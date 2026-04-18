จีนก้าวสู่การพัฒนาพลังงานเป็นมิตรกับธรรมชาติ: ต้นแบบ 'เมืองพื้นที่ชุ่มน้ำโลก' และกฎหมายสิ่งแวดล้อม ฉบับที่สอง

จีนตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสู่ความเป็นมิตรต่อธรรมชาติอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจีนได้ขึ้นแท่นประเทศที่มี 'เมืองพื้นที่ชุ่มน้ำโลก' มากที่สุดในโลกถึง 22 แห่ง และการผ่านร่าง 'ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา' ฉบับที่สอง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับประเทศไทยที่ภาคการก่อสร้างและพลังงานกำลังเผชิญความท้าทายในการสร้างผลกำไรควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ.
ภายหลังการรับรองกรอบงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ระดับโลกคุนหมิง-มอนทรีออล (Global Biodiversity Framework - GBF) ในปี 2565 ประเทศ จีน ได้ดำเนินนโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มข้น โดยได้ยกระดับการดำเนินการดังกล่าวไปสู่ระดับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 2568 นี้ จีน ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการส่ง 9 เมือง ซึ่งรวมถึงเขตชงหมิงอันเป็นที่ตั้งของระบบนิเวศอันเปราะบางในเซี่ยงไฮ้ ได้รับการรับรองเป็น 'เมือง พื้นที่ชุ่มน้ำโลก ' (International Wetland Cities) อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้จำนวนเมืองของ จีน ที่อยู่ในกลุ่มอันทรงเกียรตินี้เพิ่มขึ้นเป็น 22 แห่ง ทำให้ จีน กลายเป็นประเทศที่มีเมืองในกลุ่ม 'เมือง พื้นที่ชุ่มน้ำโลก ' มากที่สุดในโลกอย่างเป็นเอกฉันท์ การก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนี้ไม่ใช่เพียงการสะท้อนถึงความสำเร็จในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวของ จีน ในการบูรณาการการพัฒนาเข้ากับการรักษาสิ่งแวดล้อม.
ความสำเร็จดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เป็นผลลัพธ์ของการวางรากฐานทางกฎหมายที่แข็งแกร่งและครอบคลุม สภานิติบัญญัติสูงสุดของจีนได้ผ่านร่าง 'ประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา' (Ecological and Environmental Code) ซึ่งถือเป็นประมวลกฎหมายฉบับที่สองต่อจากประมวลกฎหมายแพ่งที่ประกาศใช้ในปี 2563 กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อวางกรอบและกลไกในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ โดยมีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายในการคุ้มครองพื้นที่ดินและทะเลให้ได้อย่างน้อย 30% ภายในปี 2573 ผ่านการบังคับใช้มาตรการ 'เส้นแดงทางนิเวศวิทยา' (Ecological Red Lines) ซึ่งเป็นการกำหนดเขตหวงห้ามหรือเขตที่ต้องมีการอนุรักษ์อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศที่สำคัญ การผลักดันกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่มีความครอบคลุมเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของจีนในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ของการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับต้นๆ.
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจีนจะแสดงบทบาทผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ภาคส่วนที่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่ใหญ่หลวงที่สุดยังคงเป็น 'การก่อสร้าง' และ 'พลังงาน' เนื่องจากทั้งสองภาคส่วนนี้มีความจำเป็นต้องพึ่งพาทรัพยากรพื้นฐานจำนวนมาก เช่น ทราย หิน และไม้ ซึ่งการขยายตัวอย่างขาดการควบคุมและการจัดการที่ดี กำลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศทั่วโลก โดยข้อมูลระบุว่าพื้นที่ป่าดิบชื้นกว่า 3 ล้านเฮกตาร์ต่อปี หรือประมาณ 18.75 ล้านไร่ กำลังถูกกลืนกินไปกับการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน สถานการณ์เช่นนี้ยิ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการถอดบทเรียนจากแนวทางการดำเนินงานของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนำเทคโนโลยีและนโยบายที่ทันสมัยมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การติดตั้งระบบพลังงานชายฝั่ง (Shore Energy) แทนการใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแยงซี ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดมลพิษทางเสียงและไอเสียอย่างมีนัยสำคัญ แต่ยังเป็นการปกป้องแหล่งอาศัยและชีวิตของสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำ การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเช่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทย ที่ภาคการก่อสร้างและพลังงานกำลังเผชิญกับโจทย์หินในการสร้างผลกำไรควบคู่ไปกับการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพอันทรงคุณค่าของประเทศให้คงอยู่ต่อไปในอนาคต.
