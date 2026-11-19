จีน สหรัฐฯ รัสเซีย ออกปฏิญญาสันติภาพร่วมกันหลังซัมมิตเซินเจิ้น
จีน สหรัฐฯ และรัสเซียออกปฏิญญาสันติภาพร่วมในเซินเจิ้น มุ่งปฏิรูป UN และดูแลพลังงาน ย้ำความรับผิดชอบร่วมกันต่อสันติภาพโลกท่ามกลางความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ
ผู้นำ จีน สหรัฐฯ และ รัสเซีย ได้ออกแถลงการณ์ร่วมเรื่องปฏิญญาสันติภาพในวันนี้ (19 พฤศจิกายน) หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดระดับผู้นำครั้งประวัติศาสตร์ที่เมือง เซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของ จีน การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนที่ยืดเยื้อมาเกือบ 5 ปี และภาวะความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่รุนแรงขึ้นจากการร่วมมือระหว่าง สหรัฐฯ และอิสราเอลต่อการโจมตีอิหร่านภายใต้การนำของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์
บทสรุปปฏิญญาและกลไกความร่วมมือ 3 ฝ่าย
แถลงการณ์ร่วมฉบับนี้ระบุชัดเจนว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศปัจจุบัน และให้คำมั่นสัญญาที่จะรักษาเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ ตลอดจนความมั่นคงระหว่างประเทศร่วมกัน เนื้อหาในแถลงการณ์ครอบคลุมความต้องการที่จะปฏิรูปองค์การสหประชาชาติให้ทันสมัย ยึดมั่นในหลักการความยินยอมของรัฐ และการเคารพในเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงแผนการส่งเสริมการผลิตและการจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานAlso readครบรอบ 80 ปี องค์การสหประชาชาติ: การเดินทางสู่สันติภาพและความมั่นคง
มุมมองผู้นำและประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศ
ในช่วงเปิดการประชุม ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน กล่าวว่าประเทศของตนมีผลประโยชน์ที่สอดคล้องกันจำนวนมากในการแก้ไขความขัดแย้งระดับภูมิภาคต่างๆ ซึ่งรวมถึงสงครามในยูเครน และย้ำว่าทั้งสามประเทศมี "ความรับผิดชอบร่วมกันในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ" ส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้กล่าวระหว่างการหารือว่าผู้นำทั้งสามกำลัง "สร้างประวัติศาสตร์" ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในขณะที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่าทั้งสามประเทศมีมุมมองร่วมกันในการปกป้องสันติภาพของโลกอย่างแท้จริง
สถานะศาลอาญาระหว่างประเทศและประเด็นพลังงาน
หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ผู้นำทั้งสามเห็นพ้องกันในแถลงการณ์คือ การกำหนดว่าศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) และสถาบันอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน จะต้องไม่ใช้อำนาจศาลของตนในทางที่ผิด ซึ่งเป็นจุดยืนที่ขัดแย้งกับท่าทีของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่เคยประกาศกร้าวว่าจะดำเนินการยุบศาลแห่งนี้ด้วยการรื้อทิ้งอิฐทุกก้อน โดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ได้ถูก ICC ออกหมายจับ และสหรัฐฯ เคยประกาศว่าจะตัดความสัมพันธ์กับศาลดังกล่าว นอกจากนี้ทั้งสามประเทศยังวางแผนจะเพิ่มการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปเพื่อรับประกันการไหลเวียนของพลังงานที่มั่นคง ท่ามกลางผลกระทบจากความขัดแย้งในยูเครนและอิหร่าน
บรรยากาศการประชุมและความขัดแย้งเชิงยุทธศาสตร์
การประชุมหารือแบบปิดประตูสนทนากันคราวนี้จัดขึ้นที่ วิลล่าฉีหลิน (Kylin Villa) ในเมืองเซินเจิ้น ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที โดยมีการจัดโต๊ะกลมขนาดใหญ่ที่มีแจกันดอกไม้สีชมพูวางอยู่ตรงกลาง ในระหว่างการประชุม ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้อ้างว่าเป็นการพบกันครั้งที่ 50 ของเขาและประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ซึ่งอายุ 74 ปี ส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ วัย 80 ปี ได้พบหารือแบบตัวต่อตัวกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เป็นครั้งที่สามในปีนี้ โดยเน้นย้ำถึง "ความสัมพันธ์ที่พิเศษมาก" ระหว่างทั้งสองฝ่าย
ผลกระทบและการตีความจากเวทีระหว่างประเทศ
การจัดประชุมสุดยอดครั้งนี้ทำให้บางฝ่ายเกิดความกังวลว่าผู้นำทรงอิทธิพลทั้งสามอาจต้องการแบ่งโลกออกเป็นเขตอิทธิพลต่าง ๆ โดยข้ามหัวรัฐบาลกรุงเคียฟหรือชาติยุโรป ตัวอย่างเช่น ไลล์ มอร์ริส จากสถาบันนโยบาย ของสมาคมเอเชีย ได้ให้ความเห็นว่า การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน สร้างความชอบธรรมให้กับสงครามรุกรานยูเครน โดยดูเหมือนไม่ต้องเผชิญกับผลกระทบใดๆ ในขณะเดียวกัน การประชุมนี้ยังเกิดขึ้นข้างเคียงกับการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ซึ่งมี 21 ระบบเศรษฐกิจเข้าร่วม แม้รัฐบาลกรุงปักกิ่งจะประกาศว่าความขัดแย้งในยูเครนไม่ใช่ปัญหาที่จีนต้องเข้ามาแก้ไข แต่ภาพรวมของซัมมิตนี้ชี้ให้เห็นถึงการพยายามกำหนดระเบียบโลกใหม่ที่มีจีน สหรัฐฯ และรัสเซียเป็นแกนหลัก
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