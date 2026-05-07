จีนกับการก้าวขึ้นเป็นผู้สร้างสันติภาพในตะวันออกกลางและยุทธศาสตร์การคานอำนาจโลก

เจาะลึกความพยายามของจีนในการสวมบทบาทตัวกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการทูตกับสหรัฐอเมริกาและรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมหาศาล
ความพยายามของสาธารณรัฐประชาชน จีน ในการยกระดับบทบาทของตนเองจากการเป็นเพียงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ สู่การเป็นผู้เล่นหลักในการกำหนดทิศทางความมั่นคงระดับโลก ได้เห็นเด่นชัดขึ้นผ่านการดำเนินนโยบายในภูมิภาค ตะวันออกกลาง ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ทั้งในแง่ของทรัพยากรพลังงานและการควบคุมเส้นทางการค้าทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่า จีน ต้องพึ่งพาน้ำมันจากภูมิภาคนี้สูงถึงร้อยละ 40 ความมั่นคงทางพลังงานจึงเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ปักกิ่งไม่สามารถนิ่งเฉยต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ การที่ จีน พยายามนำเสนอภาพลักษณ์ของตนในฐานะผู้สร้างเสถียรภาพและผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นกลาง ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อลดทอนอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคที่สหรัฐฯ เคยครอบงำมาอย่างยาวนาน หากพิจารณาในมุมมองของนักวิเคราะห์อย่าง ริชาร์ด แม็กเกรเกอร์ จากสถาบันโลวี จะเห็นได้ว่าความสำเร็จทาง การทูต ของ จีน ใน ตะวันออกกลาง อาจกลายเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญในการเจรจากับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะในยุคที่การเมืองสหรัฐฯ มีความผันผวนและอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำหรือนโยบายภายใต้การนำของโดนัลด์ ทรัมป์ หาก จีน สามารถพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าตนมีความสามารถในการแก้ไขวิกฤตที่ซับซ้อน เช่น การเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่มักถูกใช้เป็นเครื่องมือในการข่มขู่ทางการเมือง สิ่งนี้จะกลายเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของ การทูต แบบ จีน ซึ่งแตกต่างจากการใช้กำลังทางทหารแบบสหรัฐฯ และที่สำคัญที่สุดคือ จีน อาจใช้ความสำเร็จนี้เป็นไพ่เหนือกว่าในการต่อรองประเด็นที่อ่อนไหวอย่างยิ่ง เช่น เรื่องไต้หวัน โดยการสร้างเงื่อนไขว่าหากสหรัฐฯ ต้องการความร่วมมือหรือเสถียรภาพในบางจุดของโลก สหรัฐฯ อาจต้องยอมอ่อนข้อในประเด็นยุทธศาสตร์บางประการที่ จีน ให้ความสำคัญ ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่าง จีน และ อิหร่าน การดำเนินงานทาง การทูต ระหว่างนายหวัง ยี่ และนายอารักชี สะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนในการวางตัวของปักกิ่ง จีน พยายามรักษาดุลยภาพระหว่างการเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์กับเตหะราน และการรักษาความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอื่นๆ ในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ทับซ้อนกัน การหารือที่มุ่งเน้นไปที่การยุติสงคราม โครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพ และการจัดการกับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นว่า จีน ไม่ได้เพียงแค่ต้องการให้สงครามยุติลงเท่านั้น แต่ยังต้องการเห็น อิหร่าน มีเสถียรภาพเพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ในขณะที่ฝ่าย อิหร่าน เองก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าแม้จะมุ่งมั่นในการป้องกันตนเองและพร้อมเผชิญหน้ากับภัยคุกคาม แต่ก็ยังเปิดประตูสำหรับการเจรจาทาง การทูต อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นกลยุทธ์ การทูต แบบสองทางที่ต้องการทั้งความแข็งแกร่งทางทหารและความยืดหยุ่นทาง การทูต ความเข้มข้นของการดำเนินงานครั้งนี้ยังปรากฏให้เห็นผ่านการติดต่อประสานงานที่รวดเร็วและกว้างขวาง โดยการที่นายอารักชีตัดสินใจโทรศัพท์สายตรงจากปักกิ่งไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดีอาระเบีย ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการหารือกับฝ่าย จีน ถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า จีน ได้สร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งหลักในภูมิภาคได้สำเร็จ การที่ปักกิ่งสามารถดึงทั้ง อิหร่าน และซาอุดีอาระเบียให้หันมาคุยกันได้ พร้อมกับยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับมอสโก ซึ่งรัสเซียเองก็มีบทบาทสำคัญในซีเรียและภูมิภาคนี้ ยิ่งตอกย้ำว่า จีน กำลังสร้างเครือข่ายพันธมิตรใหม่ที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อระเบียบโลกเดิมที่นำโดยตะวันตก การเคลื่อนไหวนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานทางการเมืองใหม่ที่ จีน หวังว่าจะเป็นผู้นำในการกำหนดกฎเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่สำคัญของ จีน คือการก้าวข้ามจากบทบาทผู้ไกล่เกลี่ยไปสู่การเป็นผู้รับประกันสันติภาพอย่างแท้จริง เนื่องจากภูมิภาค ตะวันออกกลาง มีความซับซ้อนสูงและมีตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้มากมาย การที่ จีน จะสามารถกดดันเตหะรานหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับซาอุดีอาระเบียในระยะยาวได้นั้น จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่มากกว่าเพียงแค่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หาก จีน สามารถพิสูจน์ได้ว่าตนมีอำนาจในการควบคุมสถานการณ์และสามารถนำพาภูมิภาคนี้ไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนได้จริง ไม่เพียงแต่จะทำให้ จีน กลายเป็นมหาอำนาจที่โลกยอมรับในเชิงศีลธรรมและ การทูต เท่านั้น แต่ยังเป็นการปรับเปลี่ยนดุลอำนาจโลกครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภูมิภาค ตั้งแต่เอเชียตะวันออกไปจนถึงยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งจะเป็นบทพิสูจน์ว่าโมเดล การทูต ของ จีน สามารถทำงานได้จริงในสเกลระดับโล.
