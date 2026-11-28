จีนถอนขบวนยี่เป็งเชียงใหม่ค้านฟ่านปิงปิงร่วมแห่กระทงใหญ่
สถานกงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่ถอนขบวนแห่กระทงใหญ่ยี่เป็งประจำปี 2569 กะทันหัน หลังฝ่ายไทยเปิดโอกาสให้ฟ่าน ปิงปิง นักร้องชื่อดังร่วมขบวน ซึ่งจีนมองว่าละเมิดมาตรการแบน
ความวุ่นวายและความไม่พอใจครั้งใหญ่เกิดขึ้นในช่วงการจัดงานประเพณีเดือน ยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2569 เมื่อสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ตัดสินใจถอนขบวนแห่กระทงใหญ่ของตัวเองออกจากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกะทันหัน ทั้งที่เตรียมตกแต่งขบวนและจัดเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วก่อนวันงานจะเริ่มต้นขึ้น ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดปกติและไม่เคยเกิดขึ้นในปีก่อนๆ ที่ผ่านมา โดยเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานระดับสูงของจีนปฏิเสธการมีส่วนร่วมในเทศกาลสำคัญนี้
จีนถอนขบวนค้านการมีอยู่ของดาราไทย
สาเหตุหลักของการถอนตัวครั้งนี้มีแหล่งข่าวยืนยันว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่ทางผู้จัดงานอนุญาตให้ ฟ่าน ปิงปิง นักร้องและนักแสดงชื่อดังชาวจีน นั่งอยู่บนรถขบวนแห่กระทงใหญ่ ซึ่งเป็นไฮไลต์สำคัญของการประกวดในปีนี้ การปรากฏตัวของ ฟ่าน ปิงปิง สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงให้แก่ทางการจีน เนื่องจากก่อนหน้านี้เธอมีประวัติถูกแบนและถูกจำกัดบทบาทในวงการบันเทิงและสังคมออนไลน์ของจีน จากกรณีถูกกล่าวหาว่าเลี่ยงภาษีมูลค่ามหาศาล ทำให้การให้เธอมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะถือเป็นประเด็นอ่อนไหวและละเมิดมติของทางการจีนโดยสิ้นเชิงAlso readกรมชลฯ เปิดแผนบริหารน้ำฤดูแล้ง 69/70 น้ำต้นทุน 83% เร่งสำรองน้ำรับมือเอลนีโญ
ทักษิณหนุนฟ่านปิงปิงดึงนักท่องเที่ยวจีน
รายงานข่าวระบุเพิ่มเติมว่า การที่ ฟ่าน ปิงปิง มาร่วมงานในครั้งนี้เกิดจากการเชิญชวนของ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ผลักดันให้ดาราดังรายนี้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อหวังกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังในช่วงเวลาที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทักษิณ มองว่าภาพลักษณ์และความนิยมของ ฟ่าน ปิงปิง ในหมู่แฟนคลับชาวจีนสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเที่ยวเชียงใหม่และใช้จ่ายเงินในประเทศไทยมากขึ้น
เปลี่ยนขบวนเทศบาลเป็นของอบจ.เชียงใหม่
แม้ว่าในเบื้องต้นความตั้งใจเดิมจะกำหนดให้ ฟ่าน ปิงปิง นั่งอยู่บนรถขบวนแห่กระทงใหญ่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ แต่สุดท้ายการตัดสินใจได้เปลี่ยนไปเป็นให้เธอร่วมขบวนกับรถแห่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แทน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้ดีขึ้นแต่อย่างใด เมื่อทางการจีนทราบข่าวว่าฟ่าน ปิงปิง ยังมีส่วนร่วมในขบวนแห่ของหน่วยงานราชการท้องถิ่นของไทย ส่งผลให้สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ต้องติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกร้องให้พิจารณายกเลิกการอนุญาตดังกล่าว โดยระบุชัดเจนว่าการมีอยู่ของเธอขัดต่อแนวทางของรัฐบาลปักกิ่ง
ความล้มเหลวในการเจรจาและความเสียหายทางภาพลักษณ์
แม้ว่าทางการจีนจะพยายามแจ้งเบาะแสและขอความชัดเจน รวมถึงร้องขอให้ทางฝ่ายไทยทบทวนแนวคิดการให้ ฟ่าน ปิงปิง ร่วมกิจกรรม แต่คำตอบที่ได้รับกลับมาไม่มีการตอบรับหรือการแก้ไขใดๆ จากผู้จัดงาน ทำให้สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ตัดสินใจเดินออกมาจากขบวนแห่อย่างถาวร แม้จะเตรียมรถและอุปกรณ์ตกแต่งไว้พร้อมแล้วก็ตาม การกระทำนี้สะท้อนถึงความเข้มงวดของทางการจีนที่มีต่อผู้มีชื่อเสียงที่มีปัญหาทางกฎหมาย และเป็นการส่งสัญญาณเชิงนโยบายที่ชัดเจนต่อหน่วยงานท้องถิ่นของไทยว่าไม่ยอมรับมาตรฐานที่แตกต่างไปจากมติของทางการกลาง
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