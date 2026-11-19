จีนซ้อมรบรอบไต้หวัน: การเปลี่ยนสถานะปกติและความเสี่ยงการตีความผิดพลาด
กองทัพจีนระดมกำลังกว่า 100 ลำซ้อมรบรอบไต้หวันโดยไม่แจ้งเหตุล่วงหน้า ไทเปเรียกว่าการข่มขวัญเงียบ ขณะที่นักวิเคราะห์จับตาความเสี่ยงจากการตีความสัญญาณผิดพลาด
กองทัพจีน ได้เริ่มทำการซ้อมรบขนาดใหญ่ในพื้นที่ แปซิฟิกตะวันตก และรอบเกาะ ไต้หวัน ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน โดยเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่มีการประกาศล่วงหน้าและไม่ระบุชื่อกำกับอย่างเป็นทางการ ข้อมูลจากแหล่งข่าวหลักอย่างหน่วยงานความมั่นคงระดับสูงของ ไต้หวัน และสถาบันวิเคราะห์นโยบายของสหรัฐฯ ได้แก่ AEI และ ISW ยืนยันถึงการเคลื่อนกำลังของกองเรือผสมที่มีมากกว่า 100 ลำ รวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน เหลียวหนิง การขาดการแจ้งเตือนล่วงหน้าดังกล่าวทำให้เกิดบรรยากาศตึงเครียดทันที เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามต้องอาศัยเพียงรูปแบบการเคลื่อนกำลังเพื่อตีความเจตนา
รายละเอียดการซ้อมรบและการประเมินสถานการณ์
เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอาวุโสของไต้หวันเปิดเผยว่า การซ้อมรบครั้งใหญ่ครั้งนี้มีการระดมกำลังจากสามเขตบัญชาการหลัก ได้แก่ เขตบัญชาการตะวันออก เขตบัญชาการเหนือ และเขตบัญชาการใต้ ทำให้สามารถสร้างเครือข่ายการควบคุมพื้นที่ที่แน่นหนาทั่วภูมิภาค กิจกรรมทางการทหารนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเดินเรือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการจำลองสถานการณ์การโจมตีกองกำลังฝ่ายตรงข้ามและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในเมืองต่างๆ อย่างเป็นทางการAlso readEnergyLIB ส่งโซลาร์ 4 กลุ่มร่วมโครงการภาคประชาชน
สถานการณ์ล่าสุดชี้ให้เห็นถึงความเข้มข้นที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อข้อมูลจากไต้หวันระบุว่าในเดือนกันยายนเครื่องบินของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA) ได้ทำการบินรอบช่องแคบไต้หวันถึง 255 เที่ยว ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 82 เที่ยวบินเมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียว สถิตินี้สะท้อนให้เห็นถึงความถี่ที่เพิ่มขึ้นของการลาดตระเวนทางอากาศ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกดดันและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับพฤติกรรมทางการทหารในภูมิภาคนี้
มุมมองทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์และจุดยืนของผู้เล่น
จากมุมมองของ Global Times สื่อที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลปักกิ่ง อธิบายว่ากิจกรรมรอบช่องแคบกำลังเปลี่ยนผ่านจากปฏิบัติการแบบช่วงเวลาไปสู่การปรากฏตัวตลอดเวลา ซึ่งในเชิงกลยุทธ์คือการทำให้สถานะพิเศษของการซ้อมรบกลายเป็นสถานะปกติในชีวิตประจำวัน ฝ่ายปักกิ่งมองว่าการปฏิบัติการนี้เป็นการยับยั้งกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน โดยมีความต่อเนื่องที่สามารถคาดการณ์ได้ตามแผนงานที่มีอยู่
ขณะเดียวกัน สถาบันวิจัยนโยบายของสหรัฐฯ อย่าง ISW ได้ประเมินแนวโน้มที่น่ากังวลว่า PLA อาจกำลังเตรียมการสำหรับสถานการณ์ที่เรียกว่า "isolation" หรือการตัดขาดไต้หวันจากการช่วยเหลือจากภายนอก โดยมีเป้าหมายหลักคือการใช้เรือรบเพื่อยับยั้งหรือขัดขวางการแทรกแซงจากนานาชาติ การปิดล้อมดังกล่าวเน้นหนักไปที่การทำงานร่วมกันข้ามเขตบัญชาการมากกว่าการยกพลขึ้นบกโดยตรงซึ่งมีต้นทุนและความเสี่ยงสูงมาก
การเคลื่อนไหวนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์ของ Spykman ที่มองว่าการเคลื่อนกำลังจีนไปไกลกว่าช่องแคบตลอดแนวห่วงโซ่เกาะชั้นหนึ่ง สะท้อนความพยายามในการควบคุมขอบเขต Rimland ด้านตะวันออก และอาจเป็นการตอบโต้ต่อแผนการติดอาวุธตามแนวเกาะรอบนอกชั้นที่หนึ่งของไต้หวัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ ส่งผลให้ญี่ปุ่นและฟิลิปินส์ได้รับผลกระทบโดยตรงจากแสนยานุภาพที่ขยายวงกว้างขึ้น
ผลกระทบต่อความมั่นคงและอนาคตที่จับต้องได้
เจ้าหน้าที่ไต้หวันได้ระบุอย่างชัดเจนว่าปฏิบัติการนี้คือ "silent intimidation" หรือการข่มขวัญแบบเงียบ ซึ่งเป็นการแสดงแสนยานุภาพที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางกว่าช่องแคบไต้หวันเพียงอย่างเดียว การเฝ้าระวังตลอดฤดูหนาวซึ่งครอบคลุมช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ ตอกย้ำว่าสถานการณ์การเผชิญหน้าอาจยังไม่จบลงง่ายๆ และมีความเสี่ยงที่จะทวีความรุนแรงขึ้นหากไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจน
แม้ว่า Global Times จะโต้แย้งว่ารายงานของ think tank สหรัฐฯ เป็นการคาดเดาที่ใช้คำว่า "อาจ" ต่อกันเป็นชุด แต่ความเสี่ยงที่ชัดเจนที่สุดคือ "การคำนวณผิดพลาด" เมื่อการซ้อมรบไม่มีการประกาศล่วงหน้า ผู้ตัดสินใจจากฝั่งตรงข้ามจึงต้องตีความจากรูปแบบการเคลื่อนกำลังเพียงอย่างเดียว โอกาสที่สัญญาณของการซ้อมจะถูกรับรู้ผิดว่าเป็นสัญญาณของการเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติจริงจึงมีสูงมาก
ปัจจุบันทั้งปักกิ่งและไทเปยังไม่มีรายงานยืนยันว่าการเผชิญหน้าทางทหารใกล้เข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นักวิเคราะห์จึงจำเป็นต้องเปิดพื้นที่สำหรับการตีความสองแบบ คือการซ้อมรบประจำที่อาจถูกตีความเกินจริงโดยฝ่ายตรงข้าม และการทดสอบแนวคิดปฏิบัติการจริง ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะตัดสินชะตากรรมของสถานการณ์ จำเป็นต้องรอภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลอิสระเพื่อลดความคลุมเครือ
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