จีนยืนยันไม่แทรกแซงปมไทย-กัมพูชา หวังเจรจาทวิภาคี

รองนายกฯ สีหศักดิ์ เผยจีนยืนยันจะไม่แทรกแซงปัญหาไทย-กัมพูชา และไม่สนับสนุนนำเรื่องไปสู่เวทีโลก หวังทั้งสองประเทศแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาโดยตรง พร้อมร่วมมือไทยต้านสแกมเมอร์
นาย สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้แถลงผลการหารือทวิภาคีกับผู้แทนจากประเทศ จีน ซึ่งเป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่าง ไทย และ จีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การหารือครั้งนี้มีขึ้นที่โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยครอบคลุมทั้ง ความสัมพันธ์ทวิภาคี ประเด็นภูมิภาค และประเด็นระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาค ประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย และ กัมพูชา ซึ่งนายสีหศักดิ์ได้กล่าวถึงการยืนยันจากฝ่าย จีน ว่า จีน จะไม่เข้าไปแทรกแซงในข้อพิพาทหรือปัญหาใดๆ ระหว่าง ไทย และ กัมพูชา และจะไม่สนับสนุนให้มีการนำประเด็นความขัดแย้งนี้ไปหารือในเวทีระดับนานาชาติ จีน แสดงความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองประเทศจะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มีอยู่ด้วย การเจรจา โดยตรงระหว่างกัน (ทวิภาคี) โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และ การเจรจา ด้วยความจริงใจ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างราบรื่นและยั่งยืน รัฐบาล ไทย เองก็มีนโยบายที่จะอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยสันติภาพและความมั่นคงร่วมกัน และไม่ได้ปฏิเสธ การเจรจา กับ กัมพูชา แต่ การเจรจา จะต้องเกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งนายสีหศักดิ์เชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ การเจรจา ในประเด็นต่างๆ เช่น การทำงานของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงนี้ควรเน้น การเจรจา ในเรื่องความร่วมมือด้านชายแดน ความมั่นคงชายแดน และการสร้างความไว้วางใจด้วยมาตรการต่างๆ เพื่อให้ทุกอย่างมีความคืบหน้า นอกจากนี้ จีน ยังได้แสดงความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกใน การเจรจา ระหว่าง ไทย และ กัมพูชา หาก ไทย ต้องการความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกับที่เคยให้ความช่วยเหลือเมื่อปลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จีน ย้ำว่าตนเองจะไม่เข้าไปแทรกแซงการตัดสินใจของทั้งสองประเทศ และต้องการเห็นทั้ง ไทย และ กัมพูชา แก้ไขปัญหาด้วยตนเองผ่าน การเจรจา ทวิภาคีเท่านั้น การหารือระหว่าง ไทย และ จีน ยังครอบคลุมถึงประเด็นปัญหา อาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ (scam) ซึ่งทั้งสองประเทศเห็นพ้องกันที่จะสร้างความเป็นหุ้นส่วนระดับโลกในการต่อต้านขบวนการอาชญากรรมดังกล่าว ไทย ได้หารือกับเมียนมาในเรื่องนี้แล้ว และมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกับ กัมพูชา ในการแก้ไขปัญหาเช่นเดียวกัน การร่วมมือกันในการต่อต้าน อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของภูมิภาค และจะช่วยปกป้องประชาชนจากภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น การหารือครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้ง ไทย และ จีน ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในทุกระดับ เพื่อประโยชน์ร่วมกันและความมั่นคงของภูมิภา.
