเบนซินลดลง 5% ตลอดทั้งปี ในช่วงวันหยุดแรงงานเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคมจีนรายงานว่า รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าหรือระบบไฮบริดมีสัดส่วนถึงหนึ่งในสี่ของรถทั้งหมดบนทางหลวง เพิ่มขึ้นกว่าหนึ่งในสามจากปีก่อน ในขณะที่บริษัทเรียกรถรายใหญ่ของจีนอย่าง ตีตี (DiDi) เปิดเผยว่า กว่าครึ่งของการเช่ารถในช่วงวันหยุดดังกล่าวเป็นรถไฟฟ้าหรือไฮบริด เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากปีก่อน นักวิเคราะห์ของบริษัทวิจัยพลังงาน Rystad Energy ระบุว่า คำถามสำคัญในขณะนี้คือ พฤติกรรมการใช้พลังงานที่เปลี่ยนไปของชาวจีนจะกลายเป็นแนวโน้มถาวรหรือไม่ อย่างไรก็ตาม สำหรับน้ำมันเบนซินนั้น มีความเป็นไปได้สูงว่าการลดลงของความต้องการใช้งานบางส่วนจะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจจีนในระยะยา
จีน น้ำมันเชื้อเพลิง การนำเข้า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เศรษฐกิจ
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