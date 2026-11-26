จีนประกาศใช้มาตรการจำเป็นตอบโต้ภาษีใหม่สหรัฐฯ สั่นคลอนสนธิสัญญาสงบศึก
กระทรวงพาณิชย์จีนระบุมาตรการภาษีศุลกากรใหม่สหรัฐฯ เป็นการกีดกันการค้าทำลายห่วงโซ่อุปทานโลก เตรียมใช้มาตรการจำเป็นตอบโต้ สั่นคลอนข้อตกลงสงบศึกชั่วคราว
กระทรวงพาณิชย์ของสาธารณรัฐประชาชน จีน ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน โดยยืนยันว่าจะดำเนินการสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการที่จำเป็น เพื่อตอบโต้มาตรการ ภาษีศุลกากร ใหม่จากรัฐบาลวอชิงตัน การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีความอ่อนไหวสูง และอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเสถียรของข้อตกลงสงบศึกชั่วคราวที่ทั้งสองฝ่ายเคยตกลงกันไว้ ทำให้บรรยากาศของ สงครามการค้า ระหว่างสองมหาอำนาจทางเศรษฐกิจกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง
คำกล่าวหาการกีดกันการค้าและข้ออ้างด้านกำลังการผลิต
เหอ หย่าตง โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีน ได้กล่าวในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ว่า เหตุผลที่สหรัฐอเมริกาอ้างเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการตั้งกำแพงภาษีนั้น เป็นเพียงข้ออ้างเพื่อการกีดกันทางการค้าโดยแท้ นายเหอ ย้ำว่าการกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลเชิงโครงสร้างภายในประเทศของสหรัฐฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นการทำลายความมั่นคงและเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก สร้างความเสียหายต่อความร่วมมือทางอุตสาหกรรม และผลักให้อัตราเงินเฟ้อโลกสูงขึ้นAlso readสื่อในเครือเนชั่น คว้า 5 รางวัล มูลนิธิปวีณาหงสกุล วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังชี้แจงเพิ่มเติมว่าการใช้มาตรการทางภาษีลักษณะนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบในระยะยาวต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ทำลายผลประโยชน์โดยตรงของภาคธุรกิจและผู้บริโภค รวมถึงบั่นทอนศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว ซึ่งจีนเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาแก้ไขการปฏิบัติที่ผิดพลาด และกลับคืนสู่เส้นทางที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาผ่านการเจรจาและการหารือแทนการใช้มาตรการ unilateral
ประวัติศาสตร์สงครามการค้าและบทบาทของผู้นำโลก
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ได้วิพากษ์วิจารณ์การเกินดุลการค้ามหาศาลของจีนที่มีต่อสหรัฐฯ มาอย่างยาวนาน โดยเขามองว่าสิ่งนี้เป็นต้นเหตุหลักที่ทำให้ศักยภาพภาคการผลิตและตำแหน่งงานในประเทศลดลง หลังจากเริ่มดำรงตำแหน่งสมัยที่สองเมื่อปีที่แล้ว ทรัมป์ได้กำหนดอัตราภาษีใหม่สำหรับสินค้าจากจีน ซึ่งจุดชนวนให้เกิดการตอบโต้กันไปมาอย่างดุเดือด จนครั้งหนึ่งอัตราภาษีสามารถพุ่งสูงแตะระดับ 145 เปอร์เซ็นต์ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางการค้าตึงเครียดอย่างมาก
ข้อตกลงสงบศึกทางการค้าที่ทรัมป์และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน บรรลุร่วมกันเมื่อเดือนตุลาคม 2025 มีกำหนดจะสิ้นสุดลงในเดือนมกราคมนี้ หลังจากที่มีการตกลงขยายเวลาออกไปอีก 2 เดือนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ผู้นำทั้งสองเพิ่งพบปะกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการประชุมสุดยอดเอเปค ที่เมืองเซินเจิ้น ทางตอนใต้ของจีน และมีกำหนดจะพบกันเป็นครั้งที่ 4 ของปีนี้ในเดือนธันวาคม ในการประชุมสุดยอด G20 ที่สหรัฐอเมริกา เพื่อหารือประเด็นสำคัญต่างๆ
รายละเอียดมาตรการใหม่และมุมมองของฝั่งสหรัฐฯ
มาตรการภาษีใหม่ที่สหรัฐฯ เสนอขึ้นนี้ มุ่งเป้าไปที่กลุ่มประเทศคู่ค้าหลายแห่ง รวมถึงจีน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น โดยมีอัตราภาษีสูงสุดถึง 20 เปอร์เซ็นต์ จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่เผชิญกับอัตราภาษีสูงสุดที่ 20 เปอร์เซ็นต์ เช่นกันกับประเทศอื่นๆ ที่ถูกเรียกเก็บภาษีในอัตรานี้ มาตรการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของสหรัฐฯ ในการปรับโครงสร้างทางการค้าให้เอื้อต่อตนเองมากขึ้นในตลาดโลก
ด้านเจมีสัน เกรียร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ได้เปิดเผยว่า การจัดเก็บภาษีรอบใหม่นี้ยังคงอยู่ในขอบเขตของการเจรจาการค้าที่มีอยู่เดิมกับรัฐบาลปักกิ่ง เจมีสัน เกรียร์ กล่าวว่า จีนเข้าใจดีว่าสหรัฐฯ จะมีการจัดเก็บภาษีในระดับหนึ่ง ซึ่งมาตรการนี้อยู่ภายใต้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยสหรัฐฯ กำลังเสนอการยกเว้นภาษีให้กับสินค้าจีนคิดเป็นมูลค่าราว 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ธุรกิจบางกลุ่มยังสามารถดำเนินธุรกรรมได้โดยไม่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด
ผลกระทบเชิงระบบและทิศทางในอนาคต
สถานการณ์ปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายยังอยู่ระหว่างการทดสอบความยืดหยุ่นของตลาดและนโยบายทางการค้า การที่จีนประกาศสงวนสิทธิ์ในการใช้มาตรการจำเป็น แสดงถึงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการแทรกแซงทางการค้าของสหรัฐฯ ซึ่งอาจนำไปสู่การตอบโต้เพิ่มเติมหากข้อตกลงใหม่ไม่บรรลุผลภายในกำหนดเวลาที่กำหนด การขยายเวลาข้อตกลงเดิมและการประชุมสุดยอดในเร็วๆ นี้ จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าสงครามการค้าจะทวีความรุนแรงขึ้นหรือสามารถหาจุดลงตัวร่วมกันได้
ในมุมมองของนักวิเคราะห์ เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่จากความไม่แน่นอนเหล่านี้ ห่วงโซ่อุปทานที่เชื่อมโยงระหว่างจีนและสหรัฐฯ มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษีอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังประเทศอื่นๆ ที่พึ่งพาการส่งออกไปยังตลาดเหล่านี้ การติดตามผลจากการเจรจาในเดือนธันวาคมจะเป็นกุญแจสำคัญในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของโลกในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้า
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