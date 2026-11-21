จีนบุกเวชศาสตร์การกีฬา ผสานนโยบาย Healthy China 2030 สู่ตลาดสุขภาพอาเซียน
จีนยกระดับเวชศาสตร์การกีฬาผ่านนโยบาย Exercise as Medicine ในงานประชุมไห่หนาน 2026 มุ่งสร้าง Medical Hub อาเซียน ยกระดับสุขภาพประชาชนตามแผน Healthy China 2030
จีนเร่งขยายบทบาทสู่ผู้นำด้าน เวชศาสตร์การกีฬา และสุขภาพระดับโลก โดยนำแนวคิด Exercise as Medicine หรือการออกกำลังกายเป็นยารักษาโรค มาขับเคลื่อนนโยบาย Health y China 2030 อย่างจริงจัง เพื่อเปลี่ยนผ่านระบบสาธารณสุขจากการรักษาโรคเป็นการป้องกันเชิงรุก
มาตรการนี้ส่งเสริมให้แพทย์มีอำนาจสั่งการออกกำลังกายส่วนบุคคลแทนยาสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พร้อมพัฒนาระบบการศึกษาแพทยศาสตร์ให้บูรณาการเวชศาสตร์การกีฬา เพื่อผลิตบุคลากรสหวิชาชีพที่มีคุณภาพสูงตอบสนองความต้องการประชาชนAlso readเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ใน ChatGPT สร้างโปรเจกต์ สไลด์ และเว็บแอปบน Space ได้อย่างครบวงจร
กลยุทธ์ Exercise as Medicine เปลี่ยนผ่านระบบสุขภาพ
แนวคิด Exercise as Medicine ได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์เวชศาสตร์การกีฬานานาชาติ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งสหรัฐฯ ให้เป็นมาตรฐานสากล โดยจีนตระหนักว่าการเล่นกีฬาไม่ใช่เพียงเครื่องมือคว้าเหรียญรางวัล แต่ยังคือกลไกหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิต
รัฐบาลจีนตั้งเป้าหมายลดภาระค่ารักษาพยาบาลในระยะยาว ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชากรให้เคลื่อนไหวกายภาพอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับแคมเปญลุกค่ะเทวดาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของไทยที่แก้ไขปัญหาพฤติกรรมเนือยนิ่ง
เวทีประชุมวิชาการไห่หนาน 2026 มุ่งความร่วมมือระดับสากล
การประชุมวิชาการครั้งแรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง 12 ตุลาคม 2026 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไห่หนาน นครไหโข่ว โดยมีสถาบันกั๋วผิงเป็นเจ้าภาพร่วมก่อตั้งเมื่อปลายเดือนกันยายน 2024 ณ ซานย่า เพื่อเป็นฐานคิดด้านวิจัย
ผู้จัดงานยังรวมตัวองค์กรสำคัญอย่างสมาคมการแพทย์มณฑลไห่หนาน และมหาวิทยาลัยการแพทย์มณฑลไห่หนาน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างนักวิชาการและภาคเอกชนในวงการเวชศาสตร์การกีฬา
นวัตกรรม AI และแพทย์แผนจีน ผลักดัน Sports Powerhouse
จีนผสานแพทย์แผนจีนอย่างไทเก๊กเข้ากับการฟื้นฟูสมรรถนะสมัยใหม่ ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการประเมินความเสี่ยงบาดเจ็บ และพัฒนาอุปกรณ์สวมใส่สำหรับติดตามข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ Sports Powerhouse
การพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพเหล่านี้ช่วยผลักดันจีนก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลและสุขภาวะในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งอาจสร้างความท้าทายให้กับประเทศไทยในการรักษาตำแหน่งผู้นำด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ตลาดสุขภาพอาเซียนและความร่วมมือไทยจีนในอนาคต
ผู้เข้าร่วมงานกว่า 20 โต๊ะสังสรรค์ด้วยอาหารจีนและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฟรีสไตล์ สะท้อนบรรยากาศการทำงานที่ใกล้ชิดและพร้อมขยายความร่วมมือทางธุรกิจในวงกว้าง หลังการประชุมสะท้อนว่าทั้งสองประเทศมีเป้าหมายด้านสุขภาพที่สอดคล้องกัน
การจัดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมเวชศาสตร์การกีฬาและสุขภาพระหว่างประเทศเป็นพื้นที่แสดงสินค้านวัตกรรม แม้ยังขาดแบรนด์ชั้นนำระดับนานาชาติแต่ก็ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการลงทุนและความร่วมมือระหว่างจีนและไทยในตลาดสุขภาพยุคใหม่
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